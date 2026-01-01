‘हनुमान’ चित्रपटाच्या सिक्वेल ‘जय हनुमान’मध्ये नाही दिसणार तेजा सज्जा? अभिनेत्याने उघड केले सत्य

अलीकडेच, प्रशांत वर्माच्या २०२४ च्या हिट चित्रपट ‘हनुमान’ मधून लोकप्रियता मिळवणारा अभिनेता तेजा सज्जा या चित्रपटाच्या सिक्वेलपासून दूर गेला आहे अशा बातम्या पसरत आहेत. ऋषभ शेट्टी अभिनीत “जय हनुमान” बद्दल कोणतेही अपडेट नसल्यामुळे, अनेकांना हे खरे वाटले. परंतु, तेजाने एका मुलाखतीत या अफवांना उत्तर दिले आहे. तो काय म्हणाला हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.
तेजा सज्जाने ऋषभ शेट्टीच्या “जय हनुमान” ला दिला नकार ?
या आठवड्यात, अनेक पोस्ट आणि अहवाल समोर आले की तेजा आता हनुमानच्या सिक्वेलचा भाग नाही. सोशल मीडियावरील अनेक पोस्ट आणि अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे की तेजाने “मर्यादित स्क्रीन वेळ” आणि “सर्जनशील फरक” याचे कारण देत हा प्रकल्प सोडला आहे, ज्यामुळे तो प्रशांत वर्मा सिनेमॅटिक युनिव्हर्स (PVCU) पासून स्वतःला दूर करत आहे.
असेही दावा करण्यात आला की तो त्याची भूमिका कशी दाखवली जाईल याबद्दल चिंतित होता. दरम्यान, हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत, तेजा सज्जाने जय हनुमानमधून बाहेर पडण्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या. त्याने फक्त असे म्हटले की तो आता जय हनुमानाचा भाग नाही ही “खोटी बातमी” आहे, ज्यामुळे तो स्वतःला या चित्रपटापासून दूर करत नसल्याचे स्पष्ट झाले.
‘जय हनुमान’ बद्दल तेजा सज्जा काय म्हणाले?
‘जय हनुमान’ हा ‘हनुमान’ चा सिक्वेल आहे, ज्यामध्ये ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. एप्रिल २०२४ मध्ये एचटीला दिलेल्या मुलाखतीत तेजाने खुलासा केला की हा सिक्वेल पूर्णपणे हनुमानावर (भगवान हनुमान) आधारित असेल, परंतु तो त्याचे चित्रीकरण करण्यास तो खूप उत्सुक होता. तो म्हणाला, “मी जय हनुमान (हनुमानाचा सिक्वेल) चाही एक भाग होईन. हा चित्रपट पूर्णपणे भगवान हनुमानावर आधारित असणार आहे, पण मी त्याचाही एक भाग होईन.” डिसेंबर २०२४ मध्ये, तो असेही म्हणाला, “मी सेटवर जाण्यास उत्सुक आहे. हे सगळं खूप उत्साहित असेल.”
‘जय हनुमान’ चित्रपटाबद्दल
हनुमान चित्रपटाच्या शेवटी, तेजाच्या सुपरहिरो पात्राला हिमालयातून भगवान हनुमान प्रकट होताना दिसतो, जो एका महायुद्धाच्या सुरुवातीचे संकेत देतो. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, चित्रपटात हनुमानाची भूमिका करण्यासाठी ऋषभला कास्ट करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. चित्रीकरण अद्याप सुरू झालेले नाही. हा चित्रपट पीव्हीसीयूचा भाग आहे, ज्यामध्ये महाकाली आणि अधीरा देखील असणार आहे.