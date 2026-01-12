Mardaani 3 Trailer: ९३ मुली, ३ महिने…, राणी मुखर्जी ‘मर्दानी ३’ मधून करणार बाल तस्करीचा खुलासा

बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जी अॅक्शनने भरलेल्या अवतारात पुन्हा एकदा थिएटरमध्ये परतणार आहे. तिच्या हिट चित्रपट फ्रँचायझी “मर्दानी” चा तिसरा सीक्वल प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी अजून काही वेळ वाट पाहावी लागणार असली तरी, ट्रेलर रिलीज झाला आहे, ज्यामध्ये ती पुन्हा एकदा अॅक्शनमध्ये दिसते. ती एका भयानक प्रकरणाची उलगडा करतानाही दिसली आहे.
राणी मुखर्जीच्या आगामी क्राईम थ्रिलर “मर्दानी ३” चा ट्रेलर YRF ने रिलीज केला आहे. अभिनेत्री पुन्हा एकदा शिवानी शिवाजी राव, एक पोलिस अधिकारी म्हणून काम करते. ट्रेलरमध्ये आणखी एक भयानक पात्र सादर केले आहे: अम्मा, ज्याची भूमिका मल्लिका प्रसाद सिन्हा यांनी केली आहे. अम्मा चित्रपटात मानवी तस्करीचे आयोजन करते, परंतु नंतर तिला ८-९ वर्षांच्या मुलींमध्ये रस निर्माण होतो, ज्यांचे ती अपहरण करते.
“मर्दानी ३” च्या ट्रेलरनुसार, अम्मा बाल तस्करीपेक्षाही गंभीर काहीतरी प्लॅन करत आहे. ट्रेलरमध्ये अपहरणापासून ते खूनापर्यंत सर्व काही आहे, तसेच भयानक दृश्ये आणि आश्चर्यकारक संगीत आहे. संगीत इतके मनमोहक आहे की ते तुम्हाला कथेशी जोडते. शिवानी शिवाजी रावची भूमिका साकारणारी राणी पुन्हा एकदा तिच्या शत्रूंना विनाशकारी धक्का देते. ३ मिनिटे, १६ सेकंदांचा हा ट्रेलर आश्चर्यकारक दिसतो, जो चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी उत्सुकता वाढवतो.
राणी मुखर्जीच्या “मर्दानी ३” चित्रपटाची कथा तीन महिन्यांत गायब झालेल्या ९३ मुलींची कथा सांगते. त्यापैकी बहुतेक ८-९ वर्षांच्या आहेत. बाल तस्करीचा भाग म्हणून त्यांची तस्करी करण्यात आली होती, परंतु हे प्रकरण केवळ बाल तस्करीचे असल्याचे दिसत नाही. हा एक प्रमुख मुद्दा आहे; अभिनेत्री चित्रपटात ते शोधू शकते का हे पाहणे बाकी आहे.
याव्यतिरिक्त, राणी मुखर्जीचा “मर्दानी ३” हा चित्रपट या महिन्यात थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे. हा चित्रपट ३० जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे, हा चित्रपट तुम्हाला थिएटरमध्ये पाहता येईल तो दिवस खूप जवळ आला आहे.