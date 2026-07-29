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Breaking : चीन-इराणमध्ये मिसाईल लॉन्चर डील? मध्यपूर्वेत नवा पॉवर गेम..

Updated On: Jul 29, 2026 | 07:12 PM IST
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सारांश

चीन आणि इराण यांच्यात खांद्यावरून डागता येणाऱ्या हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली (MANPADS) पुरवठ्याबाबत करार झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या प्रणालींचा उद्देश इराणची हवाई संरक्षण क्षमता वाढवणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • छोट्या मिसाईलची खरेदी ?
  • हवाई हल्ले रोखण्यासाठी एक पाऊल
तीन दिवसांत संपवू पाहणारे युद्ध आज जवळपास तीन महिन्यांपर्यंत पोहोचले आहे . दिवसेंदिवस युद्धात सहभागी असलेले देश वाढत्या सैन्य शक्तीच्या खर्चावर हळूहळू त्रस्त होत आहेत . अमेरिका हि या बाबतीत चिंतीत आहे . इराणच्या कमी खर्चाच्या मिसाईल आणि ड्रोनला पाडण्यात अमेरिका इस्राईल आपल्या महागड्या यंत्रणांचा वापर करून इराण पेक्षा जास्त पैसे युद्धात खर्च करत असल्याचे वृत्त आत्ताच मागे येऊन गेले आहे .

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रशिया आणि चीन कडून इराण ला मिळणारी अचूक ध्येय साध्य करणारी माहिती यामुळे इराणने बरेच इस्राईल आणि अमेरिकेचे नुकसान केले आहे . कोणतेही मोठे बजेट आणि यंत्रणा नसताना सुद्धा युद्धात कशी टिकून आहे . याचे आश्चर्य देखील बऱ्याच लोकांना आहे . पण यात इराणने वापरलेली डी सेंट्रलाइज युद्ध नीती कारगर ठरली आहे . त्याच बरोबर गरजेनुसार महागडे शस्त्र वापरणे . एकाच वेळी कमी खर्चाच्या जास्त मिसाईल आणि ड्रोन सोडून आयरन डोम सारख्या यंत्रणेला दमवणे हि युद्ध नीती हि इराणच्या पलड्यात पडली आहे .

याच धर्तीवर आता इराण चीन कडून ४०० खांद्यावरून सोडणाऱ्या मिसाईल घेत आहे . असे वृत्त आले आहे . अजून तरी इराण किंवा चीन कडून याची अधिकृत पुष्टी झाली नाही . या प्रणाली मध्ये QW – १२ आणि FN – १६ सारख्या शॉर्ट रेंज एअर डिफेन्स लॉन्चर समावेश असल्याचे वृत्त आहे . या कराराची किंमत ६० – ७० दशलक्ष डॉलर असल्याचेही म्हंटले आहे .

याआधी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये चीनच्या CM – ३०२ सुपारसॉनिक अँटी शिप क्षेपणास्त्राच्या संभाव्य कराराबाबतही वृत्त आले होते . मात्र बीजिंगने हा दावा अधिकृतपणे फेटाळला आणि कराराच्या बातम्या चुकिचे असल्याचे सांगितले .

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आजचे वृत्त जर अचूक ठरले तर हि बाब इराण विरुद्ध लढणाऱ्या सगळ्याच देशांसाठी चिंतेची बाब आहे . कारण खर्ग बेटावर हल्ला करून त्याला ताब्यात घेण्याचा अमेरिकेचा मनसुबा अधिकच दूर जाईल . जमीनीवर आणि हवाई हल्ल्यापासून संरक्षणासाठी मोठी मदत मिळू शकते . हे आक्रमक बॅलेस्टिक मिसाईल लॉन्चर नाहीत , तर विमाने हेलिकॉप्टर आणि कमी उंचीवर उडणाऱ्या लक्षांवर मारा करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पोर्टेबल एअर डिफेन्स लॉन्चर्स ( MANPADS ) आहेत .

तसेच हि डील छोट्या मिसाईल बाबत आहे . मोठ्या मिसाईल बाबत नाही असेही माहितीवरून समजते आहे .

Web Title: Breaking missile launcher deal between china and iran a new power game in the middle east

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Published On: Jul 29, 2026 | 07:12 PM

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