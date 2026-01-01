‘आधी हल्ला नंतर गाडीची काच फोडली…,’ कॉन्सर्टवरून निघताना सचेत- परंपराच्या कारला चाहत्यांनी घेरलं; केलं असं कृत्य…

सचेत आणि परंपरा ही भारतीय संगीत जगतातील सुप्रसिद्ध नावे आहेत. त्यांनी मिळून अनेक संस्मरणीय आणि हिट गाणी तयार केली आहेत. दोन्ही कलाकार अनेक संगीत कॉन्सर्ट देखील सादर करतात. असाच एक संगीत कॉन्सर्ट पश्चिम बंगालमध्ये नवीन वर्षाच्या दिवशी आयोजित करण्यात आला होता. पण संगीतकॉन्सर्ट नंतर, सचेत आणि परंपरा यांना असे काही अनुभव आले ज्याची त्यांनी कल्पनाही केली नसेल. खरं तर, संगीत मैफिलीनंतर, सचेत आणि परंपरा पश्चिम बंगालमध्ये चाहत्यांच्या गर्दीचे बळी ठरले. जमावाने त्यांच्या गाडीची खिडकी फोडली आणि तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली. आता व्हिडीओमध्ये पुढे काय घडले जाणून घेऊयात.
काच फुटल्याने गायक-संगीतकाराला धक्का
सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ नवीन वर्षा सुरु होतानाच आहे, ज्यामध्ये सचेत टंडन आणि परंपरा ठाकूर त्यांच्या कारमध्ये बसलेले दिसत आहेत. ते कदाचित एका कॉन्सर्टमधून परतत आहेत. व्हिडिओमध्ये सचेत आणि परंपरा गाडीमध्ये बसलेले दिसत आहेत, तर बाहेर चाहत्यांची गर्दी कारच्या खिडक्यांवर धडक मारताना आणि त्यांच्या मोबाईल फोनने त्यांचे फोटो घेताना दिसत आहेत. चाहते वारंवार मागच्या खिडकीवर धडक देत आहेत, ज्यामुळे परंपरा ओरडताना दिसत आहे. “अरे देवा, मित्रांनो, कृपया शांत व्हा. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा.”
ती हसते आणि कॅमेरा सचेत टंडनकडे वळवते. तोही आनंदी आणि हसत असतो. पण अचानक, गाडीची मागची काच फुटते, ते पाहून दोघेही धक्का बसतात. ते “गेले, गेले.” असे म्हणताना ऐकू येत आहे. त्यानंतर सुरक्षा रक्षक गर्दीला गाडीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, गर्दी आणि सुरक्षा रक्षकांमध्ये वाद देखील दिसून आला आहे.
घटनेच्या काही काळापूर्वीच संगीत कार्यक्रमाची झलक केली शेअर
घटनेच्या काही काळापूर्वी सचेत-परंपरा यांनी त्यांच्या संगीत कार्यक्रमाची झलक सोशल मीडियावर शेअर केली होती. त्यांनी व्हिडिओला कॅप्शन दिले, “आमच्या सर्व प्रियजनांना ज्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आहे त्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. २०२६ हे वर्ष तुमच्या सर्वांसाठी एक अपवादात्मक चांगले आणि निरोगी वर्ष असू दे. महादेव सर्वांचे रक्षण करोत.” असे लिहून या कपलने ही पोस्ट शेअर केली आहे.