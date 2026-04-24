Sai Tamhankar: ”प्रेमासाठी तयार..”, सई ताम्हणकर लग्नबंधनात अडकणार? वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खुलासा; म्हणाली, ”एकटेपण कधी कधी..”

अभिनेत्री सई ताम्हणकर सध्या तिच्या मटका किंग या वेब सीरीजमुळे चर्चेत आहे. जी ६० च्या दशकातील एक आकर्षक कथा आहे. या प्रोजेक्टमध्ये ती ‘बरखा’ हे शक्तिशाली भूमिका साकारत आहे. अलिकडेच तिने अमर उजालाल दिलेल्या एका मुलाखतीत तिच्या भूमिकेबद्दल, इंडस्ट्रीतील टाइपकास्टिंगबद्दल, अखिल भारतीय ट्रेंड्सबद्दल, तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल, अभिनयातील बदलत्या काळाबद्दल आणि तिच्या लग्नाबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितले आहे.
तिने सांगितले, मी नागराज मुंगळे दिग्दर्शित एका फाउंडेशनसाठी एका गाण्यावर काम केले होते. आमचे थोडक्यात बोलणे झाले आणि तेव्हापासून मला त्यांच्यासोबत पुन्हा काम करण्याची इच्छा होती. जेव्हा मला कळले की ते ‘मटका किंग’चे दिग्दर्शन करत आहेत, तेव्हा नाही म्हणायला माझ्याकडे काहीच कारण नव्हते. मला वाटले की हे एक उत्तम सहकार्य असेल, एका उत्कृष्ट कलाकार आणि तंत्रज्ञांच्या टीमसोबत काम करण्याची संधी मिळेल. काही प्रोजेक्ट्स असे असतात, ज्यांच्याबद्दल तुम्हाला आधीच खात्री असते की प्रोडक्शन हाऊस काहीतरी मनोरंजक निर्माण करेल. तुम्ही अदिती रॉयचे काम पाहिले तर, तिने नेहमीच वेगळे आणि मनोरंजक प्रोजेक्ट्स केले आहेत. खरं सांगायचं तर, माझी प्रतिक्रिया अशी होती की मी आनंदाने उडी मारली.”
एकाच वेळी अनेक प्रकल्पांवर काम
”आजकाल अभिनेत्याचे आयुष्य पूर्वीपेक्षा अधिक आव्हानात्मक झाले आहे, कारण आम्ही एकाच वेळी अनेक प्रकल्पांवर काम करत असतो. उदाहरणार्थ, माझ्या बाबतीत अनेकदा असे घडते की मी एका मराठी चित्रपटाचे चित्रीकरण करत असतानाच दुसऱ्या प्रकल्पावरही काम करत असते. कधीकधी तारखा जुळत नाहीत, त्यामुळे तुम्हाला मध्येच प्रकल्प बदलावे लागतात. एक अभिनेत्री म्हणून, त्याच भूमिकेत परत येणे थोडे कठीण असते. माझ्यासाठी, प्रत्येक नवीन सेटवरचे पहिले चार ते पाच दिवस खूप अस्वस्थतेचे असतात. मला वाटते की हीच माझी प्रक्रिया आहे: हळूहळू भूमिकेशी जुळवून घेणे.”
वेब सिरीज अधिक आव्हानात्मक
त्या तुलनेत, वेब सिरीज थोड्या अधिक आव्हानात्मक असतात, कारण तुम्हाला ब्रेक घ्यावा लागतो आणि मग पुन्हा त्याच भूमिकेत परतावे लागते. चित्रपटांमध्ये, तुम्ही सतत भूमिकेसोबत असता, सतत दररोज चित्रीकरण करत असता. रंगभूमी हे एक पूर्णपणे वेगळे जग आहे. सर्व काही थेट (लाइव्ह) असते, ज्यासाठी वेगळ्या प्रकारची ऊर्जा आणि शिस्त आवश्यक असते. माझा विश्वास आहे की अभिनयाचे कोणतेही निश्चित सूत्र नाही; ती एक मुक्त प्रवाही कला आहे. या तिन्ही माध्यमांची स्वतःची आव्हाने आहेत, पण अभिनयासाठी ही तिन्ही सुंदर आणि समाधानकारक व्यासपीठे आहेत.’
अभिनेत्री लग्नाबद्दल काय म्हणाली?
”मला स्वतःच्या सहवासात राहायला नेहमीच आवडत नाही. बराच काळ एकटे राहिल्यावर, एक वेळ अशी येते जेव्हा थोडा कंटाळा येतो. कधीकधी काही काळासाठी स्वतःपासून दूर राहावेसे वाटते, पण ‘काही काळ कोणालाच भेटू नकोस’ असे सहज म्हणता येत नाही. त्यामुळे आता मी स्वतःला एका नव्या पद्धतीने समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी स्वतःला शोधत आहे, माझा समतोल आणि माझे केंद्र शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि या प्रक्रियेचा मी आनंद घेत आहे. प्रेमाबद्दल बोलायचे झाल्यास, हो, मी त्यासाठी तयार आहे, पण लग्नाबद्दल मी अजून काहीही ठरवलेले नाही.”