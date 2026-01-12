“तुम्ही लोक नरकात जाल…”, नदीमसोबत नात्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांवर भडकली माही; अखेर उघड केले सत्य

टीव्ही अभिनेत्री माही विजने अलीकडेच अभिनेता आणि पती जय भानुशालीपासून वेगळे होत असल्याचे सांगितले आणि लोक आता तिच्याबद्दलच्या प्रत्येक बारकाव्याकडे लक्ष देत आहेत. अभिनेत्रीने अलीकडेच तिचा सर्वात जवळचा मित्र आणि सलमान खानचा जवळचा मित्र नदीमसाठी वाढदिवसाची पोस्ट शेअर केली, ज्यासाठी तिला प्रचंड ट्रोल केले जात आहे. ऑनलाइन ट्रोलिंगनंतर माहीने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये ट्रोलर्सना योग्य उत्तर दिले आहे.
लोकांनी माहीबद्दल उपस्थित केले प्रश्न
माहीची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. तिने नदीमला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आणि प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. याचा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने लावण्यात आला. तिचे नाव नदीमशी जोडले गेले, ज्यामुळे टीव्ही अभिनेत्री अंकिता लोखंडेही नाराज झाली. अंकिताने माहीबद्दल उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना तिच्याच अनोख्या पद्धतीने उत्तर दिले. तिने स्पष्ट केले की नदीम हा माही आणि जयसाठी वडिलांसारखा आहे आणि तो तिच्या मुलीसाठी वडिलांसारखा आहे. अंकिताने म्हटले की लोकांना माही आणि नदीमच्या नात्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही. जय भानुशाली अभिनेत्रीशी सहमत असल्याचे दिसून आले. त्याने त्याच्या इन्स्टाग्रामवर अंकिताची स्टोरी पुन्हा पोस्ट केली आणि लिहिले, “धन्यवाद अंकिता, आणि मी तू सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीशी सहमत आहे.”
माही विजने ऑनलाइन ट्रोलिंगवर दिली प्रतिक्रिया
या पोस्टमध्ये माहीने नदीमचे कौतुक करणारा एक गोंडस फोटो शेअर केला, ज्याचा लोकांनी चुकीचा अर्थ लावला आणि अभिनेत्रीला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. नकारात्मक कमेंट्समुळे निराश होऊन तिने कमेंट्स सेक्शन बंद केले. परंतु, लोक असा अंदाज लावत राहिले की नदीम हा माहीच्या जयशी घटस्फोटाचे कारण आहे, ज्यामुळे अभिनेत्रीला धक्का बसला. ऑनलाइन ट्रोलिंगवर नाराजी व्यक्त करत, माहीची मैत्रीण आणि अभिनेत्री अंकिता लोखंडे आणि माजी पती जय यांनी तिला पाठिंबा दिला. तसेच, माहीने आता इन्स्टाग्रामवर पोस्टला संबोधित करणारा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.
व्हिडिओमध्ये माहीने तिचा राग केला व्यक्त
माही विजने तिच्या सोशल मीडिया हँडलवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तिने नदीमशी तिचे नाव जोडणाऱ्यांवर निशाणा साधला. तिने व्हिडिओची सुरुवात असे म्हणत केली आहे की अनेक लोकांनी तिला या प्रकरणाबद्दल बोलू नये असा सल्ला दिला होता, परंतु तिला असे बोलणे आवश्यक वाटले. माही म्हणाली, “आम्हाला ओळखणाऱ्या लोकांना हे मूर्खपणाचे वाटत आहे. आम्ही कोणत्याही वादविवादाशिवाय घटस्फोट घेतला म्हणून, तुम्ही लोक ते पचवू शकत नाही. तुम्हाला घाण हवी आहे.”