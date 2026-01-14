Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘५२ व्या वर्षी नाचणे मला छान वाटते..’, आयटम साँगसाठी होणाऱ्या ट्रोलिंगवर मलायकाने दिले रोखठोक उत्तर

मलायका अरोरा तिच्या आयटम नंबर गाण्यांसाठी ओळखली जाते. आता, तिच्या प्रतिमेबद्दल, तिने म्हटले आहे की तिला ५२ व्या वर्षी डान्स करणे चांगले वाटते आणि त्यासाठी तिला माफी मागण्याची गरज नाही.

Updated On: Jan 14, 2026 | 12:51 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • आयटम साँगवर होणाऱ्या ट्रोलिंगवर मलायकाने दिली प्रतिक्रिया
  • माफी मागण्याची गरज काय? असं म्हणाली मलायका
  • मलायकाचे हिट गाणी
 

मलायका अरोरा बॉलीवूडमध्ये तिच्या आयटम नंबरसाठी ओळखली जाते. शाहरुख खानसोबतचा “चल छैय्या छैय्या” असो किंवा सलमान खानसोबतचा “मुन्नी बदनाम हुई” असो, तिचा डान्स चाहत्यांना खूप आवडतो. परंतु, तिला अनेकदा त्यासाठी टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. आता, तिने एका मुलाखतीत याबद्दल आपले ठाम मत मांडले आहे. आयटम सॉंग्स केल्याने तिला सशक्त वाटते. तिने त्याबद्दल माफी का मागावी? असा प्रश्न तिने नेटकऱ्यांना केला आहे.

मलायका अरोरा २०२५ मध्ये यो यो हनी सिंगच्या “चिलगम” म्युझिक व्हिडिओमध्ये दिसली होती. त्यानंतर ती आदित्य सरपोतदारच्या “थामा” चित्रपटातील “पॉयझन बेबी” गाण्यात देखील दिसली, ज्यामध्ये रश्मिका मंदाना सह-अभिनेत्री म्हणून काम करताना दिसली आहे. आता अभिनेत्री पुन्हा एकदा तिच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आली आहे.

”७ बेडरूमच्या फ्लॅटची किंमत…”, अर्चना पूरन सिंहची डायमंड रिंग चर्चेत; हिऱ्याची अंगठी पाहून सुनील ग्रोवर चकित

सांगायचं झालं तर, 2025 मध्ये प्रदर्शित झालेल्याा ‘चिलगम’ गाण्यात मलायका हिने भन्नाट डान्स केलेला. ज्यामुळे तिला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. यावर मुलाखतीत अभिनेत्री म्हणाली, ‘चिलगममध्ये काम करणं एक चांगला अनुभव होता… यो यो हनी सिंग ग्रेट आहे..’, गाण्यातील काही स्टेप्समुळे मलायका वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती.

माफी मागण्याची गरज आहे का?

मलायका अरोराने नम्रता झकेरियाच्या यूट्यूब शोमध्ये तिच्या करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल चर्चा केली. तिला विचारण्यात आले की ती तिच्या अभिनयाशी संबंधित प्रतिमा स्वीकारते का. तिने उत्तर दिले, “का नाही? मला ते कमी करण्याची किंवा त्याबद्दल माफी मागण्याची गरज का आहे? तुम्हाला गोष्टींसाठी ट्रोल केले जाते. बरेच लोक वेगवेगळ्या गोष्टी बोलतात, पण मला समजत नाही की त्यात इतके चांगले काय आहे. नृत्य ही एक अभिव्यक्ती आहे. मला खरोखर खूप छान वाटते की मी ५२ व्या वर्षी हे सर्व करू शकते. मी काहीतरी बरोबर करत असावी.” असे अभिनेत्री म्हणाली आहे.

‘पैशाने आनंद विकत घेता येतो..’, करणचा संघर्ष, कुटुंबासाठीचं स्वप्न; बिग बॉस मराठी ६ मध्ये भावनिक क्षण

मलायका पुढे म्हणाली, “मला खूप छान वाटते हे खूप सक्षम करणारे आहे. यामुळे मला खूप आनंद मिळतो.” अभिनेत्रीने ‘हाऊसफुल २’ मधील ‘अनारकली’, ‘दबंग’ मधील ‘मुन्नी बदनाम’, ‘वेलकम’ मधील ‘होथ रसिले’ आणि ‘दिल से’ मधील ‘चल छैय्या छैय्या’ सारखी हिट गाणी दिली आहे. तिच्या डान्सने अनेकांना वेडे केले आहे.

Web Title: Malaika arora on doing item songs at the age of 52

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 12:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Movie Collection: ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट, दोन आठवड्यात केली एवढ्या कोटींची कमाई!
1

Movie Collection: ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट, दोन आठवड्यात केली एवढ्या कोटींची कमाई!

‘हिंदी मध्ये? हा महाराष्ट्र आहे भाऊ’, आता भाषेच्या वादात अडकला आमिर खान, अभिनेत्याने हिंदीत बोलणे टाळले
2

‘हिंदी मध्ये? हा महाराष्ट्र आहे भाऊ’, आता भाषेच्या वादात अडकला आमिर खान, अभिनेत्याने हिंदीत बोलणे टाळले

नवीन हॉरर वेब सिरीज ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तू’ हिंदी आणि मराठी भाषेत प्रेक्षकांच्या भेटीला!
3

नवीन हॉरर वेब सिरीज ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तू’ हिंदी आणि मराठी भाषेत प्रेक्षकांच्या भेटीला!

Daldal Teaser : ‘दलदल’ या खतरनाक वेब सीरिजचा टीझर रिलीज; भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत
4

Daldal Teaser : ‘दलदल’ या खतरनाक वेब सीरिजचा टीझर रिलीज; भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM