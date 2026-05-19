‘Who’s Your Gynac?’ सीझन 2चा ट्रेलर रिलीज; डॉ. विदुषीचा नवा संघर्षमय प्रवास पुन्हा भेटीला!

Amazon MX Player ने लोकप्रिय कॉमेडी-ड्रामा मालिका Who’s Your Gynac? च्या दुसऱ्या सीझनचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आणला आहे. हलक्याफुलक्या विनोदासोबतच आधुनिक स्त्रीजीवनातील भावनिक वास्तव मांडणाऱ्या या मालिकेने पहिल्या सीझनपासूनच प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. आता २२ मेपासून हा नवा सीझन मोफत स्ट्रीम होणार असून, पुन्हा एकदा डॉ. विदुषी कोठारीचा प्रेरणादायी आणि भावनिक प्रवास पाहायला मिळणार आहे.
The Viral Fever आणि गर्लियापा निर्मित या मालिकेत Saba Azad प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहे. पहिल्या सीझननंतर तीन महिन्यांनी कथा पुढे सरकते. यावेळी विदुषीने स्वतःचे क्लिनिक सुरू करण्याचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. मात्र स्वतःचा व्यवसाय उभा करताना तिला आर्थिक ताण, दैनंदिन जबाबदाऱ्या आणि वैयक्तिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. या संघर्षांदरम्यान तिचे मित्र आणि रुग्ण तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहताना दिसतात.
या सीझनमध्ये Karishma Singh, Aaron Arjun Kaul, Kunal Thakur, Vibha Chibber आणि Shruti Seth यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका पाहायला मिळणार आहेत. मालिकेचे दिग्दर्शन Himali Shah यांनी केले आहे. Amogh Dusad यांनी सांगितले की, पहिल्या सीझनला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळेच या कथेला पुढे नेण्याची प्रेरणा मिळाली. “डॉ. विदुषीच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील संघर्ष अधिक जवळून दाखवण्याचा प्रयत्न या सीझनमध्ये करण्यात आला आहे. मनोरंजनासोबतच प्रेक्षकांशी भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या कथा सादर करण्यावर आमचा भर आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना Saba Azad म्हणाली, “विदुषीच्या भूमिकेत पुन्हा परतणे म्हणजे घरी परतल्यासारखे वाटले. या सीझनमध्ये तिच्या मनातील शंका, चुका आणि बदल अत्यंत वास्तव पद्धतीने मांडले आहेत. त्यामुळे अनेकांना तिचा प्रवास स्वतःच्या आयुष्याशी जोडून घेता येईल.” दिग्दर्शिका Himali Shah यांनीही या सीझनमध्ये प्रत्येक पात्राच्या भावविश्वात अधिक खोलवर जाण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले. प्रत्येक पात्राचा वैयक्तिक प्रवास आणि बदल यावेळी अधिक जवळून अनुभवायला मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. Who’s Your Gynac? सीझन 2 हा २२ मेपासून केवळ Amazon MX Player वर मोफत उपलब्ध होणार आहे. मोबाईल, स्मार्ट टीव्ही, प्राइम व्हिडिओ, फायर टीव्ही, जिओटीव्ही आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीमसह विविध प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांना ही मालिका पाहता येणार आहे.