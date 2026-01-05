Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

राहुल खन्नाने का पाहिला नाही स्वतःच्याच भावाचा ‘धुरंधर’? समोर आले धक्कादायक कारण, म्हणाला ‘मी वाट पाहतोय…’

अक्षय खन्नाचा "धुरंधर" हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. दरम्यान, अक्षयचा भाऊ राहुल खन्नाने अद्याप हा चित्रपट पाहिलेला नाही. राहुलने आता स्वतःचे कारण देखील स्पष्ट केले आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 03:32 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • राहुल खन्नाने का पाहिला नाही स्वतःच्याच भावाचा ‘धुरंधर’?
  • राहून खन्नाने सांगितले चकीत करणारे कारण
  • अक्षय आणि राहुलचे नाते कसे आहे?
अक्षय खन्ना त्याच्या कारकिर्दीच्या शिखरावर आहे. त्याचा “धुरंधर” हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर राज्य करत आहे. लोक त्याच्या अभिनयाने मोहित झाले आहेत. या सर्वांमध्ये, अक्षय खन्नाचा भाऊ राहुल खन्नाने अद्याप “धुरंधर” पाहिलेला नाही. राहुलने स्वतः एका मुलाखतीत याचे कारण सांगितले. आता राहून खन्नाने स्वतःच्या भावाचा चित्रपट का पाहिला नाही याचे कारण समोर आले आहे.

राहुल खन्नाने अद्याप “धुरंधर” चित्रपट पाहिलेला नाही?

रणवीर सिंग अभिनीत “धुरंधर” हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटाने “जवान” आणि “पठाण” सारख्या चित्रपटांना मागे टाकत रेकॉर्ड तोडले आहेत आणि बॉलीवूडचा सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट बनला आहे. अक्षय खन्नाने साकारलेल्या रहमान डकैत भूमिकेचेही खूप कौतुक झाले आहे, प्रेक्षकांनी त्याला त्याच्या सर्वोत्तम अभिनयांपैकी एक म्हटले आहे. मिड-डेला दिलेल्या अलिकडच्या मुलाखतीत, अक्षय खन्नाचा भाऊ राहुल खन्नाने त्याच्या भावाचा आजपर्यंतचा सर्वात मोठा हिट चित्रपट का पाहिला नाही हे स्पष्ट केले. राहुल म्हणाला, “मी अजून चित्रपट पाहिलेला नाही. मी ते तो मला स्वतः कधी दाखवेल याची वाट पाहत आहे.” तसेच पुढे राहुल अक्षयच्या स्क्रीन प्रेझेन्स आणि स्टाईलबद्दलही म्हणाला, “तो जे काही परिधान करतो ते त्याला छान दिसते, म्हणून मला खात्री आहे की तो चित्रपटात छान दिसला आहे.”

धर्मेंद्रजींच्या निधनानंतर का ठेवल्या वेगळ्या शोकसभा? अखेर हेमा मालिनींनी सोडले मौन; म्हणाल्या, ‘हा आमचा वैयक्तिक प्रश्न…’

अक्षय आणि राहुलचे नाते कसे आहे?

राहुल आणि अक्षय हे दिवंगत ज्येष्ठ अभिनेते विनोद खन्ना आणि गीतांजली खन्ना यांचे पुत्र आहेत. त्यांच्या कुटुंबाच्या इतिहासाची अनेकदा चर्चा झाली आहे, विशेषतः विनोद खन्ना यांनी चित्रपट आणि कौटुंबिक जीवनातून दूर जाऊन आध्यात्मिक गुरू ओशोंचे अनुसरण करण्याचा आणि नंतर अनेक वर्षांनी अभिनयात परतण्याचा निर्णय घेतला. TOI ला दिलेल्या एका मुलाखतीत, अक्षयने राहुलशी असलेले त्याचे नाते आणि त्याच्या पालकांच्या पलीकडे असलेले त्यांचे अतूट नाते याबद्दल सांगितले. तो म्हणाला, “त्या अर्थाने, तो बदललेला नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीसाठी सर्वात जवळचे कुटुंब म्हणजे पालक आणि भावंडे आणि जेव्हा ते कमी होऊ लागते, तेव्हा तुम्ही जे उरले आहे त्याकडे अधिक महत्त्व देता.” तसेच, विनोद खन्ना यांनी नंतर कविता दफ्तरीशी लग्न केले, ज्यांच्यापासून त्यांना साक्षी आणि श्रद्धा खन्ना या दोन मुली आहेत.

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला पहा धमाकेदार चित्रपट, बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलेला ‘कैरी’ अल्ट्रा झकास OTTवर लवकरच

२०२५ हे वर्ष अक्षय खन्नासाठी खूप चांगले होते

२०२५ हे अक्षयसाठी एक महत्त्वाचे वर्ष ठरले आहे. धुरंधर व्यतिरिक्त, त्याने विकी कौशल अभिनीत “छावा” चित्रपटात अकबरची एक शक्तिशाली नकारात्मक भूमिका देखील साकारली. “छावा” हा चित्रपट त्या वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक होता जोपर्यंत डिसेंबरमध्ये “धुरंधर” ने त्याला मागे टाकले नव्हते. परंतु आता दोन्ही चित्रपटांच्या यशासह, अक्षय शाहरुख खाननंतर एकाच वर्षात २००० कोटी रुपयांचा एकत्रित बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गाठणारा दुसरा बॉलीवूड अभिनेता बनला आहे.

Web Title: Rahul khanna revealed reason why he did not watch his brother akshay khanna film dhurandhar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 03:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय
1

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?
2

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस
3

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय
4

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो

Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो

Jan 21, 2026 | 10:05 AM
Oppo A6 5G: लूक असा की नजर हटेना! तगडा प्रोसेसर आणि मोठ्या बॅटरीने सुसज्ज, सुरुवातीची किंमत 20 हजारांहून कमी

Oppo A6 5G: लूक असा की नजर हटेना! तगडा प्रोसेसर आणि मोठ्या बॅटरीने सुसज्ज, सुरुवातीची किंमत 20 हजारांहून कमी

Jan 21, 2026 | 10:00 AM
आठवडाभरात केसांच्या समस्या होतील कायमच्या दूर! या पद्धतीने करा हेअर डिटॉक्स, कोंडा- केस गळतीवर प्रभावी उपाय

आठवडाभरात केसांच्या समस्या होतील कायमच्या दूर! या पद्धतीने करा हेअर डिटॉक्स, कोंडा- केस गळतीवर प्रभावी उपाय

Jan 21, 2026 | 09:58 AM
Budh Gochar 2026: बुध शनिच्या घरात करणार प्रवेश, कुंभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

Budh Gochar 2026: बुध शनिच्या घरात करणार प्रवेश, कुंभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

Jan 21, 2026 | 09:55 AM
Shivsena-NCP Dispute final hearing: शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या पक्ष आणि चिन्हाची आज सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी

Shivsena-NCP Dispute final hearing: शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या पक्ष आणि चिन्हाची आज सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी

Jan 21, 2026 | 09:53 AM
जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

Jan 21, 2026 | 09:46 AM
पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL

पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL

Jan 21, 2026 | 09:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM