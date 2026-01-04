Hema Malini कशामुळे ठरल्या ‘ड्रीमगर्ल’? या टायटलमागचं सत्य काय? जाणून घ्या संपूर्ण गोष्ट

बॉलीवूडची ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी, या केवळ त्यांच्या अभिनयासाठीच नाही तर त्यांच्या सौंदर्यासाठी देखील प्रशंसित आहे. लोक त्यांच्या कामाचे आणि त्यांच्या शैलीचे एका अनोख्या पद्धतीने कौतुक करतात. त्यांच्या सौंदर्याने सर्वांना मोहित करणाऱ्या हेमा मालिनी यांनी नेहमीच लोकांच्या मनावर राज्य केले आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हेमा मालिनी यांना ड्रीम गर्ल का म्हटले जाते? त्यांना हे नाव कोणी दिले? जर तुम्हाला माहित नसेल, तर चला समजावून सांगूया.
हेमा मालिनी यांना “ड्रीमगर्ल” हे नाव बॉलीवूडचे शोमन राज कपूर यांनीच दिले होते. राज कपूर यांनी हे नाव हेमा मालिनींना का दिले असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. हेमा मालिनी यांनी स्वतः एका मुलाखतीत हे उघड केले.
खरंतर, हेमा मालिनींचा एक जुना व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये, हेमा मालिनी हिरव्या साडीत दिसल्या आहेत, ज्या खूपच सुंदर दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये हेमा सांगतात की त्यांचा पहिला चित्रपट राज कपूरसोबत होता, ज्याचे नाव होते “सपनों का सौदागर”.
हेमा मालिनी यांनी व्हिडिओमध्ये पुढे म्हटले आहे की त्यांनी वेगळा विचार केला आणि म्हटले की, “आतापासून तुझे नाव ड्रीमगर्ल आहे.” हेमा मालिनी पुढे म्हणाल्या की राज कपूरचा असा विश्वास होता की चित्रपटाचे नाव “सपनों के सौदागर” असल्याने, नायिकेचे नाव देखील वेगळे असावे, जे ड्रीमगर्ल आहे.
या चित्रपटानंतर हेमा मालिनी यांना बॉलीवूडची “ड्रीमगर्ल” ही पदवी मिळाली आणि त्या त्याच नावाने ओळखल्या जाऊ लागल्या. शिवाय, १९६८ मध्ये प्रदर्शित झालेला “सपनों के सौदागर” हा चित्रपट प्रचंड हिट झाला आणि त्यांना एक नवीन ओळख मिळाली.