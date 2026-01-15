Mayasabha: IMDb वर रिलीजआधीच 8.3 रेटिंग! “तुंबाड” दिग्दर्शकाच्या आगामी चित्रपटाची पुरेशी आहे एक झलक

२०१८ मध्ये प्रदर्शित झालेला “तुंबाड” हा अशा कल्ट चित्रपटांपैकी एक आहे ज्याची उशिरा का होईना, प्रेक्षकांवर प्रभाव पडला. राही अनिल बर्वे आणि आनंद गांधी दिग्दर्शित, त्याच्या अपारंपरिक कथेसाठी, भयपट थ्रिल्स आणि आकर्षक पटकथेसाठी ते अजूनही प्रशंसा मिळवत आहे. आता, राही अनिल बर्वे आणखी एक चित्रपट घेऊन येत आहे जो एका मोठ्या सुपरस्टारच्या स्टार पॉवरवर अवलंबून राहण्याऐवजी, दमदार अभिनय आणि रोमांचक कथेने हृदये आणि मन जिंकण्यास सज्ज आहे. चित्रपटाचे नाव “मयसभा” आहे आणि त्याचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. परंतु सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच त्याला आता IMDb वर ८.३ रेटिंग मिळाले आहे.
“मयसभा – द हॉल ऑफ इल्युजन्स” हा राही अनिल बर्वेचा दिग्दर्शक म्हणून दुसरा चित्रपट आहे. एका मिनिटाच्या टीझरवरून हे स्पष्ट होते की ते “तुंबाड” च्या कल्ट यशाची पुनरावृत्ती करण्याची तयारी करत आहेत. हा चित्रपट मानवी वर्तन, शक्तीची रचना आणि सत्य आणि भ्रम यांच्यातील नाजूक रेषेचा शोध घेतो. यात जावेद जाफरी, मोहम्मद समद, वीणा जामकर आणि दीपक दामले यांच्यासारख्या दिग्गज कलाकारांचा समावेश आहे. जे सगळे तगड्या भूमिकेत दिसणार आहेत.
चित्रपटाचे कथानक उघड करण्यापूर्वी, चित्रपटाचा विचित्र, तरीही शक्तिशाली टीझरने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे. सुरुवातीला तिथे एक मोठा हॉल दिसत आहे जो धुळीने आणि अंधाराने झाकलेला होता. हेल्मेट घातलेला मुलगा तुटलेया झुंबराच्या प्रकाशित पुस्तक वाचताना दिसत आहे. फळे, दारू आणि पुस्तके आजूबाजूला विखुरलेली आहेत. जावेद जाफरीच्या पात्राचा आवाज ऐकू येतो, “चिखल, सोने, माझ्यासाठी सर्व काही सारखे आहे, भाऊ. मला काही फरक पडत नाही.” असे दमदार वाक्य तो बोलताना दिसला आहे.
‘मयसभा’ची काय आहे कहाणी?
आयएमडीबी आणि तिकीट बुकिंग प्लॅटफॉर्मवरील चित्रपटाच्या कथेचा सारांश देखील लिहिला आहे. ज्यामध्ये “मयसभा” हे एका जुन्या, उद्ध्वस्त सिनेमा हॉलभोवती केंद्रित एक मानसशास्त्रीय थ्रिलर चित्रपट आहे. या सोडून दिलेल्या थिएटरमध्ये एक माणूस राहतो, जो त्याच्या कुजलेल्या सामग्रीमध्ये वावरताना दिसतो. लोकांचा एक गट थिएटरमध्ये प्रवेश करतो. ते प्रवेश करताच, सत्य आणि असत्य यांची त्यांची जाणीव अस्पष्ट होऊ लागते. सर्व काही भ्रामक, अस्पष्ट वाटते. भ्रमांचे जाळे उलगडते, ज्यामुळे त्यांना स्वतःच्या अस्तित्वाचा पुनर्विचार करावा लागतो.
‘मयसभा’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख
परंतु, ‘तुंबाड’ नंतर, अनिल बर्वे या भ्रमाच्या जगात प्रेक्षकांसाठी कोणता थरार आणेल, हे ‘मयसभा’ ३० जानेवारी २०२६ रोजीच चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाल्यावर उघड होणार आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांना ३० जानेवारीला पाहता येणार आहे. तसेच चित्रपटाच्या पोस्टरने आणि टीझरने लोकांचे लक्ष वेधून घेतल्यानंतर आता चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर काय धुमाकूळ घालतो हे पाहणे नक्की आहे.