”प्रियांका चोप्राच्या यशाची किंमत भावाला मोजावी लागली..”, आई मधू चोप्रा यांचा खुलासा, म्हणाल्या…

ग्लोबल आयकॉन प्रियांका चोप्राच्या उल्लेखनीय यशा मागे एक वेदनादायक कौटुंबिक सत्य आहे, जे तिची आई डॉ. मधु चोप्रा यांनी उघड केले.

Updated On: Jan 20, 2026 | 05:51 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

देसी गर्ल प्रियांका चोप्राने बॉलिवूडपासून हॉलिवूडपर्यंत आपली ओळख निर्माण केली आहे. आज ही अभिनेत्री एक जागतिक स्टार बनली आहे, परंतु तिचा भाऊ सिद्धार्थला प्रियांकाच्या यशाचा भार सहन करावा लागला आहे. अभिनेत्रीची आई मधू चोप्रा यांचे संपूर्ण लक्ष प्रियांकाला यशस्वी अभिनेत्री बनवण्यावर होते आणि तिच्या पतीच्या व्यस्त कामाच्या वेळापत्रकामुळे त्या सिद्धार्थकडे लक्ष देऊ शकत नव्हत्या. मधू चोप्रा यांनी सिद्धार्थने त्याच्या पालकांच्या अनुपस्थितीत त्याचा बहुतेक वेळ एकटा कसा घालवला याचे वर्णन केले.

आई डॉ. मधु चोप्रा यांनी सांगितले, सिद्धार्थला पालकांचा पाठिंबा नव्हता आणि तो दररोज संघर्ष करत राहतो.  मिस वर्ल्डचा मुकुट जिंकल्यानंतर तिला चित्रपटांच्या ऑफर येत होत्या. तिचे वडील डॉ. अशोक चोप्रा त्यांच्या वैद्यकीय व्यवसायात व्यस्त होते, म्हणून आई मधू चोप्रा यांना प्रियांकासोबत प्रवास करावा लागत असायचा. त्याचा परिणान सिद्धार्थवर झाला. तो अनेकदा घरी एकटाच राहिला. एका जुन्या मुलाखतीत मधु यांनी सांगितलं, “सिद्धार्थ प्रियांकाच्या यशाचा दुय्यम भाग बनला. वडील कामात व्यस्त असताना, मी प्रियांकासोबत होते आणि तो स्वतःहून वाढला. मला वाटते की ही माझी चूक होती.” त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आले आणि त्या म्हणाली, “जेव्हा मी याबद्दल विचार करते तेव्हा मला असे वाटते की मला हे सर्व सहन करावे लागले.”

समथिंग बिगर शोमध्ये तिच्या मुलांच्या बालपणीची आठवण सांगताना मधु चोप्रा म्हणाल्या की, प्रियांका चोप्रा तिच्या शालेय जीवनात अभ्यासात खूप हुशार होती. तिने कधीच कल्पना केली नव्हती की ती अभिनेत्री होईल. तिला चित्रपटांमध्ये प्रवेश करायचाही नव्हता. मधु चोप्राने तिच्या मुलीला प्रोत्साहन दिले आणि तिला चित्रपटांकडे वळवले. अभिनेत्रीच्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीतील एक किस्सा सांगताना ती म्हणते की, २००० मध्ये मिस वर्ल्डचा किताब जिंकल्यानंतरही प्रियांका चोप्रा चित्रपटसृष्टीत येऊ इच्छित नव्हती.

प्रियांका चोप्राच्या आईने पुढे स्पष्ट केले की, “प्रियंकाच्या यशाची किंमत सिद्धार्थला चुकवावी लागली. त्याचे वडील काम करत होते आणि मी प्रियंकासोबत होते. तो स्वतःहून वाढला. मला वाटते की प्रियंकाच्या स्टारडमची किंमत त्याला चुकवावी लागली. माझ्यासाठी तो दुय्यम नुकसान होते.”

Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

मधु पुढे म्हणाल्या की मी त्याला रोज संघर्ष करताना पाहतेय. मला दोन छान मुलं आहेत, जी माझ्यावर प्रेम करतात आणि माझी काळजी घेतात,” असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी डॉ. स्तुती खरे शुक्ला यांच्या यूट्यूब चॅनेलवर बोलताना मधू चोप्रा यांनी सांगितले होते की, मुलं लहान असताना त्यांच्यावर अनेक जबाबदाऱ्या होत्या. प्रियांकाचं सुरुवातीचं करिअर, स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय आणि घर. त्या जेव्हा मुलांबरोबर असायचे, तेव्हा तो वेळ पूर्णपणे त्यांचाच असायचा. त्यामुळे मेहनत, शिस्त आणि कुटुंबासाठी वेळ कसा काढायचा हे त्या शिकल्या, असं त्यांनी सांगितलं.

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

Published On: Jan 20, 2026 | 05:50 PM

