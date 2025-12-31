Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘कलाम वाचा, तिने महापाप केलं..’, कपाळावर चंदनाचा लेप लावून नुशरत भरुचाने केला महाकाल मंदिरात प्रवेश, भडकले मौलाना..

अभिनेत्री नुशरत भरुचा हिच्या महाकाल मंदिरात जाण्याने बरेलीतील एका मौलाना संतापले आहे. त्यांनी म्हटले की नुशरतने पाप केले आहे आणि तिने पश्चात्ताप करावा आणि कलमाचे पठण करावे असे त्यांनी सांगितले आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 12:05 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • नुशरत भरुचाने केला महाकाल मंदिरात प्रवेश
  • अभिनेत्रीवर भडकले मौलाना
  • पश्चात्ताप आणि कलमा पठण करण्याचा दिला आदेश
 

बॉलीवूड अभिनेत्री नुशरत भरुचा हिने नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यापूर्वी उज्जैनमधील बाबा महाकाल मंदिरात दर्शन घेतले. तिने तिथे पूजा केली, ज्याचे व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल होत आहेत. परंतु, बरेलीचे मौलाना शहाबुद्दीन रझवी यांना हे आवडले नाही आणि त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की, अभिनेत्रीने तिथे पूजा करून पाप केले आहे. म्हणून, तिने त्यासाठी पश्चात्ताप करावा आणि कलमाचे पठण करावे असे त्यांनी सांगितले आहे. आता त्यांचा देखील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

‘हे खूप घृणास्पद…’ Tara Sutaria ला बदनाम करण्यासाठी इन्फ्लुएन्सरना मिळाले ६,००० रुपये, गुपित झाले उघड

वृत्तसंस्था एएनआयशी बोलताना, अखिल भारतीय मुस्लिम जमातचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रझवी म्हणाले, “नुशरत भरुचा उज्जैनमधील महाकाल मंदिरात गेली, तिथे अभिनेत्रीने पूजा केली, पाणी अर्पण केले, दर्शन घेतले, चादरीने स्वतःला झाकले, कपाळावर कश्का (चंदनाचा लेप) लावला, तिने केलेले सर्व कृत्य शरियाच्या दृष्टीने पाप आहे. आणि हे फक्त पाप नसून महापाप आहे. हे एक गंभीर पाप आहे. तिने शरियाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे.” म्हणून, शरियात त्यांना पश्चात्ताप करण्याचा, क्षमा मागण्याचा आणि कलमा पठण करण्याचा आदेश देते.

 

नुशरत भरूचा मंदिरे, चर्च आणि मशिदींना भेट देते

नुशरत भरूचा मुस्लिम कुटुंबातून आली आहे पण तिला हिंदू धर्मावर पूर्ण विश्वास आहे. तिने शुभंकर मिश्रा यांच्या पॉडकास्टमध्ये खुलासा केला की लहानपणापासूनच तिने अनेक मंदिरे, गुरुद्वारा, चर्चना भेट दिली आहे आणि अनेक नोव्हेना पाळल्या आहेत. तिने १६ शुक्रवारचे उपवास आणि माता संतोषी उपवास देखील पाळले आहेत. तिने वैष्णो देवी आणि केदारनाथला देखील भेट दिली आहे. शिवाय, ती प्रार्थना देखील करताना दिसते.

‘अजून चेहरा रिव्हिल केला नाही, आणि…’, भारती सिंगचा मुलगा काजूचा Ai Photo व्हायरल, संतापली कॉमेडियन

नुशरत भरुचाचे आगामी चित्रपट

नुशरत भरुचा शेवटची २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या “छोरी २” चित्रपटामध्ये दिसली होती. त्यानंतर ती कोणत्याही चित्रपटात दिसली नाही. परंतु, असे वृत्त आहे की ती अनुराग कश्यपच्या “बन टिक्की” आणि आणखी एका प्रकल्पावर काम करत आहे. ती अजय देवगण आणि रणबीर कपूर अभिनीत लव रंजनच्या चित्रपटात देखील दिसणार आहे. तसेच अभिनेत्रीने आगामी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे.

 

Published On: Dec 31, 2025 | 12:05 PM

