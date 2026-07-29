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Karishma Tanna : गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी मिळाली गुडन्यूज! अभिनेत्रीच्या घरात हलला पाळणा; बंगेरा कुटुंबात नवा पाहुणा

Updated On: Jul 29, 2026 | 07:21 PM IST
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सारांश

लोकप्रिय अभिनेत्री करिश्मा तन्ना आणि उद्योगपती वरुण बंगेरा यांच्या घरी गुरुपौर्णिमेच्या शुभमुहूर्तावर पुत्ररत्नाचं आगमन झालं आहे. ही आनंदाची बातमी दोघांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत चाहत्यांसोबत शेअर केली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

लोकप्रिय अभिनेत्री करिश्मा तन्ना आणि तिचा पती, उद्योगपती वरुण बंगेरा यांच्या आयुष्यात आनंदाची बातमी आली आहे. गुरुपौर्णिमेच्या शुभमुहूर्तावर या दाम्पत्याने आपल्या पहिल्या अपत्याचं स्वागत केलं असून त्यांना पुत्ररत्न प्राप्त झालं आहे. ही आनंदाची बातमी त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे.

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करिश्मा आणि वरुण यांनी इन्स्टाग्रामवर संयुक्त पोस्ट शेअर करत आपल्या मुलाच्या जन्माची माहिती दिली. पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं, “गुरुपौर्णिमेच्या पवित्र दिवशी आमच्या आयुष्यातील सर्वात मोठं आशीर्वादरूपी गिफ्ट आलं आहे. 29 जुलै 2026… आमच्या छोट्या बाळाचं या जगात स्वागत.” या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून आणि सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू झाला.

अभिनेत्री वामिका गब्बी, स्मृती इराणी, सोनल चौहान आणि अमृता खानविलकर यांच्यासह अनेक कलाकारांनी कमेंट करत करिश्मा आणि वरुण यांचे अभिनंदन केले. चाहत्यांनीही नव्या आई-वडिलांवर शुभेच्छांचा वर्षाव करत बाळाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रार्थना केल्या.

करिश्मा आणि वरुण यांनी यावर्षी एप्रिल महिन्यात आपल्या गर्भधारणेची घोषणा केली होती. त्यांनी मॅटर्निटी फोटोशूटमधील काही खास छायाचित्रे शेअर करत ही आनंदाची बातमी चाहत्यांना दिली होती. त्या छायाचित्रांमध्ये दोघांनी “Mom” आणि “Dad” अशी अक्षरे असलेल्या कॅप्स परिधान केल्या होत्या. तसेच एका फोटोमध्ये छोट्या लोकरीच्या मोज्यांची जोडी दिसत होती, तर दुसऱ्या फोटोमध्ये करिश्मा बेबी बंप फ्लाँट करताना दिसली होती. त्या पोस्टला त्यांनी “A little miracle, our greatest gift” असे कॅप्शन दिले होते.

 

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A post shared by Karishma K Tanna (@karishmaktanna)

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करिश्मा तन्ना आणि उद्योगपती वरुण बंगेरा यांनी फेब्रुवारी 2022 मध्ये लग्नगाठ बांधली होती. लग्नानंतर चार वर्षांनी त्यांच्या आयुष्यात या चिमुकल्याचं आगमन झाल्याने त्यांच्या कुटुंबात आनंदाचं वातावरण आहे. गुरुपौर्णिमेच्या पवित्र दिवशी मुलाचा जन्म झाल्यामुळे हा दिवस त्यांच्या आयुष्यात कायमचा अविस्मरणीय ठरला आहे.

Web Title: Karishma tanna welcomes baby boy on guru purnima

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Published On: Jul 29, 2026 | 07:21 PM

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