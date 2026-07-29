Rain Alert: पुण्याचा नाद नाही करायचा! जुलैमध्ये पावसाची विक्रमी नोंद; तब्बल 119 वर्षांनंतर….

पुणे शहरात जुलैमध्ये विक्रमी पावसाची नोंद
तब्बल ११९ वर्षांनंतर पुण्यात सर्वाधिक पाऊस
जुलैअखेरपर्यंत पावसाची शक्यता कायम
सुनयना सोनवणे/ पुणे: पुणे शहराने यंदाच्या जुलैमध्ये विक्रमी पावसाची नोंद करत ११९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) शिवाजीनगर वेधशाळेच्या नोंदीनुसार, बुधवारी (ता. २९)सकाळपर्यंत जुलै महिन्यात ५०८.९ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. यापूर्वी १९०७ मध्ये ५०८.५ मिमी पावसाची नोंद झाली होती. त्यामुळे तब्बल ११९ वर्षांनंतर पुण्यात जुलै महिन्यातील सर्वाधिक पावसाचा नवा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे.
याआधी मंगळवारी (ता.२८) रात्री ८.३० वाजेपर्यंत ५०८.२ मिमी पावसाची नोंद झाली होती आणि पुणे अवघ्या ०.३ मिमीने विक्रमापासून दूर होते. रात्री झालेल्या पावसानंतर हा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला गेला. जुलैअखेरपर्यंत पावसाची शक्यता कायम असल्याने या विक्रमी पर्जन्यमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
यंदाच्या जुलै महिन्याच्या पहिल्याच दहा दिवसांत पुण्याने सरासरी मासिक पावसाचा टप्पा पार केला होता. त्यानंतर संपूर्ण महिनाभर सक्रिय राहिलेल्या मान्सूनमुळे शहरात वारंवार मुसळधार पाऊस झाला. १ जून ते २९ जुलै २०२६ या कालावधीत शिवाजीनगर वेधशाळेत ५७२ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.
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हवामान विभागाच्या मते, मान्सून द्रोणी दक्षिणेकडे सरकणे, ओडिशा व लगतच्या भागातील तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र, उत्तर भारतातील पश्चिमी विक्षोभ तसेच विविध स्तरांवरील चक्राकार वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रासह मध्य आणि पश्चिम भारतात मान्सून सक्रिय राहिला. त्यामुळे पुणे आणि परिसरात सलग पावसाच्या सरी कोसळत राहिल्या आणि जुलै २०२६ हा शहराच्या इतिहासातील सर्वाधिक पावसाचा जुलै ठरला.
दरम्यान, या विक्रमी पावसामुळे जिल्ह्यातील धरणसाठ्यात मोठी वाढ झाली असून पाणीटंचाईची चिंता दूर झाली आहे. मात्र, अनेक सखल भागांत पाणी साचणे, वाहतूक कोंडी, स्थानिक पूरस्थिती तसेच घाटमाथ्यावर दरडी कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हवामान विभागाने पुढील दोन ते तीन दिवस पुणे आणि परिसरात हलका ते मध्यम पाऊस, तर काही ठिकाणी जोरदार सरींचा अंदाज व्यक्त करत नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
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राज्यात जून आणि जुलै महिन्याचे सुरुवातीचे दिवस अत्यंत कोरडे गेले होते. मात्र जुलै महिन्यात पावसाने सगळी कसर भरून काढल्याचे दिसून येत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यातच आता हवामान विभागाने राज्याला पुढील काही दिवस जोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे.