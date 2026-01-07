Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Irrfan Khan Birth Anniversary: आईच्या निधनानंतर 4 दिवसातच इरफानने घेतला जगाचा निरोप, Dialogues जे आजही चाहत्यांमध्ये आहेत प्रसिद्ध

आईच्या निधनानंतर चार दिवसांनी जगाचा निरोप घेतलेल्या 'सिनेमाच्या सुपरस्टार'ची अभिव्यक्तीची शैली वेगळी होती. आज इरफान खान यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण काही खास गोष्टी जाणून घेणार आहोत.

Updated On: Jan 07, 2026 | 12:49 PM
(फोटो सौजन्य - x अकाउंट)

(फोटो सौजन्य - x अकाउंट)

Follow Us:
Follow Us:
  • आईच्या निधनानंतर 4 दिवसातच इरफानने घेतला निरोप
  • Dialogues जे आजही चाहत्यांमध्ये आहेत प्रसिद्ध
  • इरफान खानचे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न
 

“माणूस जितका मोठा असेल तितकीच त्याच्या लपण्यासाठी जागा कमी असते.” ही ओळ २००१ मध्ये आलेल्या इरफान खानने सादर केलेल्या “कसूर” चित्रपटातील आहे. तोच इरफान खान, ज्याचे नाव चित्रपटसृष्टीत खूप प्रसिद्ध आहे. चित्रपटसृष्टीत, तुम्हाला बॉक्स ऑफिसचा राजा, चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार अशा अनेक व्यक्तिरेखा भेटल्या असतील, परंतु इरफान खानला अभिनय आणि अभिव्यक्तीचा राजा म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.

इरफान खान हा एक असा अभिनेता होता ज्याच्याकडे अभिव्यक्तीद्वारे कथा सांगण्याची अतुलनीय कला होती. त्याचे संवाद असे होते की ते शब्द हृदय आणि आत्म्यापर्यंत पोहोचतात. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे त्याचा “चॉकलेट” (२००५) हा चित्रपट, ज्याने त्याची सखोल कथाकथन दाखवले. चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगला कामगिरी करू शकला नाही, परंतु पिप्पीची व्यक्तिरेखा निश्चितच प्रेक्षकांच्या आठवणीत कोरली गेली. टीव्हीच्या जगातून हॉलिवूडमध्ये पोहोचलेला इरफान त्याच्या परिस्थितीमुळे यशस्वीरित्या लपू शकला नाही आणि त्याने त्याला एक हुशार कलाकार म्हणून जगासमोर सादर केले.

कोण आहे ‘मिस्ट्री गर्ल’ Karina Kubiliute? जी कार्तिक आर्यनला डेट करत असल्याच्या अफवा, अभिनेत्यानेही केले अनफॉलो

इरफान खानचे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न

इरफान खानचे एक स्वप्न होते जे कधीच पूर्ण झाले नाही हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. ही घटना २०१३ ची आहे, जेव्हा लंडन फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये त्याच्या “किस्सा” आणि “द लंचबॉक्स” चित्रपटांचे विशेष प्रदर्शन आयोजित केले जात होते. लेखक वरुण ग्रोव्हर देखील पार्टीत उपस्थित होते. इरफान खान एका कोपऱ्यात बसले होते तेव्हा वरुण ग्रोव्हर त्याच्याकडे आले. संभाषणादरम्यान इरफान खानने अचानक “मुघल-ए-आझम” चित्रपटाचा उल्लेख केला.

इरफान खानने वरुण ग्रोव्हरला सांगितले की त्याचे आयुष्यात एक मोठे स्वप्न आहे: मुघल-ए-आझमचे दिग्दर्शक के. आसिफ यांच्या जीवनावर चित्रपट बनवणे आणि त्यात त्यांची भूमिका करणे. के. आसिफ यांनी इतका भव्य आणि कालातीत चित्रपट कसा आणि का तयार केला यावर फार कमी संशोधन झाले आहे असे इरफानचा असा विश्वास होता. त्याने असेही म्हटले की त्या काळातील फारसे रेकॉर्ड शिल्लक नाहीत, म्हणून ही कथा पडद्यावर आणणे अत्यंत महत्त्वाचे होते.

फक्त ६ मिनिटांच्या डान्ससाठी तमन्ना भाटियाने घेतले चित्रपटाएवढे मानधन, अभिनेत्रीची नव्या वर्षात धमाकेदार सुरुवात

इरफान खानने वरुण ग्रोव्हरला या विषयावर संशोधन करण्यास आणि एक मजबूत कथा तयार करण्यास सांगितले. वरुण ग्रोव्हर काही काळ त्यावर काम करत होता, परंतु त्याला त्यासाठी जास्त वेळ देता आला नाही. हळूहळू दोघेही आपापल्या कामात व्यस्त झाले आणि हे स्वप्न अपूर्ण राहिले. इरफान खानचे हे अपूर्ण स्वप्न अजूनही त्याच्या चाहत्यांना भावते. त्याने या जगाचा निरोप घेतला असेल, परंतु त्याचे विचार, त्याची कला आणि त्याची स्वप्ने लोकांच्या हृदयात जिवंत आहेत.

५ मार्च २०१८ ची सकाळ धक्कादायक होती. त्या दिवशी इरफानने त्याच्या चाहत्यांना त्याच्या आजारपणाबद्दल माहिती दिली. त्यानंतर १६ मार्च रोजी त्यांनी त्याला न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर असल्याचे उघड केले. यामुळे त्याचे चाहते निराश झाले. लंडनमध्ये उपचार घेतल्यानंतर आणि त्याची प्रकृती सुधारल्यानंतर, त्याने २०१९ मध्ये त्याच्या “अंग्रेजी मीडियम” चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण केले.

Web Title: Irrfan khan passed away four days after his mothers death unforgettable moments with irrfan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 12:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…
1

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज
2

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

Salman Khan Delhi High Court Notice: सलमान खान अडचणीत? दिल्ली उच्च न्यायालयाने पाठवली नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?
3

Salman Khan Delhi High Court Notice: सलमान खान अडचणीत? दिल्ली उच्च न्यायालयाने पाठवली नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!
4

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Jan 22, 2026 | 08:00 AM
मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Jan 22, 2026 | 07:52 AM
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Jan 22, 2026 | 07:05 AM
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM