Kajol On Kissing Scene: काजोलने मोडला स्वतःचाच नियम, सीरिजमध्ये दिला किसिंग सीन; अभिनेत्रीने सांगितले कारण

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री Kajol तीन दशकांहून अधिक काळ चित्रपटसृष्टीत आहे. तिच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत तिने अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि आपल्या दमदार अभिनयाने चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. काजोलने २०२३ मध्ये ‘द ट्रायल: प्यार, कानून, धोका’ या मालिकेतून ओटीटीवर पदार्पण केले. या शोमध्ये तिने पहिल्यांदाच पडद्यावर चुंबन न घेण्याचे आपले धोरण मोडले. या मालिकेत काजोलने तिचा सहकलाकार जिस्सू सेनगुप्तासोबत एक किस सीन दिले, जे तिच्या ३० वर्षांच्या अभिनय कारकिर्दीतील पहिले ऑनस्क्रीन किस ठरले. आता काजोलने या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे.
प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री काजोलने नुकताच एक असा खुलासा केला आहे, ज्यामुळे चाहत्यांना धक्का बसला आहे. जवळपास ३० वर्षे पडद्यावरील किसिंग सीन पासूनपासून दूर राहिल्यानंतर, काजोलने अखेर तिच्या ‘द ट्रायल: प्यार, कानून, धोका’ या वेब सीरिजसाठी आपला हा नियम मोडला आहे.
एका पॉडकास्टवर बोलताना, काजोलने स्पष्ट केले की हा निर्णय सोपा नव्हता. तिने सांगितले की ते केवळ एक किस सीन नव्हते, तर तिच्या पात्राच्या कथेचा एक महत्त्वाचा भाग होता. जर तिने ते दृश्य वगळले असते, तर ते अपूर्ण वाटले असते. तिच्या मते, त्या दृश्यातून तिच्या पात्राच्या भावना, विचार आणि संघर्ष दाखवणे महत्त्वाचे होते.
काजोलने उघडपणे कबूल केले की, या दृश्यामुळे तिला खूप अस्वस्थ वाटत होते. चित्रीकरणाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंतही, ते करायचे की नाही याबद्दल तिला खात्री नव्हती. ती म्हणाली की, सैद्धांतिकदृष्ट्या ही कल्पना चांगली वाटत असली तरी, प्रत्यक्षात ती साकारणे कठीण होते. तरीही, तिने अखेरीस एक व्यावसायिक निर्णय म्हणून ते केले.
पात्रासाठी आवश्यक
काजोल म्हणते की, एक अभिनेत्री म्हणून कधीकधी असे निर्णय घ्यावे लागतात जे सोपे नसतात, पण कथेसाठी आणि पात्रासाठी आवश्यक असतात. या वेब सीरिजमध्ये, काजोल नयनिका नावाच्या एका महिलेची भूमिका साकारत आहे, जी आपल्या पतीच्या घोटाळ्यानंतर वकिली व्यवसायात परत येते.