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Commonwealth Games 2026: सुवर्ण हुकले, पण ऋषिकांता सिंहची ऐतिहासिक कामगिरी; भारताला मिळवून दिले पहिले रौप्यपदक

Updated On: Jul 26, 2026 | 07:23 PM IST
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सारांश

Rishikanta singh Won silver Medal in weightlifting: ग्लासगो येथे सुरु असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारताच्या ऋषिकांतने रौप्यपदक जिंकले. यासह भारताच्या खात्यात दोन पदकांचा समावेश झाला आहे.

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विस्तार
  • ऋषिकांत सिंहने 60 किलो वेटलिफ्टिंगमध्ये जिंकले रौप्यपदक
  • ऋषिकांताने एकूण २६४ किलो वजन उचलले
  • क्रीडा स्पर्धेतील हे भारताचे दुसरे पदक
ग्लासगो येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल खेळांच्या ( Coomonwealth Games 2026 ) चौथ्या दिवशी भारताने आपले पहिले रौप्य पदक पटकावले. वेटलिफ्टर ऋषिकांता सिंहने पुरुषांच्या ६० किलो वजनी गटात रौप्य पदक जिंकून भारताला दुसरे पदक मिळवून दिले. राष्ट्रकुल खेळांमधील आपल्या पदार्पणातच, ऋषिकांताने एकूण २६४ किलो वजन उचलले. सुवर्णपदकाच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी, त्याने १५१ किलो वजन उचलून आघाडी घेण्याचा शेवटचा प्रयत्न केला, परंतु क्लीन अँड जर्कमध्ये तो अयशस्वी ठरला. यामुळे मलेशियाच्या अनिक कासदानला २७३ किलो (१२१ + १५२) वजन उचलून खेळांमधील विक्रम प्रस्थापित करत सुवर्णपदक जिंकण्याची संधी मिळाली. केनियाच्या जोशुआ म्बोयाने २५५ किलो वजन उचलून कांस्य पदक जिंकले.

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ऋषिकांता सिंहने जिंकले रौप्यपदक

या तरुण वेटलिफ्टरने स्नॅचमध्ये १२१ किलो वजन उचलून उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यानंतर त्याने क्लीन अँड जर्कमध्ये पहिल्याच प्रयत्नात १४३ किलो वजन यशस्वीरित्या उचलले. सुवर्णपदकाच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी, त्याने दुसऱ्या प्रयत्नात १४८ किलो आणि तिसऱ्या प्रयत्नात १५१ किलो उचलण्याचा प्रयत्न केला, पण दोन्ही वेळा तो अयशस्वी ठरला. असे असूनही, त्याचे एकूण वजन २६४ किलो (१२१ + १४३) राहिले, ज्यामुळे त्याला रौप्यपदक मिळाले.

मलेशियाच्या मोहम्मद अनिकने स्नॅचमध्ये १२१ किलोग्रॅम आणि क्लीन अँड जर्कमध्ये १५२ किलोग्रॅम वजन उचलून सुवर्णपदक जिंकले, आणि एकूण २७३ किलोग्रॅम वजनासह स्पर्धेचा शेवट केला. त्याने स्नॅच, क्लीन अँड जर्क आणि एकूण वजनामध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे नवीन विक्रमही प्रस्थापित केले.

कोण आहे ऋषिकांता सिंग?

२८ वर्षीय ऋषिकांता सिंह हा मणिपूरच्या पश्चिम इम्फाळ येथील रहिवासी आहे. ऋषिकांताने इम्फाळ येथील खुमान लाम्पाक राष्ट्रीय क्रीडा अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेतले आहे आणि भारतातील सर्वात विश्वासार्ह लाईटवेट वेटलिफ्टर्सपैकी एक म्हणून स्वतःला स्थापित केले आहे.अहमदाबाद येथे झालेल्या २०२५ च्या राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये, त्याने एकूण २७१ किलो वजन उचलून सुवर्णपदक जिंकले आणि एक नवीन राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. या दमदार कामगिरीमुळे त्याला २०२६ च्या राष्ट्रकुल खेळांसाठी थेट स्थान मिळाले.

ऋषिकांताने २०२२ मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत केले पदार्पण

ऋषिकांताने २०२२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ५५ किलो वजनी गटात आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. नंतर तिने वजनी गट बदलून ६०/६१ किलो वजनी गटात आपले स्थान निर्माण केले. २०२४ च्या राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये, त्याने ६१ किलो वजनी गटात स्नॅचमध्ये १२४ किलो वजन उचलून राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. त्यानंतर त्याने २०२५ च्या राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये स्नॅचमध्ये १२० किलो, क्लीन अँड जर्कमध्ये १५१ किलो आणि एकूण २७१ किलो वजन उचलून सुवर्णपदक जिंकले.

ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील हे भारताचे दुसरे पदक आहे. यापूर्वी, झंडू कुमारने पॅरा-पॉवरलिफ्टिंगमध्ये कांस्य पदक जिंकून भारताला पहिले पदक जिंकवून दिले.

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Web Title: Rishikanta singh wins silver medal 60kg weightlifting commonwealth games 2026

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Published On: Jul 26, 2026 | 06:51 PM

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