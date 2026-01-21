Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

प्रसिद्ध विनोदी कलाकार झाकीर खान सध्या त्याच्या “पापा यार” या कॉमेडी स्पेशल शोमुळे चर्चेत आहे. अलिकडेच त्याने हैदराबादमध्ये त्याचा नवा कार्यक्रम सादर केला. शो दरम्यान झाकीर खान याने त्याच्या चाहत्यांना एक मोठी घोषणा करून त्यांना आश्चर्यचकित केले. खरं तर, झाकीर खान याने चालू शो दरम्यान विनोदातून ब्रेक घेण्याची घोषणा केली. तो काही वर्षांसाठी मोठा ब्रेक घेत आहे. अभिनेत्याने त्याच्या घोषणेमागील कारण देखील स्पष्ट केले. झाकीर खान काय म्हणाला ते जाणून घेऊया.
शो दरम्यान प्रेक्षकांशी संवाद साधताना झाकीर खान म्हणाला, “मी खूप मोठा ब्रेक घेत आहे. हा ब्रेक २०३० पर्यंत टिकू शकतो. तो ३-४ किंवा ५ वर्षांचा देखील असू शकतो. माझ्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी मी हा ब्रेक घेत आहे. इतरही काही गोष्टी आहेत ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, म्हणूनच मी हा मोठा ब्रेक घेत आहे. आज येथे असलेले सर्वजण माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ आहेत. तुमची उपस्थिती माझ्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. मी नेहमीच आभारी राहीन.”
शोची घोषणा केल्यानंतर, झाकीरने त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली. झाकीरने लिहिले, “२० जूनपर्यंतचा प्रत्येक शो हा एक उत्सव आहे. यावेळी मी अनेक शहरांना भेट देऊ शकणार नाही. म्हणून कृपया अतिरिक्त प्रयत्न करा आणि शोला या. तुमच्या सर्वांच्या प्रेमाबद्दल धन्यवाद.” या पोस्टवर झाकीरचे चाहते त्याला पाठिंबा देत आहेत, तर काही जण त्याचा शो आता पाहू शकणार नाहीत याबद्दल दुःख व्यक्त करत आहेत.
Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की झाकीरने त्याच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. झाकीरने खुलासा केला की तो एक वर्षापासून आजारी होता, परंतु त्यावेळी काम करणे अत्यंत आवश्यक होते. त्याने असेही म्हटले की दिवसातून दोन ते तीन कार्यक्रम करणे आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रवास करणे यामुळे त्याची प्रकृती आणखी बिघडत होती. झाकीर सध्या २० जूनपर्यंत त्याचा शेवटचा कार्यक्रम करत आहे, त्यानंतर तो पुढील पाच वर्षे कार्यक्रम करणार नाही.
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!