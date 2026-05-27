SRH Vs RR Eliminator 2026: हैदराबाद सावधान! फायनल गाठायचीय? RR चे ‘हे’ खेळाडू ठरतील घातक

राजस्थान रॉयल्स अन् सनरायझर्स हैदराबादमध्ये होणार एलिमिनेटर
ट्रेविस हेड अन् जोफ्रा आर्चरच्या कामगिरीकडे लक्ष
उद्या चंदीगडच्या स्टेडियम होणार महामुकाबला
IPL 2026 SRH Vs RR Eliminator 2026 Updates: सध्या आयपीएल 2026 च्या हंगामातील प्ले ऑफचे सामने सुरू आहेत. आज सर्वात महत्वाचा सामना या स्पर्धेतील होणार आहे. टॉप 4 मधील तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर असलेले (IPL 2026) सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्समध्ये एलिमिनेटर सामना होणार आहे. उद्याचा सामना अत्यंत महत्वाचा असणार आहे.
उद्या राजस्थान रॉयल्स आणि एसआरएचमध्ये आज अत्यंत महत्वाचा सामना होणार आहे. या सामन्यात जो संघ पराभूत होईल, तो संघ आज या स्पर्धेतून बाहेर जाणार आहे. तसेच जिंकणाऱ्या संघाला क्वालिफायर 1 मध्ये पराभूत होणाऱ्या संघाविरुद्ध खेळावे लागणार आहे. मात्र आज आपण असे खेळाडू जाणून घेणार आहोत, ते एसआरएचसाठी धोकादायक ठरू शकतात.
वैभव सूर्यवंशी: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी सध्या राजस्थान रॉयल्सकडून खेळत आहे. वैभवने यंदाच्या हंगामात मोठी आक्रमक खेळी आणि जबरदस्त कामगिरी केली आहे. त्याने 14 सामन्यात 550 पेक्षा जास्त रन्स केल्या आहेत. तो सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असल्याने एसआरएचच्या गोलंदाजांची तो धुलाई करू शकतो.
जोफ्रा आर्चर: जोफ्रा आर्चर हा राजस्थान रॉयल्सचा एक प्रमुख गोलंदाज आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजीची मदार त्याच्या खांद्यावर असणार आहे. आतापर्यंत हंगामात त्याने चांगली अचूक गोलंदाजी केली आहे. त्याने राजस्थानला अनेक महत्वाच्या सामन्यात विजय देखील मिळवून दिला आहे.
यशस्वी जयस्वाल: यशस्वी जयस्वाल याने राजस्थान रॉयल्सचे नेतृत्व देखील केले आहे. त्याने आपल्या भेदक फलंदाजीने गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली आहे. वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वीची सलामीची जोडी राजस्थानसाठी महत्वाची असणार आहे. त्यामुळे पहिल्या फळीतील फलंदाजांवर राजस्थान रॉयल्सची ताकद असणार आहे.