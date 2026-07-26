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मूर्ती लहान पण कीर्ती महान! Vaibhav Sooryavanshi चा झिम्बाब्वेविरुद्ध धुमाकूळ, नावावर नोंदवला ‘हा’ ऐतिहासिक रेकॉर्ड

Updated On: Jul 26, 2026 | 06:46 PM IST
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सारांश

IND vs ZIM 3rd T20I: २६ जुलै रोजी भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात झालेल्या सामन्यात १५ वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने उत्कृष्ट फलंदाजीचे प्रदर्शन केले. त्याने अवघ्या ३१ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले.

Vaibhav Sooryavanshi चा झिम्बाब्वेविरुद्ध धुमाकूळ (Photo Credit- X)

Vaibhav Sooryavanshi चा झिम्बाब्वेविरुद्ध धुमाकूळ (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • मूर्ती लहान पण कीर्ती महान!
  • Vaibhav Sooryavanshi चा झिम्बाब्वेविरुद्ध धुमाकूळ
  • शतक हुकले तरी नावावर नोंदवला ‘हा’ ऐतिहासिक रेकॉर्ड
Vaibhav Sooryavanshi New Record: भारत आणि झिम्बाब्वे (IND vs ZIM) यांच्यात खेळल्या गेलेल्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यात १५ वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) इतिहास रचला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये (कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये) वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी दोन अर्धशतके झळकावणारा तो जगातील पहिलाच क्रिकेटपटू ठरला असून त्याने एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या खेळाच्या इतिहासात यापूर्वी कोणत्याही फलंदाजाने इतक्या कमी वयात ही कामगिरी केली नव्हती. मात्र, या तिसऱ्या टी-२० सामन्यात वैभवला शतक पूर्ण करता आले नाही.

पहिल्या टी-२० सामन्यातही वैभवने झळकावले होते अर्धशतक

रविवारी, २६ जुलै रोजी भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात झालेल्या सामन्यात १५ वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने उत्कृष्ट फलंदाजीचे प्रदर्शन केले. त्याने अवघ्या ३१ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. या टी-२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यातही त्याने अर्धशतक झळकावले होते आणि त्यावेळी टी-२० क्रिकेटमध्ये अर्धशतक करणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू ठरला होता. यापूर्वी नेपाळचा फलंदाज कुशल मल्ला याने वयाच्या १५ व्या वर्षी एकदा एकदिवसीय (ODI) क्रिकेटमध्ये अर्धशतक केले होते, परंतु वैभवने आता त्याच वयात ही कामगिरी दोनदा करून दाखवली आहे. क्रिकेटच्या प्रदीर्घ इतिहासात, इतक्या कमी वयात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दोन अर्धशतके झळकावणारा वैभव हा जगातील एकमेव फलंदाज ठरला आहे.

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२ – वैभव सूर्यवंशी (भारत)

१ – कुशल मल्ला (नेपाळ)

८१ धावा काढून वैभव सूर्यवंशी बाद

तिसऱ्या टी-२० सामन्यात शानदार फलंदाजी करत वैभव सूर्यवंशीने अवघ्या ४९ चेंडूत ८१ धावांची खेळी केली. तो अवघ्या १९ धावांनी शतकापासून हुकला. आपल्या खेळीदरम्यान त्याने ८ चौकार आणि ४ उत्तुंग षटकार लगावले. मधेवेरेच्या गोलंदाजीवर इव्हान्सने घेतलेल्या उत्कृष्ट झेलमुळे त्याला पॅव्हेलियनमध्ये परतावे लागले. वैभवचा स्ट्राईक रेट सहसा २०० च्या वर असतो, मात्र आजच्या सामन्यात त्याचा स्ट्राईक रेट १६५.३५ इतका होता. या शानदार खेळीमुळे भारतीय संघ सामन्यात अत्यंत मजबूत स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे. भारताने मालिकेत आधीच २-० अशी आघाडी घेतली असून, आता झिम्बाब्वेविरुद्ध ‘क्लीन स्वीप’ साधण्यावर संघाची नजर आहे.

इंग्लंडमध्ये वैभवची बॅट शांत

यापूर्वी, इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत वैभवला संधी मिळाली होती, परंतु त्याला प्रभावी कामगिरी करता आली नाही. त्याला तीन सामन्यांसाठी ‘प्लेइंग इलेव्हन’मध्ये (अंतिम अकरा खेळाडूंच्या संघात) स्थान देण्यात आले होते. वैभवने पहिल्या सामन्यात १० चेंडूंत १४ धावा केल्या, तर दुसऱ्या सामन्यात ५ चेंडूंत १३ धावा केल्या. तिसऱ्या सामन्यात त्याने १० चेंडूंत १५ धावांची खेळी केली.

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Web Title: Vaibhav sooryavanshi missed out on a century against zimbabwe but set this historic record

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Published On: Jul 26, 2026 | 06:44 PM

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