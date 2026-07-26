रामायण सिनेमाच्या टीमने चाहत्यांना वाटले सोन्याचे शंख? व्हायरल व्हिडिओने वेधलं लक्ष; सिनेमाची होतेय जोरदार चर्चा

Anandi Ajay Breaks Down: विजय थलपतीच्या जन नायगन’ सिनेमातील ‘तो’ सीन कापला, अभिनेत्रीला अश्रू अनावर, व्हिडिओ चर्चेत
याच कार्यक्रमानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत एका महिलेला आकर्षक गिफ्ट बॉक्स उघडताना पाहायला मिळते. कमळाच्या चिन्हाने सजवलेल्या या बॉक्समध्ये ‘रामायण’ टीमचा संदेश आणि सोन्याच्या रंगाचा नक्षीदार शंख असल्याचे दिसते. त्यामुळे हा गिफ्ट चित्रपटाच्या टीमकडूनच देण्यात आला होता का, याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे.
तथापि, हा शंख अधिकृतपणे निर्मात्यांकडून भेट म्हणून देण्यात आला होता, याची अद्याप कोणतीही पुष्टी झालेली नाही. तसेच या व्हायरल व्हिडिओबाबत चित्रपटाच्या टीमनेही कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावरील या दाव्यांकडे सावधपणे पाहण्याची गरज आहे.
‘तारिणी’ मालिकेच्या टीमचे स्वादिष्ट स्वागत! ‘या’ मराठी अभिनेत्रीच्या रेस्टोरंटमध्ये घेतला नॉनव्हेज खाद्यपदार्थांचा आस्वाद
The attention to detail is simply exquisite.#Ramayana pic.twitter.com/cQz15BugqN — Walter Black (@BryanBergX) July 24, 2026
दरम्यान, SDCC कार्यक्रमात निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांनाही उत्तर दिले. ‘रामायण : पार्ट 1’ हा चित्रपट नियोजित वेळेनुसार दिवाळी 2026 मध्येच प्रदर्शित होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे चित्रपट लवकर प्रदर्शित होणार असल्याच्या अफवांना पूर्णविराम मिळाला आहे. या चित्रपटात रणबीर कपूर भगवान श्रीराम, यश रावण आणि साई पल्लवी माता सीता यांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. याशिवाय सनी देओल, रवि दुबे, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, शीबा चड्ढा आणि इंदिरा कृष्णन यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. दोन भागांत प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचा पहिला भाग दिवाळी 2026, तर दुसरा भाग दिवाळी 2027 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.