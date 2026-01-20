Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

सध्या “बॉर्डर २” हा चित्रपट बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील सर्वाधिक चर्चेत असलेला चित्रपट आहे. २०२५ च्या अखेरीस “धुरंधर” या चित्रपटाने जशी चर्चा निर्माण केली होती, तशीच २०२६ च्या सुरुवातीला “बॉर्डर २” चीही चर्चा आहे. दिग्दर्शक अनुराग सिंग यांच्या मल्टीस्टारर चित्रपटाची मोठ्या पडद्यावर आणि थिएटरमध्ये रिलीज होण्याची लोक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, १९९७ मध्ये आलेल्या “बॉर्डर” या चित्रपटात दिसणारा सुनील शेट्टी किती मानधन घेतले होते ते जाणून घेऊया. आणि “बॉर्डर २” मध्ये दिसणारा सुनील शेट्टीचा मुलगा अहान शेट्टी किती मानधन घेतो? त्यांच्या मानधनात किती फरक आहे?
१९९७ मध्ये दिग्दर्शक जे.पी. दत्ता यांनी “बॉर्डर” हा चित्रपट बनवला. सनी देओल, अक्षय खन्ना आणि सुनील शेट्टी सारख्या कलाकारांनी अभिनित या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई केली. दिग्दर्शक अनुराग सिंग यांचा “बॉर्डर २” आता प्रदर्शित होत आहे, ज्यामध्ये सनी देओल सारखीच स्टारकास्ट आहे. सुनील शेट्टीचा मुलगा अहान शेट्टी देखील या चित्रपटात काम करत आहे. आता लोकांना हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे की सुनील शेट्टीने “बॉर्डर” साठी किती पैसे घेतले आणि अहान शेट्टीने “बॉर्डर २” साठी किती पैसे घेतले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सुनील शेट्टीला “बॉर्डर” साठी ६ लाख रुपये मिळाले होते, तर अहान शेट्टीने “बॉर्डर २” साठी ३-४ कोटी रुपये घेतले. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी आणि वरुण धवन यांचा “बॉर्डर २” २३ जानेवारी रोजी मोठ्या पडद्यावर येणार आहे. २०२६ चा हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट पाहण्यासाठी लोक उत्सुक आहेत. “बॉर्डर २” चे आगाऊ बुकिंग आधीच सुरू झाले आहे आणि लोक तिकिटे बुक करण्यासाठी गर्दी करत आहेत. परिणामी, सनी देओलच्या चित्रपटाने अवघ्या २४ तासांत अनेक चित्रपट विक्रम मोडले.
कामाच्या बाबतीत, लोकप्रिय बॉलीवूड अभिनेता सनी देओल शेवटचा २०२५ मध्ये आलेल्या “जात” चित्रपटात दिसला होता, ज्याला बॉक्स ऑफिसवर चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. “बॉर्डर २” व्यतिरिक्त, सनी देओलकडे आता “रामायण” आणि “लाहोर १९४७” सारखे चित्रपट आहेत.
