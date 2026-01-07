Irrfan Khan Birth Anniversary: आईच्या निधनानंतर 4 दिवसातच इरफानने घेतला जगाचा निरोप, Dialogues जे आजही चाहत्यांमध्ये आहेत प्रसिद्ध

“माणूस जितका मोठा असेल तितकीच त्याच्या लपण्यासाठी जागा कमी असते.” ही ओळ २००१ मध्ये आलेल्या इरफान खानने सादर केलेल्या “कसूर” चित्रपटातील आहे. तोच इरफान खान, ज्याचे नाव चित्रपटसृष्टीत खूप प्रसिद्ध आहे. चित्रपटसृष्टीत, तुम्हाला बॉक्स ऑफिसचा राजा, चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार अशा अनेक व्यक्तिरेखा भेटल्या असतील, परंतु इरफान खानला अभिनय आणि अभिव्यक्तीचा राजा म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
इरफान खान हा एक असा अभिनेता होता ज्याच्याकडे अभिव्यक्तीद्वारे कथा सांगण्याची अतुलनीय कला होती. त्याचे संवाद असे होते की ते शब्द हृदय आणि आत्म्यापर्यंत पोहोचतात. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे त्याचा “चॉकलेट” (२००५) हा चित्रपट, ज्याने त्याची सखोल कथाकथन दाखवले. चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगला कामगिरी करू शकला नाही, परंतु पिप्पीची व्यक्तिरेखा निश्चितच प्रेक्षकांच्या आठवणीत कोरली गेली. टीव्हीच्या जगातून हॉलिवूडमध्ये पोहोचलेला इरफान त्याच्या परिस्थितीमुळे यशस्वीरित्या लपू शकला नाही आणि त्याने त्याला एक हुशार कलाकार म्हणून जगासमोर सादर केले.
इरफान खानचे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न
इरफान खानचे एक स्वप्न होते जे कधीच पूर्ण झाले नाही हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. ही घटना २०१३ ची आहे, जेव्हा लंडन फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये त्याच्या “किस्सा” आणि “द लंचबॉक्स” चित्रपटांचे विशेष प्रदर्शन आयोजित केले जात होते. लेखक वरुण ग्रोव्हर देखील पार्टीत उपस्थित होते. इरफान खान एका कोपऱ्यात बसले होते तेव्हा वरुण ग्रोव्हर त्याच्याकडे आले. संभाषणादरम्यान इरफान खानने अचानक “मुघल-ए-आझम” चित्रपटाचा उल्लेख केला.
इरफान खानने वरुण ग्रोव्हरला सांगितले की त्याचे आयुष्यात एक मोठे स्वप्न आहे: मुघल-ए-आझमचे दिग्दर्शक के. आसिफ यांच्या जीवनावर चित्रपट बनवणे आणि त्यात त्यांची भूमिका करणे. के. आसिफ यांनी इतका भव्य आणि कालातीत चित्रपट कसा आणि का तयार केला यावर फार कमी संशोधन झाले आहे असे इरफानचा असा विश्वास होता. त्याने असेही म्हटले की त्या काळातील फारसे रेकॉर्ड शिल्लक नाहीत, म्हणून ही कथा पडद्यावर आणणे अत्यंत महत्त्वाचे होते.
इरफान खानने वरुण ग्रोव्हरला या विषयावर संशोधन करण्यास आणि एक मजबूत कथा तयार करण्यास सांगितले. वरुण ग्रोव्हर काही काळ त्यावर काम करत होता, परंतु त्याला त्यासाठी जास्त वेळ देता आला नाही. हळूहळू दोघेही आपापल्या कामात व्यस्त झाले आणि हे स्वप्न अपूर्ण राहिले. इरफान खानचे हे अपूर्ण स्वप्न अजूनही त्याच्या चाहत्यांना भावते. त्याने या जगाचा निरोप घेतला असेल, परंतु त्याचे विचार, त्याची कला आणि त्याची स्वप्ने लोकांच्या हृदयात जिवंत आहेत.
५ मार्च २०१८ ची सकाळ धक्कादायक होती. त्या दिवशी इरफानने त्याच्या चाहत्यांना त्याच्या आजारपणाबद्दल माहिती दिली. त्यानंतर १६ मार्च रोजी त्यांनी त्याला न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर असल्याचे उघड केले. यामुळे त्याचे चाहते निराश झाले. लंडनमध्ये उपचार घेतल्यानंतर आणि त्याची प्रकृती सुधारल्यानंतर, त्याने २०१९ मध्ये त्याच्या “अंग्रेजी मीडियम” चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण केले.