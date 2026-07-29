बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम, ग्रामपंचायत निधीच्या अपहारावरून एल्गार; पातूर पं.स. समोर ‘भीक मांगो’ आंदोलन

Updated On: Jul 29, 2026 | 07:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

Raher Patur Gram Panchayat Fund Misuse: दिग्रस बुटुक ग्रामपंचायतीतील कथित निधी गैरवापरप्रकरणी कारवाईच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते विजयकुमार ताले यांनी पातूर पंचायत समितीसमोर 'भीक मांगो' आंदोलन केले.

प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम, ग्रामपंचायत निधीच्या अपहारावरून एल्गार; पातूर पं.स. समोर ‘भीक मांगो’ आंदोलन
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम
  • ग्रामपंचायत निधीच्या अपहारावरून एल्गार
  • पातूर पं.स. समोर ‘भीक मांगो’ आंदोलन
राहेर: पातूर पंचायत समिती अंतर्गत दिग्रस बुटुक ग्रामपंचायतीतील पंधरावा वित्त आयोगाच्या सामान्य निधीसह इतर ग्रामपंचायत निधीच्या कथित गैरवापरप्रकरणी तत्कालीन ग्रामसचिवावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते विजयकुमार ताले यांनी सोमवारी पातूर पंचायत समितीसमोर ‘भीक मांगो’ आंदोलन केले.

Washim News: वाहन चोरीचे तीन गुन्हे उघडकीस; तिघांना अटक, कामरगाव आणि अहमदनगरातील प्रकार

त्यांनी यापूर्वीही पातूरच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अनेक निवेदने सादर करून संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला, याच्च निषेधार्थ त्यांनी नागरिकांकडून भीक मागून २१३ रुपये जमा केले. ही रक्कम तत्कालीन ग्रामसचिवांना मनीऑर्डरद्वारे पाठविण्यात यावी, या उद्देशाने त्यांनी ती रक्कम गटविकास अधिकाऱ्यांकडे जमा केली.

यावेळी त्यांनी सात दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून अपहाराची रक्कम शासन जमा करण्याची मागणी केली. अन्यथा पुढच्या सोमवारी पुन्हा ‘भीक मांगो’ आंदोलन करून जमा झालेली रक्कम संबंधित ग्रामसचिवांना पाठविण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या आंदोलनानंतर प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते आणि चौकशीला कितपत गती मिळते, याकडे पातूर तालुक्यातील लागले आहे. नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

पं.स.चा कारभार आता चव्हाट्यावर

दिग्रस बुद्रूक ग्रामपंचायतीतील निधीच्या कथित गैरवापरप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी विजयकुमार ताले यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, अद्याप चौकशीला अपेक्षित गती मिळाली नसून संबंधित तत्कालीन ग्रामसचिवांना अभय दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे पंचायत समितीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शिरपूर येथील आगीत चार दुकानातील साहित्य खाक; वाशिम, मालेगाव, रिसोड येथील अग्निशमनदल दाखल

Web Title: Patur bhik mango andolan gram panchayat fund misuse akola

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 07:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Akola News : रेल्वे गेटवरील उड्डाणपुलाचे काम संथगतीने सुरु; नागरिक संतप्त
1

Akola News : रेल्वे गेटवरील उड्डाणपुलाचे काम संथगतीने सुरु; नागरिक संतप्त

‘प्रशासकराज’मुळे रखडला ग्रामीण विकास; स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर दीड वर्षापासून लोकप्रतिनिधीच नाही
2

‘प्रशासकराज’मुळे रखडला ग्रामीण विकास; स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर दीड वर्षापासून लोकप्रतिनिधीच नाही

समृद्धीवर अपघात; सिंदखेडराजा जवळ बस-ट्रकमध्ये धडक, ४ जण जखमी १ गंभीर
3

समृद्धीवर अपघात; सिंदखेडराजा जवळ बस-ट्रकमध्ये धडक, ४ जण जखमी १ गंभीर

शिरपूर येथील आगीत चार दुकानातील साहित्य खाक; वाशिम, मालेगाव, रिसोड येथील अग्निशमनदल दाखल
4

शिरपूर येथील आगीत चार दुकानातील साहित्य खाक; वाशिम, मालेगाव, रिसोड येथील अग्निशमनदल दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Buldhana News : दुरुस्तीनंतर अवघ्या तीन महिन्यात रस्ता खड्डेमय! खामगाव-टेंभूर्णा मार्गावरील प्रकार; निकृष्ट दर्जाच्या कामाचा आरोप

Buldhana News : दुरुस्तीनंतर अवघ्या तीन महिन्यात रस्ता खड्डेमय! खामगाव-टेंभूर्णा मार्गावरील प्रकार; निकृष्ट दर्जाच्या कामाचा आरोप

Jul 29, 2026 | 09:15 PM
US Tariff Bomb : भारत-चीनवर अमेरिकेचा 100% जकातीचा बॉम्ब; रशियन तेल खरेदीवर सिनेटचा मोठा निर्णय

US Tariff Bomb : भारत-चीनवर अमेरिकेचा 100% जकातीचा बॉम्ब; रशियन तेल खरेदीवर सिनेटचा मोठा निर्णय

Jul 29, 2026 | 08:52 PM
चविष्टही आणि पौष्टिकही! क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडी ठरेल आरोग्यासाठी सुपरफूड; जाणून घ्या रेसिपी

चविष्टही आणि पौष्टिकही! क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडी ठरेल आरोग्यासाठी सुपरफूड; जाणून घ्या रेसिपी

Jul 29, 2026 | 08:51 PM
Bandhini Movie : ‘बंधिनी’ मधून उलगडणार स्त्री भावविश्वाची संवेदनशील कहाणी!

Bandhini Movie : ‘बंधिनी’ मधून उलगडणार स्त्री भावविश्वाची संवेदनशील कहाणी!

Jul 29, 2026 | 08:49 PM
सातारा अन् पंढरपुरात माजी सैनिकांसाठी साकारणार अद्ययावत संकुल! महायुती सरकारचा मोठा निर्णय; शंभूराज देसाईंची घोषणा

सातारा अन् पंढरपुरात माजी सैनिकांसाठी साकारणार अद्ययावत संकुल! महायुती सरकारचा मोठा निर्णय; शंभूराज देसाईंची घोषणा

Jul 29, 2026 | 08:48 PM
Eating Schedule: सकाळच्या नाश्त्यापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत… जेवणाची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या

Eating Schedule: सकाळच्या नाश्त्यापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत… जेवणाची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या

Jul 29, 2026 | 08:40 PM
Nitin Gadkari: २०१६ पूर्वीच्या गाड्या अन् E20 पेट्रोल! केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे राज्यसभेत मोठे स्पष्टीकरण; काय म्हणाले?

Nitin Gadkari: २०१६ पूर्वीच्या गाड्या अन् E20 पेट्रोल! केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे राज्यसभेत मोठे स्पष्टीकरण; काय म्हणाले?

Jul 29, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा