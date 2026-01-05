‘Avatar 3’ ने इतिहास रचला: देशभरात 1 बिलियन पार, ‘धुरंधर’ पेक्षा अधिक कमाई!

जेम्स कॅमेरॉनने पुन्हा एकदा इतिहास रचला आहे. रणवीर सिंगच्या “धुरंधर” या चित्रपटाने जगभरात ३१ दिवसांत १,२०१ कोटी रुपयांची कमाई केल्याने भारतीय चित्रपटसृष्टी सध्या चर्चेत आहे, तर “अवतार: फायर अँड अॅश” ने अवघ्या १७ दिवसांत जगभरात १ अब्ज रुपयांची कमाई केली आहे. हो, या चित्रपटाने तिसऱ्या आठवड्यात जगभरात ९५५० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे, जी “धुरंधर” पेक्षा ६९५% जास्त आहे. कॅमेरॉनच्या विज्ञान-कथा चित्रपटाचे हे यश अशा वेळी आले आहे जेव्हा “झूटोपिया २” देखील परदेशी बाजारपेठेत धुमाकूळ घालत आहे.
“अवतार: फायर अँड अॅशेस” हा २०२५ मधील जगभरात १ अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडणारा चौथा चित्रपट आहे. शिवाय, हा टप्पा गाठणारा जेम्स कॅमेरॉनचा हा चौथा चित्रपट आहे. “अवतार ३” हा चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासातील ६० वा चित्रपट आहे ज्याने ही कामगिरी केली आहे. अवघ्या १७ दिवसांत इतकी मोठी कमाई केल्याने, हा जगातील सर्वात वेगाने कमाई करणारा १० वा चित्रपट आहे.
सॅकनिल्कच्या मते, “अवतार ३” ने भारतीय बॉक्स ऑफिसवर “धुरंधर” ने निर्माण केलेल्या वादळातही स्वतःचे स्थान कायम ठेवले आहे. चित्रपटाने १७ दिवसांत भारतात १७४ कोटी चा निव्वळ संग्रह केला आहे. रविवारी, त्याने इंग्रजी, हिंदी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम आवृत्त्यांमध्ये ५.२५ कोटी चा निव्वळ व्यवसाय देखील केला.
फोर्ब्सच्या अहवालानुसार, “अवतार: फायर अँड अॅशेस” ने १५ दिवसांत उत्तर अमेरिकन बॉक्स ऑफिसवर $३०० दशलक्ष (रु. २७०७ कोटी) आणि आंतरराष्ट्रीय विक्रीत ७०० दशलक्ष पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. तथापि, कमाईचा हा वेग फ्रँचायझीमधील मागील चित्रपट “अवतार: द वे ऑफ वॉटर” पेक्षा थोडा कमी आहे.
कॅमेरॉनच्या “टायटॅनिक,” “अवतार,” आणि “अवतार २” या चित्रपटांनीही १ अब्ज डॉलर्सची कमाई केली. जेम्स कॅमेरॉनच्या चित्रपट कारकिर्दीत “अवतार ३” ने आणखी एक मानाचा तुरा रोवला. त्यांचे मागील चित्रपट, “टायटॅनिक,” “अवतार,” आणि “अवतार: द वे ऑफ वॉटर” यांनीही यापूर्वी १ अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. यापैकी, फ्रँचायझीचा पहिला चित्रपट, “अवतार” (१८,००० कोटी) आणि “टायटॅनिक” (१९,००० कोटी) हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक कमाई करणारे चित्रपट राहिले आहेत.