Hema Malini कशामुळे ठरल्या ‘ड्रीमगर्ल’? या टायटलमागचं सत्य काय? जाणून घ्या संपूर्ण गोष्ट

हेमा मालिनींचा एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्यांचे ड्रीमगर्ल हे नाव का पडले याबद्दल त्या एक किस्सा सांगत आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 01:28 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • बॉलीवूडची ड्रीम गर्ल कोणी नाव दिले?
  • ड्रीमगर्ल या टायटलमागचं खरं सत्य काय?
  • बॉलिवूडच्या या अभिनेत्याने ठेवले हे नाव
 

बॉलीवूडची ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी, या केवळ त्यांच्या अभिनयासाठीच नाही तर त्यांच्या सौंदर्यासाठी देखील प्रशंसित आहे. लोक त्यांच्या कामाचे आणि त्यांच्या शैलीचे एका अनोख्या पद्धतीने कौतुक करतात. त्यांच्या सौंदर्याने सर्वांना मोहित करणाऱ्या हेमा मालिनी यांनी नेहमीच लोकांच्या मनावर राज्य केले आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हेमा मालिनी यांना ड्रीम गर्ल का म्हटले जाते? त्यांना हे नाव कोणी दिले? जर तुम्हाला माहित नसेल, तर चला समजावून सांगूया.

हेमा मालिनी यांना “ड्रीमगर्ल” हे नाव बॉलीवूडचे शोमन राज कपूर यांनीच दिले होते. राज कपूर यांनी हे नाव हेमा मालिनींना का दिले असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. हेमा मालिनी यांनी स्वतः एका मुलाखतीत हे उघड केले.

चित्रपटप्रेमींसाठी खास भेट! ९ जानेवारीपासून मुंबईत चित्रपट महोत्सवाची मेजवानी, ५० पेक्षा जास्त देशांच्या चित्रपटांचा समावेश

खरंतर, हेमा मालिनींचा एक जुना व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये, हेमा मालिनी हिरव्या साडीत दिसल्या आहेत, ज्या खूपच सुंदर दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये हेमा सांगतात की त्यांचा पहिला चित्रपट राज कपूरसोबत होता, ज्याचे नाव होते “सपनों का सौदागर”.

हेमा मालिनी यांनी व्हिडिओमध्ये पुढे म्हटले आहे की त्यांनी वेगळा विचार केला आणि म्हटले की, “आतापासून तुझे नाव ड्रीमगर्ल आहे.” हेमा मालिनी पुढे म्हणाल्या की राज कपूरचा असा विश्वास होता की चित्रपटाचे नाव “सपनों के सौदागर” असल्याने, नायिकेचे नाव देखील वेगळे असावे, जे ड्रीमगर्ल आहे.

अभिनेता Ashish Vidyarthi आणि त्यांच्या पत्नीचा अपघात; गुवाहाटीमध्ये भरधाव दुचाकीनं दिली धडक, व्हिडीओ शेअर करत दिली अपडेट

या चित्रपटानंतर हेमा मालिनी यांना बॉलीवूडची “ड्रीमगर्ल” ही पदवी मिळाली आणि त्या त्याच नावाने ओळखल्या जाऊ लागल्या. शिवाय, १९६८ मध्ये प्रदर्शित झालेला “सपनों के सौदागर” हा चित्रपट प्रचंड हिट झाला आणि त्यांना एक नवीन ओळख मिळाली.

Web Title: Why was hema malini called the dream girl what is the truth behind this title know the full story

Published On: Jan 04, 2026 | 01:28 PM

