Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

महाराष्ट्रात पुन्हा भाषा वाद पेटला! “मराठी भाषेची सक्ती माझ्यावर करू नका..” , भाषा सक्ती वादावर स्पष्टच बोललं सुनील शेट्टी

सुनील शेट्टी नेहमी महाराष्ट्राबद्दल त्याचं प्रेम दाखवतो. अशातच त्याने भाषा सक्ती आणि मराठी भाषेबद्दल त्याचं मत व्यक्त केलं आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 02:31 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी सध्या बॉर्डर २ चित्रपटामुळे चांगलाच चर्चेत आहे. सुनील शेट्टी नेहमी महाराष्ट्राबद्दल त्याचं प्रेम दाखवतो. अशातच त्याने भाषा सक्ती आणि मराठी भाषेबद्दल त्याचं मत व्यक्त केलं आहे.

यामुळे भाषेच्या वादाला पुन्हा एकदा वेग आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी सक्तीची केली. या निर्णयाच्या बाजूने आणि विरोधात लोक प्रतिक्रिया देत आहेत. अभिनेता सुनील शेट्टी देखील हिंदी – मराठी वादात सामील झाला आहे.

सुनील शेट्टी मराठी बोलण्यासाठी कोणावरही दबाव आणण्याचा तीव्र विरोध करतो. ANI ने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये सुनील शेट्टीने भाषेच्या मुद्दयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तो म्हणाला, ” मी खूप लहान असताना माझ्या गावतून मंगळुरू इथे आलो. मी संधी शोधण्यासाठी इथे आलो होतो, माझी ओळख बदलण्यासाठी नाही. आपली भौगोलिक परिस्थिती बदलली तरी मूळ ओळख बदलत नाही. माझ्या प्रत्येक कामात तुम्हाला मंगळुरूची झलक दिसेल.”

जेव्हा त्याला मराठीबद्दल विचारले, ” जेव्हा कोणी मला विचारतं की मराठीचं काय? तेव्हा मी म्हणतो, मराठीचं काय? “मला भाषा बोलण्यासाठी दबाव आणू नका. मी ती भाषा तेव्हाच बोलेन जेव्हा माझी इच्छा असेल. मला भाषा बोलण्यासाठी भाग पाडू नका.”

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

पुढे सुनील शेट्टीने स्पष्ट केले की, त्याचा विरोध भाषेला नसून ती लादण्याला आहे. मुंबई ही आपली कर्मभूमि असल्याचे मान्य करत तो म्हणाला, “जर ही माझी कर्मभूमि आहे, जर मी ही भाषा शिकलो तर मी अनेक लोक आनंदी होतील.” हे मला माहित आहे. पुढे त्याने आत्मविश्वासाने सांगितले,” मुंबईत राहणारी आजची अनेक महाराष्ट्रीयन मुले जितकी चांगली मराठी बोलत नसतील, त्यापेक्षाही चांगली मराठी मी बोलतो.”अशा प्रकारे सुनील शेट्टीने आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

Web Title: Dont impose marathi on me suniel shetty speaks out clearly on the language imposition debate

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 02:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
1

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप
2

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका
3

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय
4

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Jan 21, 2026 | 02:32 PM
BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

Jan 21, 2026 | 02:31 PM
Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

Jan 21, 2026 | 02:30 PM
Konkan Railway: कोकण रेल्वेने प्रवास करताय? मग आधी ‘ही’ बातमी वाचाच…

Konkan Railway: कोकण रेल्वेने प्रवास करताय? मग आधी ‘ही’ बातमी वाचाच…

Jan 21, 2026 | 02:26 PM
महाराष्ट्रात पुन्हा भाषा वाद पेटला! “मराठी भाषेची सक्ती माझ्यावर करू नका..” , भाषा सक्ती वादावर स्पष्टच बोललं सुनील शेट्टी

महाराष्ट्रात पुन्हा भाषा वाद पेटला! “मराठी भाषेची सक्ती माझ्यावर करू नका..” , भाषा सक्ती वादावर स्पष्टच बोललं सुनील शेट्टी

Jan 21, 2026 | 02:26 PM
दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Jan 21, 2026 | 02:14 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM