Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Marathi »
  • Ready For Love Is Sai Tamhankar Set To Tie The Knot Actress Opens Up About Her Personal Life

Sai Tamhankar: ”प्रेमासाठी तयार..”, सई ताम्हणकर लग्नबंधनात अडकणार? वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खुलासा; म्हणाली, ”एकटेपण कधी कधी..”

अभिनेत्री सई ताम्हणकर तिच्या मटका किंग मधील बरखा या भूमिकेमुळे सोशल मीडियावर चर्चेत असून अलिकडेच तिने एका मुलाखतीत वैयक्तिक आयुष्याबद्दल काही खुलासे केले आहेत

Updated On: Apr 24, 2026 | 12:28 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

अभिनेत्री सई ताम्हणकर सध्या तिच्या मटका किंग या वेब सीरीजमुळे चर्चेत आहे. जी ६० च्या दशकातील एक आकर्षक कथा आहे. या प्रोजेक्टमध्ये ती ‘बरखा’ हे शक्तिशाली भूमिका साकारत आहे. अलिकडेच तिने अमर उजालाल दिलेल्या एका मुलाखतीत तिच्या भूमिकेबद्दल, इंडस्ट्रीतील टाइपकास्टिंगबद्दल, अखिल भारतीय ट्रेंड्सबद्दल, तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल, अभिनयातील बदलत्या काळाबद्दल आणि तिच्या लग्नाबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितले आहे.

तिने सांगितले, मी नागराज मुंगळे दिग्दर्शित एका फाउंडेशनसाठी एका गाण्यावर काम केले होते. आमचे थोडक्यात बोलणे झाले आणि तेव्हापासून मला त्यांच्यासोबत पुन्हा काम करण्याची इच्छा होती. जेव्हा मला कळले की ते ‘मटका किंग’चे दिग्दर्शन करत आहेत, तेव्हा नाही म्हणायला माझ्याकडे काहीच कारण नव्हते. मला वाटले की हे एक उत्तम सहकार्य असेल, एका उत्कृष्ट कलाकार आणि तंत्रज्ञांच्या टीमसोबत काम करण्याची संधी मिळेल. काही प्रोजेक्ट्स असे असतात, ज्यांच्याबद्दल तुम्हाला आधीच खात्री असते की प्रोडक्शन हाऊस काहीतरी मनोरंजक निर्माण करेल. तुम्ही अदिती रॉयचे काम पाहिले तर, तिने नेहमीच वेगळे आणि मनोरंजक प्रोजेक्ट्स केले आहेत. खरं सांगायचं तर, माझी प्रतिक्रिया अशी होती की मी आनंदाने उडी मारली.”

 एकाच वेळी अनेक प्रकल्पांवर काम 

”आजकाल अभिनेत्याचे आयुष्य पूर्वीपेक्षा अधिक आव्हानात्मक झाले आहे, कारण आम्ही एकाच वेळी अनेक प्रकल्पांवर काम करत असतो. उदाहरणार्थ, माझ्या बाबतीत अनेकदा असे घडते की मी एका मराठी चित्रपटाचे चित्रीकरण करत असतानाच दुसऱ्या प्रकल्पावरही काम करत असते. कधीकधी तारखा जुळत नाहीत, त्यामुळे तुम्हाला मध्येच प्रकल्प बदलावे लागतात. एक अभिनेत्री म्हणून, त्याच भूमिकेत परत येणे थोडे कठीण असते. माझ्यासाठी, प्रत्येक नवीन सेटवरचे पहिले चार ते पाच दिवस खूप अस्वस्थतेचे असतात. मला वाटते की हीच माझी प्रक्रिया आहे: हळूहळू भूमिकेशी जुळवून घेणे.”

Rakhi Sawant : मराठी मुद्द्यात राखीची Entry! मराठीविरोधी रिक्षाचालकांना सुनावले खडेबोल “मराठी बोलावीच लागेल!”

वेब सिरीज अधिक आव्हानात्मक
त्या तुलनेत, वेब सिरीज थोड्या अधिक आव्हानात्मक असतात, कारण तुम्हाला ब्रेक घ्यावा लागतो आणि मग पुन्हा त्याच भूमिकेत परतावे लागते. चित्रपटांमध्ये, तुम्ही सतत भूमिकेसोबत असता, सतत दररोज चित्रीकरण करत असता. रंगभूमी हे एक पूर्णपणे वेगळे जग आहे. सर्व काही थेट (लाइव्ह) असते, ज्यासाठी वेगळ्या प्रकारची ऊर्जा आणि शिस्त आवश्यक असते. माझा विश्वास आहे की अभिनयाचे कोणतेही निश्चित सूत्र नाही; ती एक मुक्त प्रवाही कला आहे. या तिन्ही माध्यमांची स्वतःची आव्हाने आहेत, पण अभिनयासाठी ही तिन्ही सुंदर आणि समाधानकारक व्यासपीठे आहेत.’

Anshuman Vichare : मराठीविरोधी रिक्षाचालकांच्या कानाखाली शाब्दिक थाप! अभिनेता म्हणाला “माज करायचा नाय!”

अभिनेत्री लग्नाबद्दल काय म्हणाली?
”मला स्वतःच्या सहवासात राहायला नेहमीच आवडत नाही. बराच काळ एकटे राहिल्यावर, एक वेळ अशी येते जेव्हा थोडा कंटाळा येतो. कधीकधी काही काळासाठी स्वतःपासून दूर राहावेसे वाटते, पण ‘काही काळ कोणालाच भेटू नकोस’ असे सहज म्हणता येत नाही. त्यामुळे आता मी स्वतःला एका नव्या पद्धतीने समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी स्वतःला शोधत आहे, माझा समतोल आणि माझे केंद्र शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि या प्रक्रियेचा मी आनंद घेत आहे. प्रेमाबद्दल बोलायचे झाल्यास, हो, मी त्यासाठी तयार आहे, पण लग्नाबद्दल मी अजून काहीही ठरवलेले नाही.”

Web Title: Ready for love is sai tamhankar set to tie the knot actress opens up about her personal life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 08:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Apurva Nemlekar : अभिनेत्री घेऊन येतेय नवी मालिका! ‘ती येतेय…’ AI Micro Drama Padmini
1

Apurva Nemlekar : अभिनेत्री घेऊन येतेय नवी मालिका! ‘ती येतेय…’ AI Micro Drama Padmini

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

May 14, 2026 | 01:56 PM
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM
Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM
West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

May 14, 2026 | 01:43 PM
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM
Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

May 14, 2026 | 01:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM