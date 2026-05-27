Ranveer Singh प्रकरणावर FWICE चे सल्लागार! सांगितलं “ही ती बंदी नव्हे”; रणवीरला ‘या’ गोष्टींना जावे लागणार सामोरे

काय आहे प्रकरण?
प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते आणि अभिनेता फरहान अख्तर तसेच रितेश सिधवानीने अभिनेता रणवीर सिंहवर आरोप केले आहेत. तसेच FWICE कडे तक्रार नोंदवली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की Promo शूट झाला. सिनेमाचे Pre Production ही शूट झाले आणि अभिनेता Ranveer Singh ने अचानक Don 3 सिनेमातून माघार घेतली आहे आणि त्यामुळे निर्मात्यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच निर्मात्यांकडून 45 कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणीही करण्यात आली आहे.
काय म्हणाले FWICE?
FWICE या संस्थेचे म्हणणे आहे की “आम्ही अभिनेता रणवीरला फक्त एकदा नाही तर तीनदा बोलवले, जेणेकरून त्याचीही बाजू आम्हाला ऐकता येईल. परंतु, तो हजर राहिला नाही.” त्यावर Ranveer च्या कायदेशीर टीमने प्रत्युत्तर दिले की “FWICE हे कोर्ट नाही!”
“बंदी घालायला आम्ही कोर्ट…”
या संपूर्ण प्रकरणावर व्यक्त होताना FWICE संस्थेचे मुख्य सल्लागार अशोक पंडित यांनी सांगितलं की, “रणवीर सिंगवर आम्ही कोणतीही बंदी घातलेली नाही. ही गोष्ट चुकीच्या पद्धतीने समोर आली आहे. आम्ही कोर्ट नसल्यामुळे बंदी घालण्याचा प्रश्नच येत नाही. आम्ही फक्त ‘नॉन-कोऑपरेशन’ म्हणजे असहकार्याची नोटीस जारी केली आहे. यानुसार, प्रकरण सुटत नाही तोपर्यंत संस्थेशी संबंधित ३० क्राफ्ट सदस्यांना रणवीर सिंगसोबत काम न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी रणवीर सिंगशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.”