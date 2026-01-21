Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

प्रजासत्ताक दिन जवळ येत असताना देशभक्ती, धैर्य, न्याय आणि बदल दाखवणाऱ्या कथा पाहण्याची ही उत्तम वेळ आहे. ध्वजारोहण, कुटुंबासोबतचं जेवण आणि सुट्टी यासोबतच अर्थपूर्ण मनोरंजनाचा आनंद घेता येईल. या दीर्घ वीकेंडमध्ये आराम करत मनाला भिडणाऱ्या कथा पाहूया.
Airtel IPTV मुळे तुम्ही हे सगळे शो घरच्या आरामात मोठ्या स्क्रीनवर पाहू शकता. 29 पेक्षा जास्त टॉप स्ट्रीमिंग अॅप्स, 600 हून अधिक लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स आणि मोठी ऑन-डिमांड लायब्ररी – सगळं एकाच ठिकाणी मिळतं. त्यामुळे तुमचा प्रजासत्ताक दिनाचा अनुभव अधिक खास होतो.
हे असे शो आहेत जे तुमच्या घरच्या आरामात मोठ्या स्क्रीनवर सर्वोत्तम पाहिले जातात, रोमांचक नाटके आणि कायदेशीर थ्रिलर्सपासून ते आंतरराष्ट्रीय आवडत्या आणि हृदयस्पर्शी रिअॅलिटी टीव्हीपर्यंत आहेत:
१. फ्रीडम अॅट मिडनाईट सीझन २ (SonyLIV):1947 नंतरच्या भारतातील राजकारण, फाळणी आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या संघर्षांची ही प्रभावी कथा आहे.
९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसारित होणार आहे.
२. द नाईट मॅनेजर सीझन २ (अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ): टॉम हिडलस्टन पुन्हा एकदा गुप्तहेराच्या भूमिकेत. लोभ, फसवणूक आणि नैतिक संघर्ष दाखवणारी थरारक मालिका जी ११ जानेवारी २०२६ रोजी प्रीमियर होणार आहे.
३. अ नाईट ऑफ द सेव्हन किंग्डम्स (JioHotstar): Game of Thrones ची नवी प्रीक्वेल मालिका. शौर्य, निष्ठा आणि राजकारणावर आधारित कथा.१९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रीमियर होत आहे, ती आपल्याला अधिक जिव्हाळ्याच्या, पात्र-केंद्रित कथेसह वेस्टेरोसमध्ये परत घेऊन जाते.
४. टास्करी: द स्मगलर्स वेब (Netflix): इमरान हाश्मी अभिनित तस्करी आणि सत्तेच्या खेळावर आधारित थ्रिलर.
१४ जानेवारी २०२६ रोजी प्रीमियर होत आहे, हा एक आकर्षक थ्रिलर आहे जो तस्करी, फसवणूक आणि पॉवर प्लेच्या अशांत जगात खोलवर डोकावतो.
५. हायजॅक सीझन २ (Apple TV): हाय-ऑक्टेन थ्रिलर, अधिक सस्पेन्स आणि मोठे धोके.
१४ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित झालेला हा हाय-ऑक्टेन थ्रिलर आणखी उच्च दावे आणि आकर्षक सस्पेन्ससह परत येतो.
६. १२० बहादूर (Amazon Prime Video): 1962 च्या भारत-चीन युद्धातील रेझांग ला येथील शौर्यगाथा.
१६ जानेवारी २०२६ रोजी पुन्हा प्रदर्शित झालेला, हा शो वास्तविक घटनांपासून प्रेरित आहे आणि शौर्य आणि बलिदानाच्या महान कृत्यांना श्रद्धांजली वाहतो.
७. स्ट्रेंजर थिंग्ज सीझन ५ (Netflix):
१२ जानेवारी रोजी येणारा ‘वन लास्ट अॅडव्हेंचर: द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्ज ५’ हा चित्रपट या हिट मालिकेच्या भावनिक शेवटच्या सीझनच्या निर्मितीचा कधीही न पाहिलेला सखोल आढावा देतो.
८. बॉर्डर (Amazon Prime Video):
१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित एक क्लासिक युद्ध चित्रपट. १३ जून १९९७ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित “बॉर्डर” हा भारतीय चित्रपटसृष्टीत बनवलेल्या सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपटांपैकी एक आहे.
९. शेरशाह (Amazon Prime Video): कॅप्टन विक्रम बत्रा (परमवीर चक्र विजेता) यांची प्रेरणादायी सत्यकथा
१२ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट कारगिल युद्धातील कॅप्टन विक्रम बत्रा (परमवीर चक्र विजेता) यांच्या प्रेरणादायी वास्तविक जीवनातील कथेवर आधारित आहे. हा एक अत्यंत भावनिक, प्रेरणादायी आणि खोलवर देशभक्तीपर चित्रपट आहे,
१०. उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक (ZEE5 आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले): २०१६ च्या उरी सर्जिकल स्ट्राईकचे नाट्यमय चित्रण
११ जानेवारी २०१९ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट, २०१६ च्या उरी सर्जिकल स्ट्राईकवर आधारित, वास्तव आणि रोमांचक अॅक्शनचे मिश्रण करतो. देशभक्ती आणि उत्कटतेने भरलेला, उरी हा प्रभावी चित्रपट अनुभवासह प्रजासत्ताक दिन साजरा करू इच्छिणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी एक परिपूर्ण पर्याय आहे.
११. राजी: (अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ): एका भारतीय गुप्तहेराबद्दल एक रोमांचक हेरगिरी थ्रिलर जो एका पाकिस्तानी लष्करी कुटुंबात लग्न करतो
११ मे २०१८ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला हा एक घट्ट गती असलेला हेरगिरी थ्रिलर आहे जो एका भारतीय गुप्तहेर एजंटबद्दल आहे जो एका पाकिस्तानी लष्करी कुटुंबात लग्न करतो.
