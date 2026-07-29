Royal Enfield Interceptor 650 vs Continental GT 650: एकाच इंजिनचे दोन वेगवेगळे अवतार! कोण आहे कोणापेक्षा वरचढ?

रॉयल एनफिल्डच्या ६५० सीसी प्लॅटफॉर्मने प्रीमियम बाइक सेगमेंटमध्ये एक नवी ओळख निर्माण केली आहे. या श्रेणीतील Interceptor 650 आणि Continental GT 650 या दोन्ही बाइक्स रायडिंग शौकिनांच्या प्रचंड पसंतीस उतरल्या आहेत. एकाच इंजिन आणि चेसिसवर आधारित असणाऱ्या या दोन्ही गाड्यांचा स्वभाव, लुक आणि ड्रायव्हिंग डायनामिक्स मात्र पूर्णपणे वेगवेगळे आहेत.
१. इंजिन आणि परफॉर्मन्स: एकच धडकन
दोन्ही बाइक्समध्ये ६४८ सीसी, पॅरलल-ट्विन, एअर/ऑइल-कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे.
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२. डिझाइन आणि लुकचा फरक
३. रायडिंग पोश्चर आणि कम्फर्ट
हाच या दोन्ही गाड्यांमधील सर्वात महत्त्वाचा फरक आहे: