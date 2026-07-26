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International News: लुला विरुद्ध ट्रम्प , ब्राझीलने दिला अमेरिकेलाच झटका ..

Updated On: Jul 26, 2026 | 06:50 PM IST
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सारांश

देशातील निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असलेल्या दोन अमेरिकी अधिकाऱ्यांना ब्राझीलने व्हिसा नाकारला आहे, या निर्णयामुळे अमेरिका आणि ब्राझील यांच्यातील राजनैतिक तणाव वाढला आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

ब्राझिलिया: ब्राझीलने दोन अमेरेकी अधिकाऱ्यांचे व्हिसा अर्ज फेटाळले आहेत. हे दोन अमेरिकी अधिकारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार आफ्रिकेच्या निवडणूक प्रणालीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी ब्राझीलला भेट देण्याची योजना आखत होते. ट्रम्प यांनी ब्राझीलचे सध्याचे डाव्या विचारसरणीचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांच्यावर वारंवार टीका केली आहे. त्यांनी ब्राझीलवर ५० टक्के आयात शुल्कही लादले होते, जे नंतर कमी करण्यात आले. आता, ब्राझीलच्या या कृतीमुळे ट्रम्प संतप्त होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प पुन्हा एकदा ब्राझीलवर मोठे आयात शुल्क लादू शकतात, अशी भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत .

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  • अमेरिका ब्राझीलच्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकत आहे का ?
  • ब्राझीलने कोणत्या अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा व्हिसा नाकारला ?
  • अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने ब्राझीलचे आरोप फेटाळून लावले.

अमेरिका ब्राझीलच्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकत आहे का ?

ब्राझीलच्या अधिकाऱ्यांनी असा आरोप केला आहे की, अमेरिका देशातील ऑक्टोबरमधील निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याची योजना आखत आहे. या निवडणुकांमध्ये विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांच्या विरोधात, उजव्या विचारसरणीचे सिनेटर फ्लाविओ बोल्सोनारो उभे ठाकणार आहेत. फ्लाविओ हे ट्रम्प यांचे मित्र आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष जायर बोल्सोनारो यांचे पुत्र असून, ते मागील निवडणुकीत लुला यांच्याकडून पराभूत झाले होते.

ब्राझीलने कोणत्या अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा व्हिसा नाकारला ?

ब्राझीलने ज्या अमेरिकी अधिकाऱ्यांचे व्हिसा अर्ज नाकारले, त्यांमध्ये परराष्ट्र विभागाच्या लोकशाही, मानवाधिकार आणि कामगार विभागाचे सहायक सचिव रिले एम. बार्न्स आणि उप-सहायक सचिव सॅम्युअल सॅमसन यांचा समावेश होता. त्यांनी सांगितले की, राजकीय फायद्यासाठी परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याचा आणि ब्राझीलच्या निवडणूक प्रणालीला कमजोर करण्याचा नवीन प्रयत्न होत असल्याचे दर्शवणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे व्हिसा नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

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अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने ब्राझीलचे आरोप फेटाळून लावले

शनिवारी सकाळी, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, बार्न्स आणि सॅमसन २७ ते ३० जुलै दरम्यान ब्राझिलियाला भेट देतील. ते सरकारी अधिकारी, धार्मिक नेते आणि नागरी समाजाच्या प्रतिनिधींना भेटून निवडणुकीतील निष्पक्षता, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर चर्चा करतील. प्रवक्त्याने ब्राझीलच्या निवडणुकांना सुरुंग लावण्याचा कोणताही षडयंत्र फेटाळून लावला. त्यांनी असे दावे निराधार असल्याचे म्हटले आणि सांगितले की ही भेट लोकशाही, मानवाधिकार आणि कामगार विभागाच्या कायदेशीर अधिकारक्षेत्राशी सुसंगत आणि नियमित आहे.

 

 

 

Web Title: International news lula vs trump brazil deals a blow to the us itself

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Published On: Jul 26, 2026 | 06:50 PM

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