कपूर कुटुंबाच्या ख्रिसमस पार्टीत समाराचा दिला बदललेला लूक, आजी नीतू कपूरशी केली तुलना; पाहा Video

समारा साहनीचा गोड व्हिडीओ व्हायरल
रणबीर कपूरने काळ्या रंगाचा पोशाख घातला होता, तो लेदर जॅकेट आणि पांढऱ्या रंगाचे स्नीकर्ससह दिसला. आत जाण्यापूर्वी त्याने पापाराझींना पोझ दिले. थोड्याच वेळात नीतू कपूर देखील आली आणि कॅमेऱ्यांसमोर हसत सुंदर पोझ देताना दिसली. रिद्धिमा समारासोबत आली आणि कुटुंबाचा फोटो पूर्ण केला. तसेच समाराचा लूक देखील पाहण्यासारखा होता.
Dhurandhar Collection: अखेर ‘धुरंधर’ने ‘पठाण’, ‘अॅनिमल’, ‘छावा’ला टाकले मागे, 20 दिवसांत 900 कोटींचा गल्ला पार
रणबीरच्या भाचीने जिंकले मन
समारा गाडीतून उतरताच, चमकणाऱ्या कॅमेऱ्यांनी तिला थोडे आश्चर्य वाटले. क्षणभर तिने गाडीत परत जाण्याचा विचार केला, नंतर तिच्या आई आणि आजीसोबत पोज देण्याचा निर्णय घेतला. ग्रुप फोटोनंतर, पापाराझींनी समाराला एकटे पोज देण्यास सांगितले. तिची निरागसता आणि साधेपणा स्पष्ट दिसत होता. पोज देताना, समारा लाजली आणि मंद हसली. जाण्यापूर्वी, समाराने पापाराझींना मेरी ख्रिसमसच्या शुभेच्छा देखील दिल्या. या कृतीमुळे चाहते खुश झाले आहे.
View this post on Instagram
नीतू कपूरशी केली समाराची तुलना
मजेची गोष्ट म्हणजे, समाराच्या लूकची तुलना नीतू कपूरच्या तरुणीशी करण्यात आली. सर्वांनी सांगितले की ती अगदी तिच्या आजीसारखी दिसते. कमेंट सेक्शनमध्ये अशा कमेंट्सचा वर्षाव झाला की समारा नीतू कपूर यांच्या सारखीच दिसते. तसेच आता तिचा आणि नीतू कपूर यांचा फोटो व्हायरल होत आहे.
Maha municipal polls: शिवसेनेने जाहीर केलेल्या ४० ‘स्टार प्रचारकांमध्ये’ गोविंदाचा समावेश; अभिनेता लढणार निवडणूक?
समाराचा रागावलेला व्हिडिओ
अलीकडेच फराह खानच्या व्लॉग दरम्यान समाराची एक वेगळी बाजू उघड झाली, जेव्हा फराह रिद्धिमाच्या दिल्लीतील घरी गेली होती. समारा त्या व्लॉगवर थोडक्यात दिसली, ज्यामुळे फराहने या वर्षाच्या सुरुवातीला आधार जैनच्या लग्नातील एक व्हायरल व्हिडिओ दाखवला. तिच्या मुलीच्या हावभावाचे वर्णन करताना रिद्धिमा म्हणाली, “समारा अशी आहे की, ‘जर मी कॅमेराकडे पाहिले तर मी खूप रागावलेली चेहरे बनवायची.’ म्हणून मी तिला म्हणाली, ‘असे दिसते की तू रागावली आहेस.’