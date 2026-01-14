‘मी बिग बॉसमध्येही…’ तेजस्वी प्रकाशसोबतच्या नात्यावर करण कुंद्राने केला मोठा खुलासा, म्हणाला…

अलिकडेच, MTV Splitsvilla X6 चा प्रीमियर प्रदर्शित झाला. मुलाखतीदरम्यान, करण कुंद्राने त्याचा अनुभव शेअर केला आणि तेजस्वी प्रकाशसोबतच्या त्याच्या नात्याबद्दल एक वक्तव्य केले, ज्यामुळे त्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्याच्या मते, तेजस्वीच्या आगमनाने त्याच्या आयुष्यात अनेक महत्त्वाचे बदल घडवून आणले, जे त्याच्यासाठी फायदेशीर ठरले.
एमटीव्ही स्प्लिट्सव्हिला एक्स६ च्या प्रीमियरमध्ये करण कुंद्रा म्हणाला, “मी बिग बॉसमध्येही स्प्लिट्सव्हिला केला होता.” सगळे हसले. बिग बॉस १५ मध्ये करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाशला भेटला म्हणून तो असे म्हणाला. त्यांची प्रेमकहाणी स्प्लिट्सव्हिला सारखीच होती.
करण कुंद्रा उघडपणे कबूल करतो की तेजस्वीच्या येण्याने त्याच्या आयुष्यात अनेक सकारात्मक बदल घडवून आणले आहेत. तिने करणला एक चांगला माणूस बनवले आहे, ज्यासाठी तो कायमचा आभारी आहे. करण आणि तेजस्वी प्रकाशची प्रेमकहाणी बिग बॉस १५ मध्ये सुरू झाली. तिथेच ते प्रेमात पडले आणि शोनंतर त्यांचे नाते अधिक घट्ट झाले. करणचे हे विधान चाहत्यांना भावले आणि सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
करणने खुलासा केला की तेजस्वीने त्याच्या आयुष्यात खूप मोठा बदल घडवून आणला आहे. तो पूर्वी स्वतःला “वाईट मुलगा” मानत असे, परंतु तेजस्वीने त्याला “चांगला मुलगा” बनवले आहे. करण पुढे म्हणाला की तेजस्वीने त्याला अधिक समजूतदार आणि चांगला माणूस बनवले आहे. हे ऐकून चाहते खूप आनंदित झाले, कारण तेजस्वी ही एक आवडती जोडी आहे.
या सीझनमध्ये दोन व्हिला आहेत: प्यार व्हिला आणि पैसा व्हिला. स्पर्धकांना प्रेम आणि पैसा यापैकी एक निवडावे लागेल. या सीझनमध्ये बत्तीस स्पर्धक सहभागी होत आहेत, ज्यात उर्फी जावेद आणि निया शर्मा सारखी नावे मजेदार भूमिका साकारत आहेत. हा शो दर शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी संध्याकाळी ७ वाजता एमटीव्ही आणि जिओहॉटस्टारवर प्रसारित होतो.