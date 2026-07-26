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रामायण सिनेमाच्या टीमने चाहत्यांना वाटले सोन्याचे शंख? व्हायरल व्हिडिओने वेधलं लक्ष; सिनेमाची होतेय जोरदार चर्चा

Updated On: Jul 26, 2026 | 07:25 PM IST
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सारांश

रणबीर कपूर, यश आणि साई पल्लवी यांच्या 'रामायण' चित्रपटाची SDCC 2026 मध्ये विशेष झलक सादर करण्यात आली असून, त्यानंतर सोशल मीडियावर एका व्हायरल व्हिडिओची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या व्हिडिओमध्ये एका महिलेला 'रामायण' थीम असलेला गिफ्ट बॉक्स उघडताना दिसत असून, त्यात सोन्याच्या रंगाचा नक्षीदार शंख असल्याचे पाहायला मिळते.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • खास प्रेझेंटेशनने उपस्थित प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली.
  • सोशल मीडियावरील या दाव्यांकडे सावधपणे पाहण्याची गरज आहे.
  • दुसरा भाग दिवाळी 2027 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
रणबीर कपूर, यश आणि साई पल्लवी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या ‘रामायण’ या महत्त्वाकांक्षी चित्रपटाची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. चित्रपटाचा अधिकृत ट्रेलर अद्याप प्रदर्शित झालेला नसला, तरी सॅन दिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) 2026 मध्ये दाखवण्यात आलेल्या खास प्रेझेंटेशनने उपस्थित प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली.

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याच कार्यक्रमानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत एका महिलेला आकर्षक गिफ्ट बॉक्स उघडताना पाहायला मिळते. कमळाच्या चिन्हाने सजवलेल्या या बॉक्समध्ये ‘रामायण’ टीमचा संदेश आणि सोन्याच्या रंगाचा नक्षीदार शंख असल्याचे दिसते. त्यामुळे हा गिफ्ट चित्रपटाच्या टीमकडूनच देण्यात आला होता का, याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे.

तथापि, हा शंख अधिकृतपणे निर्मात्यांकडून भेट म्हणून देण्यात आला होता, याची अद्याप कोणतीही पुष्टी झालेली नाही. तसेच या व्हायरल व्हिडिओबाबत चित्रपटाच्या टीमनेही कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावरील या दाव्यांकडे सावधपणे पाहण्याची गरज आहे.

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दरम्यान, SDCC कार्यक्रमात निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांनाही उत्तर दिले. ‘रामायण : पार्ट 1’ हा चित्रपट नियोजित वेळेनुसार दिवाळी 2026 मध्येच प्रदर्शित होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे चित्रपट लवकर प्रदर्शित होणार असल्याच्या अफवांना पूर्णविराम मिळाला आहे. या चित्रपटात रणबीर कपूर भगवान श्रीराम, यश रावण आणि साई पल्लवी माता सीता यांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. याशिवाय सनी देओल, रवि दुबे, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, शीबा चड्ढा आणि इंदिरा कृष्णन यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. दोन भागांत प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचा पहिला भाग दिवाळी 2026, तर दुसरा भाग दिवाळी 2027 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Web Title: Ramayana distributed golden conch shells to the fans

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Published On: Jul 26, 2026 | 07:25 PM

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