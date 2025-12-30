‘Golmaal 5’ साठी स्टारकास्ट फायनल? अजय देवगणसह 5 स्टार्स करणार धमाल, पहिल्यांदाच होणार खलनायिकेची एन्ट्री

प्रेक्षकांना हसवण्यासाठी लवकरच गोलमाल चित्रपटाचा ५ वा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. रोहित शेट्टी दिग्दर्शित “गोलमाल” चा पाचवा भाग लवकरच प्रदर्शित होणार असून त्याची तयारी सुरू आहे. मागील चार भागांना प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम मिळाले आणि यावेळीही निर्माते काहीतरी मनोरंजक आणि वेगळे सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. “गोलमाल ५” बद्दल एक मोठी अपडेट समोर आली आहे, ज्यामध्ये एक महिला खलनायक आणि एक काल्पनिक विनोदी कथा असल्याचे वृत्त आहे.
सर्वांचे लक्ष आता “गोलमाल ५” वर आहे. ही मालिका खोडकर आणि निश्चिंत मित्रांच्या एका गटाभोवती फिरते जे अनेकदा स्वतःला विचित्र आणि गोंधळलेल्या परिस्थितीत सापडतात. त्यापैकी गोपाल (अजय देवगण), माधव (अर्शद वारसी), लक्ष्मण (श्रेयस तळपदे) आणि लकी (तुषार कपूर) लोकांना हसवण्यात किंवा निराश करण्यात कधीही अपयशी ठरत नाहीत.
सूत्रांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “पाचवा भाग एक काल्पनिक विनोदी असेल. आम्ही सर्व मुख्य पुरुष कलाकारांना अंतिम रूप दिले आहे. अजय, अर्शद, तुषार, श्रेयस आणि कुणालसह सर्व मुख्य कलाकार परत येत आहेत आणि शर्मन जोशी त्यांच्यासोबत सामील होणार आहेत. जॉनी लिव्हर, अश्विनी काळेसकर, मुकेश तिवारी, संजय मिश्रा आणि उर्वरित कलाकार देखील दिसतील.”
सूत्रांनी सांगितले की, “आम्ही अजय देवगणसोबतच्या मुख्य भूमिकेचा शोध घेत आहोत. चर्चा अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. आणखी दोन महत्त्वाची पात्रे अद्याप निश्चित झालेली नाहीत, त्यापैकी एक खलनायक आहे आणि दुसरा विनोदी गुंड आहे. कथा अशा प्रकारे लिहिली आहे की नकारात्मक पात्र एका महिलेने साकारले आहे.”
‘कौन बनेगा करोडपती’मध्ये अमिताभ बच्चन यांनी उलगडला बिर्ला कुटुंबाचा नैतिक पाया, बिग बींनी वाचले ९० वर्ष जुने ऐतिहासिक पत्र
रोहित शेट्टी दिग्दर्शित, विनोदी चित्रपटांच्या या फ्रँचायझीची सुरुवात २००६ मध्ये “गोलमाल: फन अनलिमिटेड” या शीर्षकाने झाली. दोन वर्षांनंतर, त्याचा सिक्वेल, “गोलमाल रिटर्न्स” प्रदर्शित झाला, त्यानंतर २०१० मध्ये “गोलमाल ३” आणि २०१७ मध्ये “गोलमाल अगेन” प्रदर्शित झाला. “गोलमाल: फन अनलिमिटेड” ने ४१.४९ कोटी, “गोलमाल रिटर्न्स” ने ७०.८९ कोटी, “गोलमाल ३” ने १४९.१२ कोटी आणि “गोलमाल अगेन” ने २६४.८९ कोटी कमावले.
“पाऊलवाटेवर काटे होते, पण डोळ्यांत स्वप्नं होती…”, थाटात पार पडला ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेच्या सेटचा भव्य अनावरण सोहळा