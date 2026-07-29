बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Royal Enfield Interceptor 650 Vs Continental Gt 650 Comparison Auto News Marathi

Royal Enfield Interceptor 650 vs Continental GT 650: एकाच इंजिनचे दोन वेगवेगळे अवतार! कोण आहे कोणापेक्षा वरचढ?

Updated On: Jul 29, 2026 | 07:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

रॉयल एनफिल्डच्या इंटरसेप्टर ६५० आणि कॉन्टिनेंटल जीटी ६५० मध्ये एकच ६४८ सीसी इंजिन असले तरी दोन्ही बाइक्सचा लुक आणि रायडिंग अनुभव भिन्न आहे. रोजचा आरामदायी प्रवास आणि लांबच्या टूरिंगसाठी इंटरसेप्टर, तर स्पोर्टी कॅफे रेसर लुक व वीकेंड राइड्ससाठी कॉन्टिनेंटल जीटी योग्य पर्याय ठरते.

Royal Enfield Interceptor 650 vs Continental GT 650: एकाच इंजिनचे दोन वेगवेगळे अवतार! कोण आहे कोणापेक्षा वरचढ?

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दोन्ही बाइक्समध्ये ६४८ सीसीचे शक्तिशाली इंजिन असून हायवेवर उत्तम परफॉर्मन्स आणि रिफाइंड एक्झॉस्ट नोट मिळते.
  • इंटरसेप्टर ६५० ही क्लासिक रेट्रो-रोडस्टर आहे, तर कॉन्टिनेंटल जीटी ६५० ही आक्रमक कॅफे रेसर डिझाइनमध्ये येते.
  • रोजच्या आरामदायी प्रवासासाठी इंटरसेप्टर ६५० योग्य आहे, तर स्पोर्टी राइड्ससाठी कॉन्टिनेंटल जीटी ६५० उत्तम मानली जाते.

रॉयल एनफिल्डच्या ६५० सीसी प्लॅटफॉर्मने प्रीमियम बाइक सेगमेंटमध्ये एक नवी ओळख निर्माण केली आहे. या श्रेणीतील Interceptor 650 आणि Continental GT 650 या दोन्ही बाइक्स रायडिंग शौकिनांच्या प्रचंड पसंतीस उतरल्या आहेत. एकाच इंजिन आणि चेसिसवर आधारित असणाऱ्या या दोन्ही गाड्यांचा स्वभाव, लुक आणि ड्रायव्हिंग डायनामिक्स मात्र पूर्णपणे वेगवेगळे आहेत.

१. इंजिन आणि परफॉर्मन्स: एकच धडकन

दोन्ही बाइक्समध्ये ६४८ सीसी, पॅरलल-ट्विन, एअर/ऑइल-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे.

  • पॉवर: ४७.४ PS @ ७२५० rpm
  • टॉर्क: ५२ Nm @ ५२५० rpm
  • गिअरबॉक्स: ६-स्पीड (स्लिपर क्लचसह)
इंजिनच्या बाबतीत दोन्ही बाइक्समध्ये कोणतीही तफावत नाही. हायवेवर वेग पकडणे असो किंवा रिफाइंड एक्झॉस्ट नोट, परफॉर्मन्सच्या बाबतीत दोन्ही गाड्या समान ताकद दाखवतात.

लहान मुलांसाठी TVS ची पहिली रेस बाइक! 20 PS पॉवर अन् 110 चा स्पीड; TVS ची नवी Apache RR 200 Mini GP बाइक लाँच!

२. डिझाइन आणि लुकचा फरक

  • Interceptor 650: ही एक अस्सल रेट्रो-रोडस्टर बाइक आहे. गोल टँक, रुंद हँडलबार आणि क्लासिक डिझाइनमुळे ही सर्वांना आवडणारी साधी पण आकर्षक बाइक ठरते.
  • Continental GT 650: ही एक आयकॉनिक ‘कॅफे रेसर’ आहे. यातील स्कल्प्टेड इंधन टँक, क्लिप-ऑन हँडलबार आणि स्पोर्टी सीट हिला अधिक आक्रमक आणि तरुण लूक देतात.
Honda: होंडाचा भारतीय टू-व्हीलर बाजारात मोठा धमाका; एकाच वेळी १० नवीन आणि अपडेटेड गाड्यांचा पोर्टफ़ोलिओ जाहिर!

३. रायडिंग पोश्चर आणि कम्फर्ट

हाच या दोन्ही गाड्यांमधील सर्वात महत्त्वाचा फरक आहे:

  • Interceptor 650: यामध्ये रायडर सरळ आणि आरामदायी स्थितीत बसतो. शहरात रोजच्या प्रवासासाठी आणि लांबच्या टूरिंगसाठी ही अत्यंत सोयीस्कर आहे.
  • Continental GT 650: यामध्ये रायडरला थोडे पुढे झुकून बसावे लागते. वळणावर किंवा शॉर्ट स्पोर्टी राइड्ससाठी ही खूप आनंददायी वाटते, पण लांबच्या प्रवासात मनगटावर आणि पाठीवर ताण येऊ शकतो.
निष्कर्ष: कोणती बाइक कोणासाठी योग्य?
  • Interceptor 650 निवडा: जर तुम्हाला लांबचे टूरिंग, कौटुंबिक किंवा रोजचा आरामदायी प्रवास प्राधान्य असेल.
  • Continental GT 650 निवडा: जर तुम्हाला स्पोर्टी लुक, कॅफे रेसर कल्चर आणि वीकेंड कॉर्नरिंगचा थरार हवा असेल.
दोन्ही बाइक्स आपापल्या जागी सर्वोत्तम आहेत; तुमची निवड तुमच्या रायडिंग स्टाईलवर अवलंबून आहे!

Web Title: Royal enfield interceptor 650 vs continental gt 650 comparison auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 07:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रीमियम प्रवासाचा नवा अनुभव! फोर्स मोटर्सची ‘अर्बानिया डिलक्स’ बाजारात दाखल, किंमत २८.७० लाखांपासून सुरू
1

प्रीमियम प्रवासाचा नवा अनुभव! फोर्स मोटर्सची ‘अर्बानिया डिलक्स’ बाजारात दाखल, किंमत २८.७० लाखांपासून सुरू

Maruti Suzuki Dzire vs Hyundai Aura vs Honda Amaze! पॉकेट फ्रेंडली आणि जास्त मायलेज देणाऱ्या या ३ गाड्या! कोण ठरेल कोणास वरचढ?
2

Maruti Suzuki Dzire vs Hyundai Aura vs Honda Amaze! पॉकेट फ्रेंडली आणि जास्त मायलेज देणाऱ्या या ३ गाड्या! कोण ठरेल कोणास वरचढ?

१५ लाख रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये ह्युंदाईच्या ३ नवीन एसयूव्ही होणार भारतात लाँच! पाहा कोणत्या असतील कार्स? काय असतील वैशिष्ट्ये?
3

१५ लाख रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये ह्युंदाईच्या ३ नवीन एसयूव्ही होणार भारतात लाँच! पाहा कोणत्या असतील कार्स? काय असतील वैशिष्ट्ये?

Mercedes-Benz C-Class vs BMW 3 Series vs Audi A4! लक्झरी आणि स्टेटसच्या हायफाय विषयात कोण असेल श्रीमंतांची पहिली पसंती ?
4

Mercedes-Benz C-Class vs BMW 3 Series vs Audi A4! लक्झरी आणि स्टेटसच्या हायफाय विषयात कोण असेल श्रीमंतांची पहिली पसंती ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रोज मेयोनीज खाता? चवीचा मोह आरोग्यावर पडेल भारी! खाण्यापूर्वी जाणून घ्या दुष्परिणाम

रोज मेयोनीज खाता? चवीचा मोह आरोग्यावर पडेल भारी! खाण्यापूर्वी जाणून घ्या दुष्परिणाम

Jul 29, 2026 | 07:34 PM
Rahul Gandhi: ‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाह जबाबदार; पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांना…’; राहुल गांधींचा जोरदार हल्लाबोल

Rahul Gandhi: ‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाह जबाबदार; पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांना…’; राहुल गांधींचा जोरदार हल्लाबोल

Jul 29, 2026 | 07:25 PM
Karishma Tanna : गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी मिळाली गुडन्यूज! अभिनेत्रीच्या घरात हलला पाळणा; बंगेरा कुटुंबात नवा पाहुणा

Karishma Tanna : गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी मिळाली गुडन्यूज! अभिनेत्रीच्या घरात हलला पाळणा; बंगेरा कुटुंबात नवा पाहुणा

Jul 29, 2026 | 07:21 PM
Royal Enfield Interceptor 650 vs Continental GT 650: एकाच इंजिनचे दोन वेगवेगळे अवतार! कोण आहे कोणापेक्षा वरचढ?

Royal Enfield Interceptor 650 vs Continental GT 650: एकाच इंजिनचे दोन वेगवेगळे अवतार! कोण आहे कोणापेक्षा वरचढ?

Jul 29, 2026 | 07:16 PM
प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम, ग्रामपंचायत निधीच्या अपहारावरून एल्गार; पातूर पं.स. समोर ‘भीक मांगो’ आंदोलन

प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम, ग्रामपंचायत निधीच्या अपहारावरून एल्गार; पातूर पं.स. समोर ‘भीक मांगो’ आंदोलन

Jul 29, 2026 | 07:16 PM
Rupee vs Dollar: डॉलरला झटका! अचानक का मजबूत होतोय भारतीय रुपया? सलग चौथ्या दिवशी दमदार कामगिरी; ही आहेत महत्त्वाची कारणं

Rupee vs Dollar: डॉलरला झटका! अचानक का मजबूत होतोय भारतीय रुपया? सलग चौथ्या दिवशी दमदार कामगिरी; ही आहेत महत्त्वाची कारणं

Jul 29, 2026 | 07:14 PM
Breaking : चीन-इराणमध्ये मिसाईल लॉन्चर डील? मध्यपूर्वेत नवा पॉवर गेम..

Breaking : चीन-इराणमध्ये मिसाईल लॉन्चर डील? मध्यपूर्वेत नवा पॉवर गेम..

Jul 29, 2026 | 07:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा