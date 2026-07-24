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Ramayana Trailer: ‘रामायणम्’चा ट्रेलर लांबणीवर; विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नमित मल्होत्रांची मोठी घोषणा?

Updated On: Jul 24, 2026 | 08:57 AM IST
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सारांश

Ramayana Trailer Postponed: सॅन दिएगो कॉमिक-कॉन 2026मध्ये 'रामायण' चित्रपटाचा ट्रेलर पुढे ढकलण्यात आला. नमित मल्होत्रांनी नव्या जागतिक रिलीजची घोषणा केली. जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

रणबीर कपुरच्या ‘रामायण’ चित्रपटासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. पॅनेल सुरू होण्याच्या अवघ्या काही मिनिटांपूर्वी चित्रपटाचे निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी ‘रामायण’चा ट्रेलर २४ जुलै रोजी जागतिक स्तरावर प्रदर्शित केला जाणार नसल्याची घोषणा केली. कॉमिक-कॉनमध्ये ट्रेलरची पहिली झलक पाहिल्यानंतर तो ऑनलाइन रिलीज होण्याची वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांना या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे.

नमित मल्होत्रा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले, “आज ‘रामायण’साठी अत्यंत खास दिवस आहे. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंटच्या सहकार्याने हा चित्रपट जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आमचे स्वप्न साकार होत आहे.” त्यांनी यावेळी ट्रेलर आता नव्या तारखेला जागतिक स्तरावर प्रदर्शित केला जाईल, अशी माहिती दिली. मात्र, नवीन तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात प्रथमच ‘रामायण’सारखी भारतीय कथा एका मोठ्या हॉलिवूड चित्रपटाप्रमाणे जागतिक स्तरावर सादर केली जाणार आहे. या माध्यमातून जगभरातील प्रेक्षकांना भारताची समृद्ध संस्कृती आणि पौराणिक परंपरेचा नवा अनुभव मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

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दरम्यान, ट्रेलर पुढे ढकलण्यामागील नेमके कारण नमित मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केलेले नाही. मात्र, भारतातील सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळत असलेल्या प्रसिद्धीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. या संदर्भात अधिकृतपणे कोणतीही पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

आपल्या संदेशाच्या शेवटी नमित मल्होत्रा यांनी ‘रामायण’च्या चाहत्यांचे आणि समर्थकांचे आभार मानले. “देशातील तरुण हे भारताचे भविष्य आहेत. त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

ही घोषणा अशा वेळी करण्यात आली, जेव्हा नमित मल्होत्रा, दिग्दर्शक नितेश तिवारी आणि चित्रपटातील प्रमुख कलाकार रणबीर कपूर व यश हे सॅन दिएगो कॉमिक-कॉनमधील बॉलरूम २० येथे आयोजित विशेष पॅनेलमध्ये सहभागी होणार होते. या विशेष सत्रामध्ये चित्रपटातील खास फुटेज आणि ट्रेलरची पहिली झलक सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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Web Title: Ramayana trailer postponed namit malhotra delays global release ahead of san diego comic con panel

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Published On: Jul 24, 2026 | 08:57 AM

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