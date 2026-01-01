Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘हनुमान’ चित्रपटाच्या सिक्वेल ‘जय हनुमान’मध्ये नाही दिसणार तेजा सज्जा? अभिनेत्याने उघड केले सत्य

अलिकडेच अफवा पसरल्या होत्या की तेजा सज्जाने ऋषभ शेट्टीच्या जय हनुमान चित्रपटातून माघार घेतली आहे. अभिनेत्याने आता या अफवांवर आपले मौन सोडले आहे आणि सत्य काय आहे हे उघड केले आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 06:00 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘हनुमान’ चित्रपटाच्या सिक्वेल यामध्ये नसेल तेजा सज्जा?
  • अभिनेत्याने स्वतःच उघड केले सत्य
  • ‘जय हनुमान’ चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित
 

अलीकडेच, प्रशांत वर्माच्या २०२४ च्या हिट चित्रपट ‘हनुमान’ मधून लोकप्रियता मिळवणारा अभिनेता तेजा सज्जा या चित्रपटाच्या सिक्वेलपासून दूर गेला आहे अशा बातम्या पसरत आहेत. ऋषभ शेट्टी अभिनीत “जय हनुमान” बद्दल कोणतेही अपडेट नसल्यामुळे, अनेकांना हे खरे वाटले. परंतु, तेजाने एका मुलाखतीत या अफवांना उत्तर दिले आहे. तो काय म्हणाला हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.

तेजा सज्जाने ऋषभ शेट्टीच्या “जय हनुमान” ला दिला नकार ?

या आठवड्यात, अनेक पोस्ट आणि अहवाल समोर आले की तेजा आता हनुमानच्या सिक्वेलचा भाग नाही. सोशल मीडियावरील अनेक पोस्ट आणि अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे की तेजाने “मर्यादित स्क्रीन वेळ” आणि “सर्जनशील फरक” याचे कारण देत हा प्रकल्प सोडला आहे, ज्यामुळे तो प्रशांत वर्मा सिनेमॅटिक युनिव्हर्स (PVCU) पासून स्वतःला दूर करत आहे.

अभिनव कश्यपवर FIR दाखल! सलमान खानबद्दल ‘वाईट शब्द’ वापरल्यामुळे चाहत्याने केली पोलीस तक्रार

असेही दावा करण्यात आला की तो त्याची भूमिका कशी दाखवली जाईल याबद्दल चिंतित होता. दरम्यान, हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत, तेजा सज्जाने जय हनुमानमधून बाहेर पडण्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या. त्याने फक्त असे म्हटले की तो आता जय हनुमानाचा भाग नाही ही “खोटी बातमी” आहे, ज्यामुळे तो स्वतःला या चित्रपटापासून दूर करत नसल्याचे स्पष्ट झाले.

‘जय हनुमान’ बद्दल तेजा सज्जा काय म्हणाले?

‘जय हनुमान’ हा ‘हनुमान’ चा सिक्वेल आहे, ज्यामध्ये ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. एप्रिल २०२४ मध्ये एचटीला दिलेल्या मुलाखतीत तेजाने खुलासा केला की हा सिक्वेल पूर्णपणे हनुमानावर (भगवान हनुमान) आधारित असेल, परंतु तो त्याचे चित्रीकरण करण्यास तो खूप उत्सुक होता. तो म्हणाला, “मी जय हनुमान (हनुमानाचा सिक्वेल) चाही एक भाग होईन. हा चित्रपट पूर्णपणे भगवान हनुमानावर आधारित असणार आहे, पण मी त्याचाही एक भाग होईन.” डिसेंबर २०२४ मध्ये, तो असेही म्हणाला, “मी सेटवर जाण्यास उत्सुक आहे. हे सगळं खूप उत्साहित असेल.”

‘धुरंधर’ चित्रपटावर IB मंत्रालयाची कात्री, २७ दिवसांनंतर २ सीन कट; आता पुन्हा नव्या आवृत्तीत होणार प्रदर्शित

‘जय हनुमान’ चित्रपटाबद्दल

हनुमान चित्रपटाच्या शेवटी, तेजाच्या सुपरहिरो पात्राला हिमालयातून भगवान हनुमान प्रकट होताना दिसतो, जो एका महायुद्धाच्या सुरुवातीचे संकेत देतो. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, चित्रपटात हनुमानाची भूमिका करण्यासाठी ऋषभला कास्ट करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. चित्रीकरण अद्याप सुरू झालेले नाही. हा चित्रपट पीव्हीसीयूचा भाग आहे, ज्यामध्ये महाकाली आणि अधीरा देखील असणार आहे.

Web Title: Teja sajja reacted on rumours of walked out from rishab shetty jai hanuman know what he said

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य
1

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर
2

छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर

IMDb च्या लिस्ट मध्ये अमृता खानविलकरने मिळवले अव्वल स्थान; बॉलीवूडच्या कलाकारांना टाकले मागे
3

IMDb च्या लिस्ट मध्ये अमृता खानविलकरने मिळवले अव्वल स्थान; बॉलीवूडच्या कलाकारांना टाकले मागे

O Romeo च्या ट्रेलर लाँच दरम्यान भडकले नाना पाटेकर, अर्ध्यातूनचं सोडला कार्यक्रम; Video Viral
4

O Romeo च्या ट्रेलर लाँच दरम्यान भडकले नाना पाटेकर, अर्ध्यातूनचं सोडला कार्यक्रम; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Jan 22, 2026 | 04:22 PM
शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

Jan 22, 2026 | 04:20 PM
Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Jan 22, 2026 | 04:12 PM
 PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

 PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

Jan 22, 2026 | 04:06 PM
गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

Jan 22, 2026 | 03:55 PM
Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

Jan 22, 2026 | 03:53 PM
Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Jan 22, 2026 | 03:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM