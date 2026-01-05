राहुल खन्नाने का पाहिला नाही स्वतःच्याच भावाचा ‘धुरंधर’? समोर आले धक्कादायक कारण, म्हणाला ‘मी वाट पाहतोय…’

राहुल खन्नाने अद्याप “धुरंधर” चित्रपट पाहिलेला नाही?
रणवीर सिंग अभिनीत “धुरंधर” हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटाने “जवान” आणि “पठाण” सारख्या चित्रपटांना मागे टाकत रेकॉर्ड तोडले आहेत आणि बॉलीवूडचा सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट बनला आहे. अक्षय खन्नाने साकारलेल्या रहमान डकैत भूमिकेचेही खूप कौतुक झाले आहे, प्रेक्षकांनी त्याला त्याच्या सर्वोत्तम अभिनयांपैकी एक म्हटले आहे. मिड-डेला दिलेल्या अलिकडच्या मुलाखतीत, अक्षय खन्नाचा भाऊ राहुल खन्नाने त्याच्या भावाचा आजपर्यंतचा सर्वात मोठा हिट चित्रपट का पाहिला नाही हे स्पष्ट केले. राहुल म्हणाला, “मी अजून चित्रपट पाहिलेला नाही. मी ते तो मला स्वतः कधी दाखवेल याची वाट पाहत आहे.” तसेच पुढे राहुल अक्षयच्या स्क्रीन प्रेझेन्स आणि स्टाईलबद्दलही म्हणाला, “तो जे काही परिधान करतो ते त्याला छान दिसते, म्हणून मला खात्री आहे की तो चित्रपटात छान दिसला आहे.”
अक्षय आणि राहुलचे नाते कसे आहे?
राहुल आणि अक्षय हे दिवंगत ज्येष्ठ अभिनेते विनोद खन्ना आणि गीतांजली खन्ना यांचे पुत्र आहेत. त्यांच्या कुटुंबाच्या इतिहासाची अनेकदा चर्चा झाली आहे, विशेषतः विनोद खन्ना यांनी चित्रपट आणि कौटुंबिक जीवनातून दूर जाऊन आध्यात्मिक गुरू ओशोंचे अनुसरण करण्याचा आणि नंतर अनेक वर्षांनी अभिनयात परतण्याचा निर्णय घेतला. TOI ला दिलेल्या एका मुलाखतीत, अक्षयने राहुलशी असलेले त्याचे नाते आणि त्याच्या पालकांच्या पलीकडे असलेले त्यांचे अतूट नाते याबद्दल सांगितले. तो म्हणाला, “त्या अर्थाने, तो बदललेला नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीसाठी सर्वात जवळचे कुटुंब म्हणजे पालक आणि भावंडे आणि जेव्हा ते कमी होऊ लागते, तेव्हा तुम्ही जे उरले आहे त्याकडे अधिक महत्त्व देता.” तसेच, विनोद खन्ना यांनी नंतर कविता दफ्तरीशी लग्न केले, ज्यांच्यापासून त्यांना साक्षी आणि श्रद्धा खन्ना या दोन मुली आहेत.
२०२५ हे वर्ष अक्षय खन्नासाठी खूप चांगले होते
२०२५ हे अक्षयसाठी एक महत्त्वाचे वर्ष ठरले आहे. धुरंधर व्यतिरिक्त, त्याने विकी कौशल अभिनीत “छावा” चित्रपटात अकबरची एक शक्तिशाली नकारात्मक भूमिका देखील साकारली. “छावा” हा चित्रपट त्या वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक होता जोपर्यंत डिसेंबरमध्ये “धुरंधर” ने त्याला मागे टाकले नव्हते. परंतु आता दोन्ही चित्रपटांच्या यशासह, अक्षय शाहरुख खाननंतर एकाच वर्षात २००० कोटी रुपयांचा एकत्रित बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गाठणारा दुसरा बॉलीवूड अभिनेता बनला आहे.