Maha municipal polls: शिवसेनेने जाहीर केलेल्या ४० ‘स्टार प्रचारकांमध्ये’ गोविंदाचा समावेश; अभिनेता लढणार निवडणूक?

महाराष्ट्रात बीएमसी निवडणुकीबाबत राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. सर्व राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त आहेत. दरम्यान, महायुती आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेने ४० स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवरा, माजी खासदार संजय निरुपम आणि अभिनेता गोविंदा यांच्या नावाचा समावेश आहे. परंतु, पक्षाने अद्याप आपल्या उमेदवारांची नावे जाहीर केलेली नाहीत.
पुढील महिन्यात १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या या निवडणुकांसाठी शिवसेनेने तयारी सुरू केली आहे. भाजपसोबत जागावाटपाची चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, स्टार प्रचारकांच्या यादीनेही खळबळ उडाली आहे. २०२२ मध्ये शिवसेनेच्या फुटीनंतर, ही निवडणूक एकनाथ शिंदेंसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. तसेच याचवेळी अभिनेता गोविंदा देखील पक्षासाठी मत मागताना दिसणार आहे.
गोविंदा आणि एकनाथ शिंदे यांचा मुलगाही प्रचारक
भाजपसोबत जागावाटपाच्या चर्चेदरम्यान, शिवसेनेने निवडणुकीची तयारी तीव्र केली आहे. त्यांनी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रसिद्ध चेहरे यांचा समावेश असलेल्या स्टार प्रचारकांची यादी अंतिम केली आहे. या यादीत शिंदे आणि त्यांचे पुत्र, खासदार आणि शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते श्रीकांत शिंदे यांचा देखील समावेश आहे. इतर ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये रामदास कदम, गजानन कीर्तिकर, आनंदराव अडसूळ, केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, नीलम गोऱ्हे आणि मीना कुंबळे यांचा समावेश आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने अद्याप महापालिका निवडणुकीसाठी जागावाटप जाहीर केलेले नाही.
या लोकांनाही यादीत मिळाले स्थान
शिवसेनेचे कॅबिनेट मंत्री गुलाबराव पाटील, दादा भुसे आणि उदय सामंत, उपमुख्यमंत्री शंभूराज देसाई, संजय शिरसाट, प्रकाश आबिटकर, प्रताप सरनाईक, आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री आणि योगेश कदम हे देखील शिवसेनेच्या महानगरपालिका उमेदवारांसाठी प्रचार करणार आहेत. धर्मवीर अध्यात्मिक सेनेचे अध्यक्ष अक्षय महाराज भोसले, अल्पसंख्याक मंत्री समीर काझी आणि राष्ट्रीय प्रवक्त्या शायना एनसी हे आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या २९ महानगरपालिकांसाठीच्या या महत्त्वाच्या निवडणुकांमध्ये प्रचार करणार आहेत.
शिवसेनेसाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत
उदय सामंत यांच्या मते, शिवसेना आणि भाजपमध्ये महानगरपालिकेत १५० हून अधिक जागांवर एकमत झाले आहे, तर ७७ जागांसाठी अद्यापही करार झाला आहे. २०२२ च्या विभाजनानंतर ही पहिलीच महानगरपालिका निवडणूक असल्याने शिवसेनेसाठी नगरपालिका निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. २०२२ पूर्वी शिवसेनेने ५३ नगरपरिषद अध्यक्षपदे जिंकली होती.