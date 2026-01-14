‘५२ व्या वर्षी नाचणे मला छान वाटते..’, आयटम साँगसाठी होणाऱ्या ट्रोलिंगवर मलायकाने दिले रोखठोक उत्तर

मलायका अरोरा बॉलीवूडमध्ये तिच्या आयटम नंबरसाठी ओळखली जाते. शाहरुख खानसोबतचा “चल छैय्या छैय्या” असो किंवा सलमान खानसोबतचा “मुन्नी बदनाम हुई” असो, तिचा डान्स चाहत्यांना खूप आवडतो. परंतु, तिला अनेकदा त्यासाठी टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. आता, तिने एका मुलाखतीत याबद्दल आपले ठाम मत मांडले आहे. आयटम सॉंग्स केल्याने तिला सशक्त वाटते. तिने त्याबद्दल माफी का मागावी? असा प्रश्न तिने नेटकऱ्यांना केला आहे.
मलायका अरोरा २०२५ मध्ये यो यो हनी सिंगच्या “चिलगम” म्युझिक व्हिडिओमध्ये दिसली होती. त्यानंतर ती आदित्य सरपोतदारच्या “थामा” चित्रपटातील “पॉयझन बेबी” गाण्यात देखील दिसली, ज्यामध्ये रश्मिका मंदाना सह-अभिनेत्री म्हणून काम करताना दिसली आहे. आता अभिनेत्री पुन्हा एकदा तिच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आली आहे.
सांगायचं झालं तर, 2025 मध्ये प्रदर्शित झालेल्याा ‘चिलगम’ गाण्यात मलायका हिने भन्नाट डान्स केलेला. ज्यामुळे तिला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. यावर मुलाखतीत अभिनेत्री म्हणाली, ‘चिलगममध्ये काम करणं एक चांगला अनुभव होता… यो यो हनी सिंग ग्रेट आहे..’, गाण्यातील काही स्टेप्समुळे मलायका वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती.
माफी मागण्याची गरज आहे का?
मलायका अरोराने नम्रता झकेरियाच्या यूट्यूब शोमध्ये तिच्या करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल चर्चा केली. तिला विचारण्यात आले की ती तिच्या अभिनयाशी संबंधित प्रतिमा स्वीकारते का. तिने उत्तर दिले, “का नाही? मला ते कमी करण्याची किंवा त्याबद्दल माफी मागण्याची गरज का आहे? तुम्हाला गोष्टींसाठी ट्रोल केले जाते. बरेच लोक वेगवेगळ्या गोष्टी बोलतात, पण मला समजत नाही की त्यात इतके चांगले काय आहे. नृत्य ही एक अभिव्यक्ती आहे. मला खरोखर खूप छान वाटते की मी ५२ व्या वर्षी हे सर्व करू शकते. मी काहीतरी बरोबर करत असावी.” असे अभिनेत्री म्हणाली आहे.
मलायका पुढे म्हणाली, “मला खूप छान वाटते हे खूप सक्षम करणारे आहे. यामुळे मला खूप आनंद मिळतो.” अभिनेत्रीने ‘हाऊसफुल २’ मधील ‘अनारकली’, ‘दबंग’ मधील ‘मुन्नी बदनाम’, ‘वेलकम’ मधील ‘होथ रसिले’ आणि ‘दिल से’ मधील ‘चल छैय्या छैय्या’ सारखी हिट गाणी दिली आहे. तिच्या डान्सने अनेकांना वेडे केले आहे.