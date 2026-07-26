Commonwealth Games 2026: सुवर्ण हुकले, पण ऋषिकांता सिंहची ऐतिहासिक कामगिरी; भारताला मिळवून दिले पहिले रौप्यपदक

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या तरुण वेटलिफ्टरने स्नॅचमध्ये १२१ किलो वजन उचलून उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यानंतर त्याने क्लीन अँड जर्कमध्ये पहिल्याच प्रयत्नात १४३ किलो वजन यशस्वीरित्या उचलले. सुवर्णपदकाच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी, त्याने दुसऱ्या प्रयत्नात १४८ किलो आणि तिसऱ्या प्रयत्नात १५१ किलो उचलण्याचा प्रयत्न केला, पण दोन्ही वेळा तो अयशस्वी ठरला. असे असूनही, त्याचे एकूण वजन २६४ किलो (१२१ + १४३) राहिले, ज्यामुळे त्याला रौप्यपदक मिळाले.
𝐑𝐢𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐝𝐢𝐮𝐦 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥 𝐢𝐧 𝐖𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐢𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 ♥️ #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS pic.twitter.com/Pl5lLnX6TD — India_AllSports (@India_AllSports) July 26, 2026
मलेशियाच्या मोहम्मद अनिकने स्नॅचमध्ये १२१ किलोग्रॅम आणि क्लीन अँड जर्कमध्ये १५२ किलोग्रॅम वजन उचलून सुवर्णपदक जिंकले, आणि एकूण २७३ किलोग्रॅम वजनासह स्पर्धेचा शेवट केला. त्याने स्नॅच, क्लीन अँड जर्क आणि एकूण वजनामध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे नवीन विक्रमही प्रस्थापित केले.
२८ वर्षीय ऋषिकांता सिंह हा मणिपूरच्या पश्चिम इम्फाळ येथील रहिवासी आहे. ऋषिकांताने इम्फाळ येथील खुमान लाम्पाक राष्ट्रीय क्रीडा अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेतले आहे आणि भारतातील सर्वात विश्वासार्ह लाईटवेट वेटलिफ्टर्सपैकी एक म्हणून स्वतःला स्थापित केले आहे.अहमदाबाद येथे झालेल्या २०२५ च्या राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये, त्याने एकूण २७१ किलो वजन उचलून सुवर्णपदक जिंकले आणि एक नवीन राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. या दमदार कामगिरीमुळे त्याला २०२६ च्या राष्ट्रकुल खेळांसाठी थेट स्थान मिळाले.
ऋषिकांताने २०२२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ५५ किलो वजनी गटात आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. नंतर तिने वजनी गट बदलून ६०/६१ किलो वजनी गटात आपले स्थान निर्माण केले. २०२४ च्या राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये, त्याने ६१ किलो वजनी गटात स्नॅचमध्ये १२४ किलो वजन उचलून राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. त्यानंतर त्याने २०२५ च्या राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये स्नॅचमध्ये १२० किलो, क्लीन अँड जर्कमध्ये १५१ किलो आणि एकूण २७१ किलो वजन उचलून सुवर्णपदक जिंकले.
ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील हे भारताचे दुसरे पदक आहे. यापूर्वी, झंडू कुमारने पॅरा-पॉवरलिफ्टिंगमध्ये कांस्य पदक जिंकून भारताला पहिले पदक जिंकवून दिले.
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