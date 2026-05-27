Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ranveer Singh प्रकरणावर FWICE चे सल्लागार! सांगितलं “ही ती बंदी नव्हे”; रणवीरला ‘या’ गोष्टींना जावे लागणार सामोरे

Updated On: May 27, 2026 | 03:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

सिनेप्रेक्षकांच्या मनात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी अशोक पंडित यांनी पुढाकार घेतला आहे. रणवीर सिंगने ‘Don 3’ चित्रपटातून अचानक माघार घेतल्याने वादाला सुरुवात झाली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सदर प्रकरणाविषयी सिनेप्रेक्षकांच्या मनात अनेक संभ्रम!
  • दूर करण्यासाठी अशोक पंडित यांनी पुढाकार घेतला!
  • Ranveer Singh ने अचानक Don 3 सिनेमातून माघार घेतली
अभिनेता Ranveer Singh वादाच्या घोळक्यात सापडला आहे. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) ने अभिनेत्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून Dhurandhar सिनेमाच्या सिक्वेलला मिळालेल्या यशामुळे चर्चेत असलेल्या Ranveer ची चर्चा तर कायम आहे, परंतु चर्चेला फार मोठे वळण आले आहे. FWICE ने जारी केले आहे की त्यांच्या संस्थेतील संलग्न कोणतेही घटक यापुढे Ranveer Singh ला सहकार्य करणार नाहीत. एकंदरीत, अभिनेता रणवीर सिंहला FWICE द्वारे Ban करण्यात आले आहे. परंतु, Ban FWICE ने केले आहे, Bollywood ने नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणाविषयी सिनेप्रेक्षकांच्या मनात अनेक संभ्रम निर्माण झाले आहेत, ते दूर करण्यासाठी स्वतः FWICE संस्थेचे मुख्य सल्लागार अशोक पंडित यांनी पुढाकार घेतला आहे.

Fanaa ला २० वर्षे पूर्ण! आजही कायम चित्रपटाची जादू; झूनीच्या भूमिकेसाठी काजोलचं नाव स्वतः Aamir Khan यांनी सुचवलं

काय आहे प्रकरण?

प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते आणि अभिनेता फरहान अख्तर तसेच रितेश सिधवानीने अभिनेता रणवीर सिंहवर आरोप केले आहेत. तसेच FWICE कडे तक्रार नोंदवली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की Promo शूट झाला. सिनेमाचे Pre Production ही शूट झाले आणि अभिनेता Ranveer Singh ने अचानक Don 3 सिनेमातून माघार घेतली आहे आणि त्यामुळे निर्मात्यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच निर्मात्यांकडून 45 कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणीही करण्यात आली आहे.

काय म्हणाले FWICE?

FWICE या संस्थेचे म्हणणे आहे की “आम्ही अभिनेता रणवीरला फक्त एकदा नाही तर तीनदा बोलवले, जेणेकरून त्याचीही बाजू आम्हाला ऐकता येईल. परंतु, तो हजर राहिला नाही.” त्यावर Ranveer च्या कायदेशीर टीमने प्रत्युत्तर दिले की “FWICE हे कोर्ट नाही!”

Arshad Warsi आणि Veer Hirani यांचा ‘फुल सर्कल’ क्षण! “लॅपवरून लॅपटॉपपर्यंत” फोटोने चाहत्यांना केलं भावूक

“बंदी घालायला आम्ही कोर्ट…”

या संपूर्ण प्रकरणावर व्यक्त होताना FWICE संस्थेचे मुख्य सल्लागार अशोक पंडित यांनी सांगितलं की, “रणवीर सिंगवर आम्ही कोणतीही बंदी घातलेली नाही. ही गोष्ट चुकीच्या पद्धतीने समोर आली आहे. आम्ही कोर्ट नसल्यामुळे बंदी घालण्याचा प्रश्नच येत नाही. आम्ही फक्त ‘नॉन-कोऑपरेशन’ म्हणजे असहकार्याची नोटीस जारी केली आहे. यानुसार, प्रकरण सुटत नाही तोपर्यंत संस्थेशी संबंधित ३० क्राफ्ट सदस्यांना रणवीर सिंगसोबत काम न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी रणवीर सिंगशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.”

Web Title: How ban from fwice affect ranveer singh in film industry

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 03:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मातेची हाक आली तरच दर्शन घडतं!” रणवीर सिंग यांनी घेतले चामुंडेश्वरी देवीचे दर्शन; चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण
1

“मातेची हाक आली तरच दर्शन घडतं!” रणवीर सिंग यांनी घेतले चामुंडेश्वरी देवीचे दर्शन; चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण

FWICE च्या कारवाईनंतर पहिल्यांदाच समोर आला Ranveer Singh, सोडले मौन; म्हणाला, ‘मी नेहमीच सन्मान करतो…’
2

FWICE च्या कारवाईनंतर पहिल्यांदाच समोर आला Ranveer Singh, सोडले मौन; म्हणाला, ‘मी नेहमीच सन्मान करतो…’

Don 3 Controversy: रणवीर सिंहने सोडला ‘Don 3’ चित्रपट, संकटात सापडला अभिनेता; FWICE ने घातली बंदी, काय आहे प्रकरण
3

Don 3 Controversy: रणवीर सिंहने सोडला ‘Don 3’ चित्रपट, संकटात सापडला अभिनेता; FWICE ने घातली बंदी, काय आहे प्रकरण

Marathi Cinema: बॉलीवूडला सोडून मराठीत पदार्पण! अभिषेक कंवरचा ‘जनक’ 19 दिवसांत पूर्ण
4

Marathi Cinema: बॉलीवूडला सोडून मराठीत पदार्पण! अभिषेक कंवरचा ‘जनक’ 19 दिवसांत पूर्ण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ranveer Singh प्रकरणावर FWICE चे सल्लागार! सांगितलं “ही ती बंदी नव्हे”; रणवीरला ‘या’ गोष्टींना जावे लागणार सामोरे

Ranveer Singh प्रकरणावर FWICE चे सल्लागार! सांगितलं “ही ती बंदी नव्हे”; रणवीरला ‘या’ गोष्टींना जावे लागणार सामोरे

May 27, 2026 | 03:03 PM
पुणे, इंदापूर, बारामतीसह परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा; 20.62 टीएमसी पाणी उपलब्ध

पुणे, इंदापूर, बारामतीसह परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा; 20.62 टीएमसी पाणी उपलब्ध

May 27, 2026 | 02:55 PM
Pune Crime: आळंदी देवस्थानात खळबळ! मुख्य दानपेटीतून लाखोंची रोकड लंपास; व्यवस्थापनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

Pune Crime: आळंदी देवस्थानात खळबळ! मुख्य दानपेटीतून लाखोंची रोकड लंपास; व्यवस्थापनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

May 27, 2026 | 02:51 PM
NASA: फक्त 4 वर्षे बाकी! नासाचा 20 अब्ज डॉलर्सचा जुगार; अमेरिकन लोकांना मिळणार वास्तव्यासाठी नवा ग्रह

NASA: फक्त 4 वर्षे बाकी! नासाचा 20 अब्ज डॉलर्सचा जुगार; अमेरिकन लोकांना मिळणार वास्तव्यासाठी नवा ग्रह

May 27, 2026 | 02:48 PM
SRH Vs RR Eliminator 2026: हैदराबाद सावधान! फायनल गाठायचीय? RR चे ‘हे’ खेळाडू ठरतील घातक

SRH Vs RR Eliminator 2026: हैदराबाद सावधान! फायनल गाठायचीय? RR चे ‘हे’ खेळाडू ठरतील घातक

May 27, 2026 | 02:47 PM
India US Critical Minerals Deal : चीनची दादागिरी संपणार? भारत अमेरिकेत ‘दुर्मिळ खनिजां’साठी महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी

India US Critical Minerals Deal : चीनची दादागिरी संपणार? भारत अमेरिकेत ‘दुर्मिळ खनिजां’साठी महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी

May 27, 2026 | 02:45 PM
Siddhivinayak Corridor Project : सिद्धिविनायक कॉरिडॉरच्या पार्किंग योजनेवर स्थानिकांचा संताप; मैदान बचावासाठी मोठे आंदोलन

Siddhivinayak Corridor Project : सिद्धिविनायक कॉरिडॉरच्या पार्किंग योजनेवर स्थानिकांचा संताप; मैदान बचावासाठी मोठे आंदोलन

May 27, 2026 | 02:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM