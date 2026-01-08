“एक-दोन महिन्यांत त्यांनी…” भोजपुरी गायक पवन सिंगने गुपचूप उरकले तिसरे लग्न? काकांनी सत्य केले उघड

भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील पॉवर स्टार पवन सिंग त्याच्या व्यावसायिक आयुष्यात यशस्वी झाला आहे, परंतु त्याने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात बरेच काही सहन केले आहे. त्याच्या पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर, तो अक्षरा सिंगच्या प्रेमात पडला, परंतु काही कारणास्तव त्यांचे नाते टिकले नाही. त्यांचे नाते वाईट टप्प्यावर संपले. त्यानंतर त्याने ज्योती सिंगशी दुसरे लग्न केले, परंतु अवघ्या दोन वर्षांनी त्यांचे नातेही बिघडले, ज्यामुळे घटस्फोट झाला. आता, अभिनेता त्याच्या तिसऱ्या लग्नासाठी चर्चेत आला आहे. अलीकडेच, त्याने त्याचा वाढदिवस साजरा केला आणि एका कपाळावर सिंदूर लावलेला महिलेसोबत तो दिसला. तिच्यासोबतच्या त्याच्या जवळच्या केमिस्ट्रीमुळे त्याने तिसऱ्यांदा लग्न केल्याचा अंदाज लावला जात होता. आता, त्याचे काका धर्मेंद्र यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे आणि सत्य उघड केले आहे.
काका धर्मेंद्र यांनी पवन सिंगच्या तिसऱ्या लग्नावर भाष्य केले
खरं तर, पवन सिंगचे काका धर्मेंद्र यांनी दैनिक भास्करला दिलेल्या मुलाखतीत पवनच्या तिसऱ्या लग्नाच्या अफवांबद्दल उघडपणे सांगितले. मुलाखतीदरम्यान, त्याने पवनच्या तिसऱ्या लग्नाच्या अफवांबद्दल उघडपणे सांगितले आणि आत्मविश्वासाने सांगितले की तो असे काही करू शकत नाही. तो असे काही करणारा मुलगा नाही जो कोणालाही न सांगता लग्न करेल. धर्मेंद्र म्हणाला की त्याला विश्वास नाही की पवन सिंगने तिसरे लग्न केले आहे. पुढे ते म्हणाले की त्याच्या स्टारडममुळे तो एक हिरो आहे, म्हणून जर तो फक्त कोणासोबत नाचत असेल किंवा कोणासोबत शूट करत असेल तर त्याचे विरोधक कथेत काही मसाला घालतात आणि दावा करतात की तो विवाहित आहे.
धर्मेंद्र यांनी ज्योतीसोबतच्या घटस्फोटाबद्दल काय म्हटले?
पवन सिंगचे काका धर्मेंद्र यांनी पुढे सांगितले की त्यांना पवनच्या लग्नाबद्दल माध्यमांमधून माहिती मिळाली. परंतु, त्यांनी असा दावा केला की अभिनेता विवाहित नाही. धर्मेंद्र यांनी स्पष्ट केले की तो असे करणे शक्य नाही. त्यांच्या पहिल्या लग्नाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, जर त्यांची पहिली पत्नी नैसर्गिक मृत्यूने मरण पावली तर हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ९५५ अंतर्गत, तो पुन्हा लग्न करू शकतो.’
धर्मेंद्र यांनी पार्टी गर्लबद्दल काय म्हटले?
पवन सिंग यांच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत दिसलेली अभिनेत्री महिमा सिंगबद्दलही धर्मेंद्र यांनी थेट उत्तर दिले. ते म्हणाली की, ‘ती नायिका असावी, कारण त्या वेळी ते उपस्थित नव्हते, तर दुसरीकडे कुठेतरी होते. त्यांनी सांगितले की वाढदिवसाच्या पार्टीत हजारो लोक उपस्थित असतात आणि सर्वांना ओळखणे कठीण असते, मग ते पाहुणे असोत किंवा कलाकार असोत. धर्मेंद्र म्हणाले की फक्त एका व्हिडिओवरून लग्नाबद्दल बोलणे चुकीचे आहे.
महिमा सिंग कोण आहे?
परंतु, पवन सिंगसोबत दिसणाऱ्या मिस्ट्री गर्लबद्दल, ती भोजपुरी अभिनेत्री महिमा सिंग आहे, जी भोजपुरीमध्ये पदार्पण करत आहे. ती पवन सिंगसोबत एका अनटाइटल चित्रपटाचा भाग आहे, ज्याचे शूटिंग सुरू आहे. याशिवाय, तिने पवन सिंगसोबत ‘बानी लाइका’ या म्युझिक व्हिडिओमध्ये काम केले होते, जो ५ जानेवारी रोजी पवनच्या वाढदिवशी रिलीज झाला होता आणि तो यूट्यूबवर ट्रेंडिंग लिस्टमध्येही राहिला.