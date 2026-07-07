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MS Dhoni Birthday: विजेचा वेग, पोलादी धैर्य, प्रत्येक आव्हान झाले नतमस्तक; तिकिट कलेक्टर धोनी ते सर्वश्रेष्ठ कर्णधार

Updated On: Jul 07, 2026 | 10:29 AM IST
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सारांश

भारतीय क्रिकेटला एक नवा आयाम देणारा खेळाडू M S Dhoni असं मानलं जातं. १९८३ नंतर वर्ल्ड कप मिळवून देणारा हा महान खेळाडू नक्की कसा घडला? आज ७ जुलै रोजी धोनी ४५ वा वाढदिवस साजरा करतोय

M S Dhoni चा वाढदिवस (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

M S Dhoni चा वाढदिवस (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 
  • ७ जुलै रोजी या महान खेळाडूचा वाढदिवस 
  • एस एस धोनीबाबत जाणून घ्या काही खास बाबी 
भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात अनेक महान खेळाडू आले आणि गेले. पण एक नाव असे आहे, ज्याने केवळ सामने जिंकण्याची पद्धतच बदलली नाही, तर लाखो भारतीयांना मोठी स्वप्ने कशी पाहावीत आणि ती कशी साकार करावीत हे देखील शिकवले; ते नाव म्हणजे महेंद्रसिंग धोनी. आज धोनी आपला ४५ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. झारखंडमधील रांची या छोट्याशा गावातून आलेला एम.एस. धोनीचा वाढदिवस. 

झारखंडमधील रांची या छोट्याशा गावातून जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात यशस्वी कर्णधार बनण्यापर्यंतचा त्याचा प्रवास एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेपेक्षा कमी नाही. जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात यशस्वी कर्णधार बनण्यापर्यंतचा त्याचा प्रवास एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेपेक्षा कमी नाही.

कोणताही अडथळा पार करण्याची जिद्द 

एम.एस. धोनीची कहाणी या वस्तुस्थितीचे उत्तम उदाहरण आहे की, जर तुमच्यामध्ये आवड असेल, तर कोणताही अडथळा तुम्हाला थांबवू शकत नाही. क्रिकेटच्या जगात प्रवेश करण्यापूर्वी, धोनी भारतीय रेल्वेमध्ये तिकीट कलेक्टर म्हणून काम करत होता. खरगपूर रेल्वे स्टेशनवर काम करणाऱ्या या तरुणाच्या मनात क्रिकेटबद्दल नेहमीच एक विशेष स्थान होते. जेव्हा त्याने २००४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले, तेव्हा रेल्वेची नोकरी सोडलेला हा लांब केसांचा मुलगा एके दिवशी देशाचे भवितव्य बदलेल, याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. सुरुवातीला आपल्या स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा धोनी, परिस्थितीशी लवकरच जुळवून घेऊन जगातील सर्वात विश्वासार्ह खेळाडूंपैकी एक बनला.

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सर्वश्रेष्ठ कर्णधार म्हणून मिळवले स्थान 

क्रिकेटच्या इतिहासात कर्णधारांची कमतरता नाही, पण धोनीने असे स्थान मिळवले आहे जे इतर कोणत्याही कर्णधाराने कधीही मिळवलेले नाही. महेंद्रसिंग धोनी हा जागतिक क्रिकेटमधील एकमेव कर्णधार आहे, ज्याने भारताला आयसीसीची तिन्ही प्रमुख मर्यादित षटकांची विजेतेपदे मिळवून दिली आहेत. त्याने २००७ मध्ये एका तरुण संघासोबत पहिला आयसीसी टी-२० विश्वचषक जिंकला. त्यानंतर, २०११ मध्ये, त्याने भारताला एकदिवसीय विश्वचषकात नेऊन लाखो देशवासीयांचे स्वप्न साकार केले. त्याने २०१३ मध्ये आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकून इतिहासात आपले नाव अजरामर केले.

कॅप्टन कूल धोनी 

मैदानावर धोनीची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याचा शांत स्वभाव, ज्यामुळे त्याला ‘कॅप्टन कूल’ ही उपाधी मिळाली. सामना कितीही चुरशीचा असो किंवा शेवटच्या षटकात विजयासाठी कितीही धावांची गरज असो, धोनीच्या चेहऱ्यावरचा भाव कधीही विचलित झाला नाही. दबावाखाली अचूक निर्णय घेणे, आपल्या गोलंदाजांना योग्य सल्ला देणे आणि आपल्या बुद्धी व चातुर्याने सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत नेणे ही त्याची सवयच झाली होती. कठीण परिस्थितीतही संघाला कोसळू न देण्याची आणि शांत राहून सामन्याचे पारडे फिरवण्याची त्याची क्षमता त्याला जगातील इतर कर्णधारांपेक्षा वेगळे ठरवते.

सर्वोत्तम फिनिशर्सपैकी एक 

धोनीची आठवण केवळ एक उत्कृष्ट कर्णधार म्हणूनच नव्हे, तर क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात धोकादायक आणि सर्वोत्तम फिनिशर्सपैकी एक म्हणूनही केली जाते. जेव्हा कधी भारतीय संघ लक्ष्याचा पाठलाग करताना अडखळायचा, तेव्हा धोनी क्रीजवर येऊन सूत्रे हाती घ्यायचा. तो सामना शेवटपर्यंत घेऊन जायचा कारण त्याला स्वतःवर आणि आपल्या रणनीतीवर पूर्ण विश्वास होता. विरोधी संघांना माहित होते की जोपर्यंत धोनी क्रीजवर होता, तोपर्यंत सामना संपलेला नव्हता. सामन्याच्या अखेरच्या क्षणी सामना जिंकवून देणारा षटकार मारण्याची त्याची शैली आजही प्रत्येक क्रिकेट चाहत्याच्या मनात ताजी आहे.

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संघासाठी बनला ढाल

मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटव्यतिरिक्त, कसोटी क्रिकेटमध्येही धोनीचे नेतृत्व अतुलनीय होते. त्याच्या कर्णधारपदाखाली, भारतीय संघाने डिसेंबर २००९ मध्ये कसोटी क्रिकेटमध्ये प्रथमच क्रमांक-१ मानांकन मिळवले. भारतीय क्रिकेटसाठी हा एक ऐतिहासिक क्षण होता, कारण टीम इंडिया दीर्घकाळ जगातील अव्वल कसोटी संघ राहिली. धोनीने एकूण ६० कसोटी सामन्यांमध्ये भारताचे नेतृत्व केले आणि संघाला २७ प्रभावी विजय मिळवून दिले, ज्यामुळे खेळाच्या प्रत्येक प्रकाराबद्दलची त्याची सखोल समज सिद्ध झाली.

२००७ मध्ये जेव्हा धोनीकडे भारतीय टी-२० संघाची सूत्रे सोपवण्यात आली, तेव्हा संघात अनेक तरुण खेळाडू होते. धोनीने या तरुण खेळाडूंमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला, ज्यामुळे भारताने पहिला टी-२० विश्वचषक जिंकला. त्याने एकूण ७२ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताचे नेतृत्व केले आणि त्यापैकी ४१ सामने जिंकले. धोनीचा तरुणांवरील विश्वास आणि त्यांच्याकडून सर्वोत्तम कामगिरी करून घेण्याच्या वृत्तीने भारतीय क्रिकेटमध्ये एका नव्या युगाची सुरुवात झाली.

वैयक्तिक अतुलनीय कामगिरी 

जेव्हा धोनीच्या वैयक्तिक कामगिरी आणि आकडेवारीचा विचार केला जातो, तेव्हा एक फलंदाज म्हणून त्याचे योगदानही अतुलनीय आहे. त्याने भारतासाठी ९० कसोटी सामने खेळले आणि शानदार फलंदाजी करत ४,८७६ धावा केल्या. या काळात त्याने सहा शानदार शतके आणि ३३ अर्धशतके झळकावली. तसेच, वेगवान क्रिकेटचा समावेश असलेल्या ९८ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये त्याने देशासाठी १,६१७ धावा केल्या. मधल्या फळीत फलंदाजी करूनही त्याचे सातत्य आणि क्षमता त्याची गुणवत्ता दर्शवते.

क्षेत्ररक्षणाची व्याख्या धोनीने बदलली 

यष्टीरक्षक म्हणून धोनीने क्षेत्ररक्षणाची व्याख्याच बदलून टाकली. त्याचे विजेच्या वेगाने केलेले यष्टीचीत आणि अविश्वसनीय चपळाईमुळे जगातील महान फलंदाजांनाही क्रीज सोडण्याची भीती वाटू लागली. सामन्याचा अंदाज घेण्याची धोनीची क्षमता आणि डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टीम (DRS) वापरण्यातील त्याची अचूकता इतकी उल्लेखनीय होती की चाहते त्याला गंमतीने “धोनी रिव्ह्यू सिस्टीम” म्हणत असत. एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासातील तो भारताचा सर्वात यशस्वी यष्टीरक्षक-फलंदाज मानला जातो, ज्याने यष्टीमागे आणि यष्टीसमोर उभे राहून संघाला असंख्य वेळा संकटातून वाचवले आहे.

धोनीची जादू 

१५ ऑगस्ट २०२० ची संध्याकाळ भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी अत्यंत भावनिक होती. नेहमीप्रमाणे, कोणताही गाजावाजा न करता, धोनीने सोशल मीडियावर एका साध्या पोस्टद्वारे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली. त्याच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयाने लाखो चाहत्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले. जरी त्याने निळ्या जर्सीला कायमचा निरोप दिला असला तरी, त्याची कामगिरी, त्याने दिलेले धडे आणि त्याने जिंकलेले सामने हे भारतीय क्रिकेटच्या सुवर्ण इतिहासाचा सर्वात सुंदर भाग बनून राहिले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतरही, धोनीची क्रिकेटच्या मैदानातील जादू कमी झालेली नाही. आयपीएलमध्ये तो चेन्नई सुपर किंग्ससाठी केवळ कर्णधारच नाही, तर ‘थला’ म्हणूनही ओळखला जाऊ लागला. त्याच्या कर्णधारपदाखाली सीएसकेने २०१०, २०११, २०१८, २०२१ आणि २०२३ मध्ये पाच वेळा आयपीएलची शानदार ट्रॉफी जिंकली. त्याने २०१० आणि २०१४ मध्ये संघाला चॅम्पियन्स लीग टी२० चे विजेतेपदही मिळवून दिले. २७८ हून अधिक आयपीएल सामने खेळताना, धोनीने ५,४०० हून अधिक धावा केल्या आहेत आणि यष्टीमागे १५० हून अधिक झेल घेतले आहेत. वयाच्या ४५ व्या वर्षीही, त्याची मैदानातील रणनीती, कर्णधारपद आणि हेलिकॉप्टर शॉट्स हे दाखवण्यासाठी पुरेसे आहेत की धोनी केवळ एक खेळाडू नाही, तर एक भावना आहे.

Web Title: Ms dhoni birthday ticket collector to legend cricket captain of india uncommon story

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Published On: Jul 07, 2026 | 10:29 AM

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