KBC17 ला मिळाला दुसरा करोडपती! झारखंडच्या या स्पर्धकाने डोळे मिचकावताच दिले १ कोटींचे उत्तर, काय होता प्रश्न?

“कौन बनेगा करोडपती सीझन १७” या क्विझ शोला दुसरा करोडपती मिळाला आहे. झारखंडमधील रांची येथील बिप्लब बिस्वासने १ कोटी रुपयांच्या प्रश्नाचे उत्तर क्षणार्धात दिले, ज्यामुळे अमिताभ बच्चनही आश्चर्यचकित झाले. विजय मिळाल्यावर, होस्टने आनंदाने त्यांना मिठी मारली आणि त्याचे भरभरून अभिनंदन केले. पण कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी दिले हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.
“कौन बनेगा करोडपती १७” चा शेवटचा भाग अमिताभ बच्चनच्या “फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट” ने सुरू झाला. बिप्लब बिस्वासने पहिल्या फेरीत बरोबर उत्तर दिले आणि हॉट सीटवर आपली जागा निश्चित केली. परंतु, त्याआधी, स्पर्धकाने होस्टला मिठी मारण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर त्याने खुलासा केला की तो केंद्रीय राखीव पोलिस दलात (CRF) निरीक्षक म्हणून काम करतो आणि छत्तीसगडच्या बिजापूरमध्ये तैनात आहे. स्पर्धकाने जंगलातील कठीण परिस्थिती आणि तिथे टिकून राहण्यासाठीच्या संघर्षाबद्दल सांगितले. शिवाय, तो त्याच्या साथीदारांच्या बलिदानाबद्दल बोलताना भावुक झालेला देखील दिसला, त्यानंतर बिग बींनी त्याचे सांत्वन केले.
अमिताभ बच्चन यांनी बिप्लबला त्यांच्या घरी बोलावले
खेळ सुरू झाला. स्पर्धकाने बरोबर उत्तर दिले, कोणत्याही लाईफलाईनचा वापर न करता ५०,००० रुपये जिंकले. त्यानंतर त्याने सुपर संदुक खेळला आणि १० प्रश्नांची उत्तरे देऊन, १००,००० रुपये जिंकले, जे थेट त्याच्या खात्यात जमा झाले. त्यानंतर अमिताभ यांनी बिप्लब आणि त्याच्या कुटुंबाला त्याच्या घरी जेवणासाठी आमंत्रित केले. अभिताभ बच्चन देखील त्यांना जिंकले पाहून खुश झाले.
बिप्लब बिस्वास यांनी १ कोटीचे उत्तर दिले अचूक
बिप्लब यांनी १२,५०,००० रुपयांचा प्रश्नही खेळला आणि प्रेक्षकांच्या मतदानाचा वापर करून, २५ लाख रुपयांच्या बक्षिसाकडे जात बरोबर उत्तर दिले. असे करताना, त्यांनी ५० लाख रुपये आणि नंतर १ कोटी रुपयांचे बक्षीस जिंकले. त्यांना विचारण्यात आले, “फ्रान्सहून अमेरिकेत स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी घेऊन जाणाऱ्या जहाजाचे नाव काय होते?” त्यांनी संकोच न करता उत्तर दिले, “इसेरे.”
बिप्लब आता ७ कोटींच्या प्रश्नात खेळणार
बिप्लब म्हणाला की तो कोणाचाही वेळ वाया घालवू इच्छित नाही आणि पर्याय डी बरोबर खेळेल. खरं तर, त्याला जहाज चालवणाऱ्या खलाशाचे नावही माहित होते. बिप्लबने १ कोटी रुपयांच्या प्रश्नाचे इतक्या लवकर आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय उत्तर देऊन होस्टला आश्चर्यचकित केले. स्पर्धकाने १ कोटी रुपये तसेच एक कार जिंकली आहे. आता, पुढील भागात, तो ७ कोटी रुपयांच्या प्रश्नात खेळताना दिसणार आहे.