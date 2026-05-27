India US Critical Minerals Deal : चीनची दादागिरी संपणार? भारत अमेरिकेत ‘दुर्मिळ खनिजां’साठी महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी

क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेत परराष्ट्र मंत्री एस. जशंकर (S.Jaishankar) आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी करण्याती आली आहे.
या धोरणात्मक करारामुळे भारत आणि अमेरिकेच्या संंबंधात एक नवे पर्व सुरु झाले आहे. या अतंर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर भर दिला जाणार आहे.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी याबद्दल म्हटले की, समान विचारसरणी असलेल्या देशांनी एकत्र येऊन जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्याचा उद्देश ठेवला आहे. तर मार्को रुबियो यांनी म्हटले की, कोणतीही मजबूत किंवा नाविन्यपूर्ण अर्थव्यवस्था एकाच स्रोतावर अवलंबून राहून शकत नाही. याचा गैरवापर केला जाण्याची भीती असते.
तज्ज्ञांच्या मते, हा करार दोन्ही देशांतील संबंधांना अधिक बळकटी देईल. तसेच या नव्या करारामुळे हाय-टेक तंत्रज्ञान क्षेत्रात दोन्ही देश आत्मनिर्भकेने वाटचाल करतील. मात्र, या कराराने चीनच्या जागतिक वर्चस्वाला मोठा धक्का बसला आहे.
EAM @DrSJaishankar and Secretary of State @SecRubio signed the 🇮🇳 🇺🇸 Framework for Securing of Supply in the Mining and Processing of Critical Minerals and Rare Earths today. It marks an important milestone in advancing the shared vision of PM @narendramodi and President @POTUS… pic.twitter.com/pVTezkMuJG — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 26, 2026
