Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘Who’s Your Gynac?’ सीझन 2चा ट्रेलर रिलीज; डॉ. विदुषीचा नवा संघर्षमय प्रवास पुन्हा भेटीला!

Amazon MX Player ने Who's Your Gynac? च्या दुसऱ्या सीझनचा ट्रेलर प्रदर्शित केला असून २२ मेपासून ही मालिका मोफत पाहता येणार आहे. Saba Azad म्हणाली की, “विदुषीच्या भूमिकेत पुन्हा परतणे म्हणजे घरी परतल्यासारखे वाटले.”

Updated On: May 19, 2026 | 06:06 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

Amazon MX Player ने लोकप्रिय कॉमेडी-ड्रामा मालिका Who’s Your Gynac? च्या दुसऱ्या सीझनचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आणला आहे. हलक्याफुलक्या विनोदासोबतच आधुनिक स्त्रीजीवनातील भावनिक वास्तव मांडणाऱ्या या मालिकेने पहिल्या सीझनपासूनच प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. आता २२ मेपासून हा नवा सीझन मोफत स्ट्रीम होणार असून, पुन्हा एकदा डॉ. विदुषी कोठारीचा प्रेरणादायी आणि भावनिक प्रवास पाहायला मिळणार आहे.

Aarohi Season 24 : मुंबई होणार संगीतमय! उगवत्या सिताऱ्यांची मैफिल; ‘या’ तारखेला रंगणार संगीत सोहळा

The Viral Fever आणि गर्लियापा निर्मित या मालिकेत Saba Azad प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहे. पहिल्या सीझननंतर तीन महिन्यांनी कथा पुढे सरकते. यावेळी विदुषीने स्वतःचे क्लिनिक सुरू करण्याचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. मात्र स्वतःचा व्यवसाय उभा करताना तिला आर्थिक ताण, दैनंदिन जबाबदाऱ्या आणि वैयक्तिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. या संघर्षांदरम्यान तिचे मित्र आणि रुग्ण तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहताना दिसतात.

या सीझनमध्ये Karishma Singh, Aaron Arjun Kaul, Kunal Thakur, Vibha Chibber आणि Shruti Seth यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका पाहायला मिळणार आहेत. मालिकेचे दिग्दर्शन Himali Shah यांनी केले आहे. Amogh Dusad यांनी सांगितले की, पहिल्या सीझनला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळेच या कथेला पुढे नेण्याची प्रेरणा मिळाली. “डॉ. विदुषीच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील संघर्ष अधिक जवळून दाखवण्याचा प्रयत्न या सीझनमध्ये करण्यात आला आहे. मनोरंजनासोबतच प्रेक्षकांशी भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या कथा सादर करण्यावर आमचा भर आहे,” असे त्यांनी म्हटले.

Bandar Movie: अनुराग कश्यप दिग्दर्शित ‘बंदर’चा ट्रेलर रिलीजसाठी सज्ज; बॉबी देओल मुख्य भूमिकेत


आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना Saba Azad म्हणाली, “विदुषीच्या भूमिकेत पुन्हा परतणे म्हणजे घरी परतल्यासारखे वाटले. या सीझनमध्ये तिच्या मनातील शंका, चुका आणि बदल अत्यंत वास्तव पद्धतीने मांडले आहेत. त्यामुळे अनेकांना तिचा प्रवास स्वतःच्या आयुष्याशी जोडून घेता येईल.” दिग्दर्शिका Himali Shah यांनीही या सीझनमध्ये प्रत्येक पात्राच्या भावविश्वात अधिक खोलवर जाण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले. प्रत्येक पात्राचा वैयक्तिक प्रवास आणि बदल यावेळी अधिक जवळून अनुभवायला मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. Who’s Your Gynac? सीझन 2 हा २२ मेपासून केवळ Amazon MX Player वर मोफत उपलब्ध होणार आहे. मोबाईल, स्मार्ट टीव्ही, प्राइम व्हिडिओ, फायर टीव्ही, जिओटीव्ही आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीमसह विविध प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांना ही मालिका पाहता येणार आहे.

Web Title: Whos your gynec season 2 trailer released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 06:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमेझॉनतर्फे नवी फायर टीव्ही स्टिक एचडी लाँच; किंमत किती? जाणून घ्या सविस्तर
1

अमेझॉनतर्फे नवी फायर टीव्ही स्टिक एचडी लाँच; किंमत किती? जाणून घ्या सविस्तर

Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
2

Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?
3

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

VIMAL KHANNA : Amazon MX Player वर घ्या थ्रिल अनुभव तेही मोफत! ट्रेलर पहाल तर उत्सुकता वाढेल
4

VIMAL KHANNA : Amazon MX Player वर घ्या थ्रिल अनुभव तेही मोफत! ट्रेलर पहाल तर उत्सुकता वाढेल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Who’s Your Gynac?’ सीझन 2चा ट्रेलर रिलीज; डॉ. विदुषीचा नवा संघर्षमय प्रवास पुन्हा भेटीला!

‘Who’s Your Gynac?’ सीझन 2चा ट्रेलर रिलीज; डॉ. विदुषीचा नवा संघर्षमय प्रवास पुन्हा भेटीला!

May 19, 2026 | 06:06 PM
Maharashtra Mansoon Coming Soon! २६ मेपर्यंत केरळमध्ये, महाराष्ट्रात कधी? मान्सून हवामान विभागाकडून गुड न्युज

Maharashtra Mansoon Coming Soon! २६ मेपर्यंत केरळमध्ये, महाराष्ट्रात कधी? मान्सून हवामान विभागाकडून गुड न्युज

May 19, 2026 | 05:55 PM
Ethanol in Petrol : इंधन क्षेत्रात मोठा बदल!पेट्रोल होणार आणखी ‘ग्रीन’? पेट्रोलमध्ये 30% इथेनॉल मिसळण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार

Ethanol in Petrol : इंधन क्षेत्रात मोठा बदल!पेट्रोल होणार आणखी ‘ग्रीन’? पेट्रोलमध्ये 30% इथेनॉल मिसळण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार

May 19, 2026 | 05:47 PM
भारतात लॉन्च झाली नवीन MINI Cooper S GP Inspired Edition, किंमत एकूण व्हाल थक्क !

भारतात लॉन्च झाली नवीन MINI Cooper S GP Inspired Edition, किंमत एकूण व्हाल थक्क !

May 19, 2026 | 05:45 PM
अजूनही पुण्यातील अनेकांनी HSRP नंबर प्लेट बसविली नाही; आकडेवारी वाचा सविस्तर

अजूनही पुण्यातील अनेकांनी HSRP नंबर प्लेट बसविली नाही; आकडेवारी वाचा सविस्तर

May 19, 2026 | 05:38 PM
Pinewood School Panchgani: पाचगणीतील ‘पाईनवुड स्कूल’ची मान्यता का रद्द होणार? शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या धडक शिफारशीचे कारण काय?

Pinewood School Panchgani: पाचगणीतील ‘पाईनवुड स्कूल’ची मान्यता का रद्द होणार? शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या धडक शिफारशीचे कारण काय?

May 19, 2026 | 05:38 PM
Vadgaon News : मूलभूत सुविधांसाठी वडगावमधील नंदीवाले समाजाचा लढा; आधार, रेशन, मतदान हक्कांपासून वंचित

Vadgaon News : मूलभूत सुविधांसाठी वडगावमधील नंदीवाले समाजाचा लढा; आधार, रेशन, मतदान हक्कांपासून वंचित

May 19, 2026 | 05:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM