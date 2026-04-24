Israel-Lebanon War: 3 आठवड्यांची शांतता रॉकेटच्या आवाजात विरली; इस्रायलने हिजबुल्लाहचे लाँचर्स उडवले, काही दहशतवाद्यांचा खात्मा

Israel Lebanon War 2026 update : मध्यपूर्वेतील आकाशात पुन्हा एकदा मृत्यूचे तांडव सुरू झाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी व्हाइट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमधून इस्रायल आणि लेबनॉन दरम्यान शस्त्रसंधी तीन आठवड्यांसाठी वाढवल्याची घोषणा केली आणि संपूर्ण जगाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला होता. मात्र, ही शांतता केवळ काही तासांचीच ठरली. घोषणेची शाई वाळण्यापूर्वीच उत्तरेकडील सीमेवर रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रांचा पाऊस पडू लागला, ज्यामुळे ट्रम्प यांच्या राजनैतिक प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.
इस्रायली संरक्षण दलाने (IDF) दिलेल्या माहितीनुसार, लेबनॉनच्या भूमीतून उत्तर इस्रायलमधील शतुला या नागरी वस्तीच्या दिशेने अनेक रॉकेट डागण्यात आले. ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांनी पुढील २१ दिवस गोळीबार न करण्याचे मान्य केल्याचे सांगितले असतानाच हा हल्ला झाला. इस्रायलने याला शस्त्रसंधीचे ‘थेट उल्लंघन’ म्हटले असून तात्काळ प्रतिहल्ला चढवला आहे. लेबनॉनच्या सीमेजवळील भागात सायरनचा आवाज घुमल्याने नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.
इस्रायलने केवळ बचाव केला नाही, तर आक्रमक पवित्रा घेत दक्षिण लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या तळांना लक्ष्य केले. इस्रायली लढाऊ विमानांनी हिजबुल्लाहचे रॉकेट लाँचर शोधून ते हवेतूनच उद्ध्वस्त केले. या भीषण कारवाईत हिजबुल्लाहचे तीन लढवय्ये मारले गेल्याची पुष्टी आयडीएफने केली आहे. दुसरीकडे, हिजबुल्लाहने इस्रायली विमानावर जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र डागले, परंतु ते लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकले नाही. हिजबुल्लाहने स्फोटक ड्रोन्सच्या साहाय्याने इस्रायली सैनिकांवरही हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला, जो इस्रायलने यशस्वीरित्या हाणून पाडला.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या शस्त्रसंधीला ‘ऐतिहासिक पाऊल’ म्हटले होते. त्यांनी वॉशिंग्टनमध्ये दोन्ही देशांच्या नेत्यांना समोरासमोर चर्चेसाठी बोलावण्याचे संकेतही दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरील परिस्थिती ट्रम्प यांच्या दाव्याच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. हिजबुल्लाह इराणच्या सांगण्यावरून हे हल्ले करत असल्याचे बोलले जात आहे, तर इस्रायल आपल्या सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाही. यामुळे ट्रम्प यांचा शांतता करार आता संकटात सापडला असून राजनैतिक मार्ग आता अधिक खडतर झाला आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव आणि आता लेबनॉनमधील हा संघर्ष यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर पुन्हा एकदा टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. जर ही शस्त्रसंधी पूर्णपणे कोसळली, तर हे युद्ध केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण पश्चिम आशियाला कवेत घेण्याची भीती वर्तवली जात आहे. ट्रम्प आता या हल्ल्यानंतर कोणती भूमिका घेतात आणि वॉशिंग्टनमध्ये प्रस्तावित असलेल्या चर्चेचे काय होते, याकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.
Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायल आणि लेबनॉनमधील युद्धविराम पुढील ३ आठवड्यांसाठी वाढवल्याची आणि वॉशिंग्टनमध्ये शांतता चर्चेची घोषणा केली होती.
Ans: हिजबुल्लाहने उत्तर इस्रायलमधील शतुला भागावर रॉकेट डागले आणि इस्रायली सैनिकांवर स्फोटक ड्रोन्सच्या साहाय्याने हल्ला केला.
Ans: इस्रायलने हिजबुल्लाहचे रॉकेट लाँचर्स उद्ध्वस्त केले असून या कारवाईत हिजबुल्लाहचे ३ दहशतवादी ठार झाले आहेत.