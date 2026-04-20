  • Shivsena Ubt Amit Kadam Talk More With Bjp Shivendraraje Bhosale Spark In Satara Politics

Satara Politics : अमित कदमांचा कोणता झेंडा घेऊ हाती? भाजप नेत्यांशी वाढली सलगी; ठाकरे गटाच्या जीवाला घोर

सातारा-जावळी विधानसभा निवडणूकीनंतर आता अमित कदम यांची भाजप नेत्यांसोबत बातचीत वाढली आहे. यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 12:31 PM
ठाकरे गटाचे अमित कदम यांची भाजप शिवेंद्रराजे भोसले यांची बातचीत वाढल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण (फोटो - सोशल मीडिया)

  • जावळी तालुक्यात राजकीय हालाचालींना वेग
  • उद्धव ठाकरे गटाचे अमित कदम यांची भाजपची वाढली सलगी
  • अमित कदम पुन्हा पक्ष बदलण्याच्या तयारीत?
 

Political News : मेढा : दत्तात्रय पवार : राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू व कोणी कोणाचा कायमचा मित्र नसतो याचा प्रत्यय सध्या जावळी तालुक्यात दिसत आहे. सातारा-जावळी विधानसभा निवडणूक ही प्रामुख्याने उद्धव ठाकरे गटाचे अमित कदम विरुद्ध विद्यमान मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले अशी अटीतटीची लढत झाली होती.मात्र अवघ्या दोनच वर्षात अमित कदम यांनी भाजपचे (BJP Politics) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासोबत सूत जुळवलेले पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे अमित कदम हे भाजप प्रवेश करणार का? या चर्चांना आता उधाण आले आहे.

२०२४ ची विधानसभा निवडणूक ही ठाकरे गटाकडू सचिन मोहिते लढवण्यास इच्छुक असताना देखील माजी आमदार सदाशिव सपकाळ यांच्या मध्यस्थीने ही उमेदवारी ऐनवेळी अजित पवार गटातून शिवसेना ठाकरे गटात प्रवेश केलेल्या अमित कदम यांना मिळवून देण्यात सपकाळ यांना यश आले. मात्र निष्ठावंत शिवसैनिक या उमेदवारीने नाराज होऊन सचिन मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी अजित पवार गटात प्रवेश केला. व या निवडणुकीतील ठाकरे गटाची हवा निघून गेली.

त्यामुळे अमित कदम यांना आपले डिपॉझिट देखील सुरक्षित ठेवता आले नाही. मात्र या दोन वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असून अमित कदम यांनी विद्यमान बांधकाम मंत्री यांच्याशी सूत जुळवलेले पाहायला मिळत आहे. रविवारी एका कार्यक्रमात याचा प्रत्यय आला.

जावळी सभापती निवडीत अमित कदम यांनी सौरभ शिंदे यांना सभापती करण्यासाठी कुसुंबी गणाच्या सेनेच्या सदस्या सुनिता दुंदळे यांचे पती विलास दुंदळे यांचे मन वळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, मात्र शेवटपर्यंत दुंदळे हे शिवसेनेशीच प्रामाणिक राहिले.अशा परिस्थितीत वसंतराव मानकुमरे यांनी शशिकांत शिंदे यांच्याशी शिष्टाई घडवून आणत पंचायत समितीची सत्ता भाजपच्या ताब्यात देण्यास मदत केली. त्यामुळे अमित कदम यांचा डाव फसला.

अमित कदम हे नेमके कोणत्या पक्षाचे ?

ठाकरे गटाकडून विधानसभा लढवलेले अमित कदम हे ठाकरे गटात रमलेच नाहीत,चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या नगरपालिका,नगरपरिषद निवडणुकीच्या दरम्यान महाबळेश्वर नगरपरिषदेचे कदम हे शिवसेना शिंदे गटाचे निरीक्षक होते.त्यांना तिथंही यश मिळवता आले नाही,तरीही त्यांचा शिवसेना (शिंदे गटात) प्रवेश होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. अशातच कदम हे आता भाजप नेत्यांशी सूत जुळवत असल्याने अमित कदम नेमके कोणत्या पक्षाचे यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र अद्याप त्यांनी आपली कोणतीही राजकीय भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

