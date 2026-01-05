धर्मेंद्रजींच्या निधनानंतर का ठेवल्या वेगळ्या शोकसभा? अखेर हेमा मालिनींनी सोडले मौन; म्हणाल्या, ‘हा आमचा वैयक्तिक प्रश्न…’

गेल्या वर्षी २४ नोव्हेंबर रोजी, ज्येष्ठ चित्रपट अभिनेते धर्मेंद्र यांचे निधन झाले. श्वसनाच्या त्रासानंतर अभिनेत्याला ऑक्टोबरच्या अखेरीस मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर, देओल कुटुंब, सनी आणि बॉबी आणि त्यांची आई प्रकाश कौर यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील ताज लँड्स एंड हॉटेलमध्ये प्रार्थना सभा आयोजित केली. त्याच दिवशी, हेमा मालिनी यांनी त्यांच्या मुंबईतील घरी पूजा आणि भजनाचे आयोजन केले. हेमा मालिनी आणि त्यांच्या मुली, ईशा आणि अहाना, देओल कुटुंबाच्या प्रार्थना सभेला उपस्थित नव्हत्या. आता धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर वेगवगेळ्या ठेवल्या गेलेल्या शोकसभेबद्दल हेमा मालिनी यांनी आपले मत मांडले आहे.
हेमा मालिनी यांनी ११ डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीत धर्मेंद्रजींसाठी आणखी एक प्रार्थना सभा आयोजित केली. वेगवेगळ्या प्रार्थना सभांमुळे धर्मेंद्रच्या दोन्ही कुटुंबांमधील संबंधांबद्दल अटकळ निर्माण झाली. हेमा मालिनी यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत या विषयावर उघडपणे भाष्य केले आहे. अभिनेत्रीने हा देओल कुटुंबाचा वैयक्तिक प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे.
धर्मेंद्र यांच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रार्थना सभा आयोजित करण्याचे कारण?
टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत हेमा मालिनी यांनी धर्मेंद्र यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रार्थना सभा घेण्याबद्दल सांगितले आहे, “ही आमच्या कुटुंबातील वैयक्तिक बाब आहे. आम्ही स्वतः यावर चर्चा केली. मी माझ्या घरी प्रार्थना सभा घेतली कारण माझे सहकारी वेगळे लोक आहेत. त्यानंतर, मी दिल्लीत प्रार्थना सभा घेतली कारण मी राजकारणात आहे आणि तिथल्या माझ्या राजकीय मित्रांसाठी प्रार्थना सभा घेणे माझ्यासाठी महत्त्वाचे होते. मथुरा हा माझा मतदारसंघ आहे आणि तिथले लोक त्यांच्यावर प्रेम करतात, म्हणून मी तिथेही प्रार्थना सभा घेतली. मी जे केले त्यावर मी समाधानी आहे.” असे अभिनेत्री म्हणाली.
देओल कुटुंबाच्या प्रार्थना सभेला सलमान खान, रेखा, विद्या बालन, ऐश्वर्या राय बच्चन आणि इतर अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. दिल्लीच्या जनपथ येथील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात झालेल्या प्रार्थना सभेला अमित शाह, निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू, ओम बिर्ला, कंगना राणौत, रणजीत, अनिल शर्मा आणि इतर राजकारणी आणि चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
प्रकाश कौर आणि सनी आणि बॉबी यांच्यात कोणताही दुरावा नाही
त्याच मुलाखतीत, हेमा मालिनी यांना विचारण्यात आले की धर्मेंद्र यांचे लोणावळा येथील फार्महाऊस त्यांच्या चाहत्यांसाठी संग्रहालयात रूपांतरित केले जाऊ शकते का? यावर अभिनेत्री हेमा मालिनी म्हणाल्या की, सनी देओलही असेच काहीतरी नियोजन करत आहे. त्यानंतर तिने धर्मेंद्र आणि त्यांची पहिली पत्नी प्रकाश कौर आणि त्यांच्या मुलांमध्ये मतभेद असल्याच्या अफवांना नकार दिला. अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “सर्व काही ठीक चालले आहे. म्हणून काळजी करण्याची गरज नाही, ही दोन वेगवेगळी कुटुंबे आहेत; काय होईल कोणाला माहित. कोणालाही इतकी काळजी करण्याची गरज नाही; आम्ही सर्वजण ठीक आहोत.”
कुटुंब धर्मेंद्रच्या बरे होण्याची आशा करत होते
याचवेळी मुलाखतीदरम्यान, हेमा मालिनी यांनी खुलासा केला की ते सर्व धर्मजीच्या बरे होण्याची आणि तो कुटुंबासह त्याचा ९० वा वाढदिवस साजरा करण्याची आशा करत होते. “हा एक असह्य धक्का होता. तो भयानक दिवस होता कारण एक महिना आम्ही त्याच्या आजाराशी झुंजत होतो. रुग्णालयात जे काही घडत होते ते आम्ही सतत हाताळण्याचा प्रयत्न करत होतो. आम्ही सर्वजण तिथे होतो – मी, ईशा, अहाना, सनी, बॉबी, सर्वजण. यापूर्वीही असे काही वेळा आले होते जेव्हा तो रुग्णालयात गेला होता आणि आम्हाला वाटले की तो ठीक आहे.”
कुटुंब धर्मेंद्रचा ९० वा वाढदिवस साजरा करण्याची तयारी करत होते
भावुक झालेल्या हेमा मालिनी पुढे म्हणाल्या, “ते आमच्याशी खूप छान बोलत होते. त्यांनी मला माझ्या वाढदिवसाच्या (१६ ऑक्टोबर) शुभेच्छाही दिल्या. त्याचा वाढदिवस ८ डिसेंबर रोजी होता, त्या दिवशी तो ९० वर्षांचा होणार होता आणि आम्ही तो मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याची योजना आखत होतो. तयारी सुरू होती आणि अचानक तो आम्हाला सोडून गेला.” या वैयक्तिक नुकसानातून सावरत, हेमा मालिनी नव्याने कामावर परतत आहेत. त्या म्हणाल्या, “मी आता माझे काम पुन्हा सुरू करत आहे. मी मथुरा येथे जात आहे. मी माझे सादरीकरण, कार्यक्रम आणि माझे जे काही काम आहे ते मी पुन्हा सुरू करेन कारण त्यामुळे धर्मजी आनंदी होतील.”