‘मी व्हर्जिन आहे’, शिल्पा शिंदेने ‘या’ स्पर्धकाची उडवली खिल्ली; ‘lock upp 2’च्या नव्या भागात रंगला वाद

Shilpa Shinde Virgin Comment: नेटफ्लिक्सवरील रिअॅलिटी शो lock upp 2 सुरू झाल्यापासून अनेकदा स्पर्धकांमध्ये वाद, विनोद आणि जोरदार शाब्दिक चकमकी पाहायला मिळतात. ‘lock upp 2’ च्या या भागात स्पर्धकांमध्ये वाद होताना दिसत आहे. शोच्या नुकत्याच संपलेल्या एका भागातील एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये शिल्पा शिंदे आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर श्रेया कालरा टीव्ही अभिनेत्री शिवांगी जोशीची नक्कल करताना दिसत आहेत.व्हिडिओमध्ये शिल्पाने शिवांगीवर टिप्पणी केली, ज्यामुळे सोशल मीडियावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
नुकत्याच प्रसारित झालेल्या एका एपिसोडमध्ये शिल्पा शिंदे आणि श्रेया कालरा एकत्र बसून शिवांगी जोशीची नक्कल करताना दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये शिल्पा शिवांगीच्या बोलण्याच्या शैलीची नक्कल करत म्हणते, “हे मैत्रिणी, माझ्याकडे कोणतंही सीक्रेट नाही. मी किती अभिनय करू? मी खूप इनोसेंट आहे. मला काहीही नको आहे. मी वर्जिन (Virgin) आहे. मी हे फक्त लग्नानंतरच करेन.”
View this post on Instagram
शिल्पाची नक्कल पाहून श्रेया सुद्धा हसायला लागते आणि मग हर्षद चोप्राची नक्कल करत म्हणते, “शिवांगी, तू काय विचार करत आहेस?” त्यावर ती शिवांगीच्याच शैलीत उत्तर देते, “माहित नाही, पण जेव्हा हे सीक्रेट उघड होईल, तेव्हा मी खूप हसेन, कारण त्यात काहीच नव्हतं.”
Shahrukh Khan : शाहरुख खानला दिलासा! मन्नत वाढणार? न्यायालयाने नूतनीकरणाविरोधात ‘त्या’ याचिका फेटाळल्या
खरं तर, हा सगळा प्रकार तेव्हा घडला, जेव्हा शिल्पा आणि श्रेयाने शिवांगी जोशी आणि हर्षद चोप्रा यांना दुरून एकमेकांशी बोलताना पाहिले. त्यांनी ते संभाषण आधार मानून त्यांची नक्कल करायला सुरुवात केली. मात्र, शिवांगीने त्यांच्या संभाषणावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
शिल्पा शिंदेचे शिवांगी जोशीसोबतचे वागणे वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. याआधीच्या एका एपिसोडमध्ये, शिल्पाने नियंत्रक म्हणून शिवांगीला हर्षद चोप्राशी कमी बोलण्याचा आदेश दिला होता. त्यावेळी सोशल मीडियावर अनेक लोकांनी शिल्पाच्या वागण्यावर टीका केली होती.
‘लॉक अप सीझन २’ हा शो पहिल्या दिवसापासूनच स्पर्धकांमधील वाद आणि जोरदार भांडणांमुळे चर्चेत आहे. या शोमध्ये राम कपूर, धीरज धूपर, शिल्पा शिंदे, शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा आणि आकांक्षा चमोला यांच्यासह अनेक प्रसिद्ध चेहरे आहेत.
“तुकाराम मुंढेंकडे शिक्षण खातंही सोपवा”, मराठी अभिनेत्याचं मुख्यमंत्र्यांना थेट आवाहन, म्हणाला, ‘System खऱ्या अर्थाने मुळापासून’