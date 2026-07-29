बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Rain Alert: पुण्याचा नाद नाही करायचा! जुलैमध्ये पावसाची विक्रमी नोंद; तब्बल 119 वर्षांनंतर….

Updated On: Jul 29, 2026 | 06:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

यंदाच्या जुलै महिन्याच्या पहिल्याच दहा दिवसांत पुण्याने सरासरी मासिक पावसाचा टप्पा पार केला होता. त्यानंतर संपूर्ण महिनाभर सक्रिय राहिलेल्या मान्सूनमुळे शहरात वारंवार मुसळधार पाऊस झाला.

Rain Alert: पुण्याचा नाद नाही करायचा! जुलैमध्ये पावसाची विक्रमी नोंद; तब्बल 119 वर्षांनंतर….

पुण्यात जुलैमध्ये पावसाची विक्रमी नोंद (फोटो- सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे शहरात जुलैमध्ये विक्रमी पावसाची नोंद
तब्बल ११९ वर्षांनंतर पुण्यात सर्वाधिक पाऊस
जुलैअखेरपर्यंत पावसाची शक्यता कायम

सुनयना सोनवणे/ पुणे: पुणे शहराने यंदाच्या जुलैमध्ये विक्रमी पावसाची नोंद करत ११९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) शिवाजीनगर वेधशाळेच्या नोंदीनुसार, बुधवारी (ता. २९)सकाळपर्यंत जुलै महिन्यात ५०८.९ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. यापूर्वी १९०७ मध्ये ५०८.५ मिमी पावसाची नोंद झाली होती. त्यामुळे तब्बल ११९ वर्षांनंतर पुण्यात जुलै महिन्यातील सर्वाधिक पावसाचा नवा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे.

याआधी मंगळवारी (ता.२८) रात्री ८.३० वाजेपर्यंत ५०८.२ मिमी पावसाची नोंद झाली होती आणि पुणे अवघ्या ०.३ मिमीने विक्रमापासून दूर होते. रात्री झालेल्या पावसानंतर हा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला गेला. जुलैअखेरपर्यंत पावसाची शक्यता कायम असल्याने या विक्रमी पर्जन्यमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

यंदाच्या जुलै महिन्याच्या पहिल्याच दहा दिवसांत पुण्याने सरासरी मासिक पावसाचा टप्पा पार केला होता. त्यानंतर संपूर्ण महिनाभर सक्रिय राहिलेल्या मान्सूनमुळे शहरात वारंवार मुसळधार पाऊस झाला. १ जून ते २९ जुलै २०२६ या कालावधीत शिवाजीनगर वेधशाळेत ५७२ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट! ‘या’ भागांमध्ये मुसळधार पाऊस; खडकवासला धरणातून…

हवामान विभागाच्या मते, मान्सून द्रोणी दक्षिणेकडे सरकणे, ओडिशा व लगतच्या भागातील तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र, उत्तर भारतातील पश्चिमी विक्षोभ तसेच विविध स्तरांवरील चक्राकार वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रासह मध्य आणि पश्चिम भारतात मान्सून सक्रिय राहिला. त्यामुळे पुणे आणि परिसरात सलग पावसाच्या सरी कोसळत राहिल्या आणि जुलै २०२६ हा शहराच्या इतिहासातील सर्वाधिक पावसाचा जुलै ठरला.

दरम्यान, या विक्रमी पावसामुळे जिल्ह्यातील धरणसाठ्यात मोठी वाढ झाली असून पाणीटंचाईची चिंता दूर झाली आहे. मात्र, अनेक सखल भागांत पाणी साचणे, वाहतूक कोंडी, स्थानिक पूरस्थिती तसेच घाटमाथ्यावर दरडी कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हवामान विभागाने पुढील दोन ते तीन दिवस पुणे आणि परिसरात हलका ते मध्यम पाऊस, तर काही ठिकाणी जोरदार सरींचा अंदाज व्यक्त करत नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्राच्या दिशेने येतंय वादळी संकट; कोकण, मुंबई अन्…; अलर्टने चिंता वाढली

राज्यात जून आणि जुलै महिन्याचे सुरुवातीचे दिवस अत्यंत कोरडे गेले होते. मात्र जुलै महिन्यात पावसाने सगळी कसर भरून काढल्याचे दिसून येत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यातच आता हवामान विभागाने राज्याला पुढील काही दिवस जोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे.

Web Title: Heavy rain in july month of pune breaks 119 years record latest imd alert and weather updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 06:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Rain Alert: दोन दिवस महाभयंकर संकट! कोकणात धुमशान तर घाटमाथ्यावर जोरदार ते अतिजोरदार…
1

Maharashtra Rain Alert: दोन दिवस महाभयंकर संकट! कोकणात धुमशान तर घाटमाथ्यावर जोरदार ते अतिजोरदार…

Inter-IT Football: ११-० चा धमाका! सायबेजच्या खेळाडूंचा मैदानात धुमाकूळ, डिलॉइट भुईसपाट
2

Inter-IT Football: ११-० चा धमाका! सायबेजच्या खेळाडूंचा मैदानात धुमाकूळ, डिलॉइट भुईसपाट

डोळ्यांवर स्प्रे मारून 8 लाखांची रोकड लुटली; पुण्याच्या वारजे माळवाडीतील धक्कादायक घटना
3

डोळ्यांवर स्प्रे मारून 8 लाखांची रोकड लुटली; पुण्याच्या वारजे माळवाडीतील धक्कादायक घटना

Pune ZP Budget 2026: पुणे जिल्हा परिषदेचे ३३३ कोटींचे पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर; ३२ कोटींची वाढ
4

Pune ZP Budget 2026: पुणे जिल्हा परिषदेचे ३३३ कोटींचे पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर; ३२ कोटींची वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Tariff Bomb : भारत-चीनवर अमेरिकेचा 100% जकातीचा बॉम्ब; रशियन तेल खरेदीवर सिनेटचा मोठा निर्णय

US Tariff Bomb : भारत-चीनवर अमेरिकेचा 100% जकातीचा बॉम्ब; रशियन तेल खरेदीवर सिनेटचा मोठा निर्णय

Jul 29, 2026 | 08:52 PM
चविष्टही आणि पौष्टिकही! क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडी ठरेल आरोग्यासाठी सुपरफूड; जाणून घ्या रेसिपी

चविष्टही आणि पौष्टिकही! क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडी ठरेल आरोग्यासाठी सुपरफूड; जाणून घ्या रेसिपी

Jul 29, 2026 | 08:51 PM
Bandhini Movie : ‘बंधिनी’ मधून उलगडणार स्त्री भावविश्वाची संवेदनशील कहाणी!

Bandhini Movie : ‘बंधिनी’ मधून उलगडणार स्त्री भावविश्वाची संवेदनशील कहाणी!

Jul 29, 2026 | 08:49 PM
सातारा अन् पंढरपुरात माजी सैनिकांसाठी साकारणार अद्ययावत संकुल! महायुती सरकारचा मोठा निर्णय; शंभूराज देसाईंची घोषणा

सातारा अन् पंढरपुरात माजी सैनिकांसाठी साकारणार अद्ययावत संकुल! महायुती सरकारचा मोठा निर्णय; शंभूराज देसाईंची घोषणा

Jul 29, 2026 | 08:48 PM
Eating Schedule: सकाळच्या नाश्त्यापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत… जेवणाची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या

Eating Schedule: सकाळच्या नाश्त्यापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत… जेवणाची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या

Jul 29, 2026 | 08:40 PM
Nitin Gadkari: २०१६ पूर्वीच्या गाड्या अन् E20 पेट्रोल! केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे राज्यसभेत मोठे स्पष्टीकरण; काय म्हणाले?

Nitin Gadkari: २०१६ पूर्वीच्या गाड्या अन् E20 पेट्रोल! केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे राज्यसभेत मोठे स्पष्टीकरण; काय म्हणाले?

Jul 29, 2026 | 08:31 PM
ओडिशा AM/NS इंडिया खो खो हाय परफॉर्मन्स सेंटरच्या दोन वर्षांच्या क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचा उत्सव साजरा

ओडिशा AM/NS इंडिया खो खो हाय परफॉर्मन्स सेंटरच्या दोन वर्षांच्या क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचा उत्सव साजरा

Jul 29, 2026 | 08:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा