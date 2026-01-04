Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नाट्यप्रेमींसाठी पर्वणी ; सामाजिकआशयाच्या एकांकिकांनी रसिक प्रेक्षक मंत्रमुग्ध

चलकरंजी येथे आयोजित राज्यस्तरीय मराठी एकांकिका स्पर्धेच्या चौथ्या व समारोपाच्या दिवशी इचलकरंजी, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर व सांगली भागातील रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 06:14 PM
Kolhapur News : नाट्यप्रेमींसाठी पर्वणी ; सामाजिकआशयाच्या एकांकिकांनी रसिक प्रेक्षक मंत्रमुग्ध
कोल्हापूर : इचलकरंजी येथे आयोजित राज्यस्तरीय मराठी एकांकिका स्पर्धेच्या चौथ्या व समारोपाच्या दिवशी इचलकरंजी, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर व सांगली भागातील स्पर्धक संघांनी बहुतांशी सामाजिक आशयाच्या विविध एकांकिका सादर करून रसिकांची उत्स्फूर्त दाद घेतली. शेवटच्या दिवशी पहिल्या सत्रात डी.के.ए.एस.सी. कॉलेज इचलकरंजीच्या संघाने, पराग फडके यांनी लिहिलेली व कादंबरी माळी यांनी दिग्दर्शित केलेली ‘घबाड’ एकांकिका सादर केली. जमिनीखाली खोदकाम करून संपत्ती मिळण्यापेक्षा शिक्षण हेच खरे घबाड आहे, त्याचबरोबर पर्यावरणाचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, हे ओळखता यायला हवे असा आशय यामध्ये होता.

त्यानंतर वैभवदीप नाट्य संस्था सोलापूर यांनी दीपक शिंदे यांनी लिहिलेली व दिग्दर्शन केलेली प्रेम की यातना ही एकांकिका सादर केली. एखादी व्यक्ती आपल्याला सोडून गेल्यानंतर काही संवेदनशील, लहान मुलं खूप दुःखी होतात. हे प्रेम आहे की यातना… असा प्रश्न विचारणारी ही एकांकिका होती. त्यानंतर क्रिदय एंटरप्राइजेस पुणे या संघाने संकेत मोडक यांनी लिहिलेली व दिग्दर्शन केलेली ‘पहिली रात्र’ एकांकिका सादर केली. वयामध्ये आठ-दहा वर्षाचे अंतर असलेल्या म्हणजे एक प्रकारे दोन वेगळ्या पिढीतील लोकांचे लग्न होते. अशा जोडप्याच्या पहिल्या रात्री होणाऱ्या संवादातून जीवनावर विनोदी शैलीत भाष्य करणारी ही कथा होती.

‘साठा उत्तराची कहाणी’ भावपूर्ण कथा

दुसऱ्या सत्रात नक्षत्र थिएटर्स, सोलापूर संघाने योगेश सोमण लिखित व राजेश जाधव दिग्दर्शित ‘ साठा उत्तराची कहाणी’ एकांकिका सादर केली. नाना आणि नानी या वृद्ध जोडप्यामध्ये नाना अवयव दानाचे पुरस्कर्ते असतात, तर नानी अर्धांगवायूने आजारी असतात. अखेरच्या काळात अवयव दानासाठी नकार देणाऱ्या नानी मृत्यूपूर्वी फॉर्मवर सही करतात, अशी भावपूर्ण कथा यामध्ये होती. स्पर्धेतील शेवटची कुपन ही एकांकिका रंगयात्रा, इचलकरंजी या संधाने सादर केली. कादंबरी माळी यांनी लिहिलेल्या व अनिरुद्ध दांडेकर यांनी दिग्दर्शन केलेल्या या एकांकिकेत, एका गरीब कुटुंबाचा भूकेशी लढा सुरू असला तरी आमिषाला बळी न पडता है कुटुंब स्वाभिमान जपते असा चांगला आशय मांडण्यात आला होता.

ॉ एन.डी. स्टुडिओत नव्या पर्वाची सुरुवात; महाराष्ट्र शासनाकडून नावीन्य उपक्रमांची सुरुवात

‘फिल्टर नसलेले वास्तव’ महाविद्यालयीन मुलींच्या आयुष्याभोवती फिरणारी कथा

नाट्यकला अकादमी, सातारा संघाने पंकज काळे लिखीत व दिग्दर्शित ‘फिल्टर नसलेले वास्तव’ एकांकिका सादर केली. सध्याच्या महाविद्यालयीन मुलीच्या आयुष्याभोवती फिरणाऱ्या या एकांकिकेत, सोशल मीडियावर वास्तव लपवून फक्त चकचकीत आयुष्य दाखविण्यापेक्षा ज्ञानाच्या योग्य दिशेने प्रवास करावा असा संदेश दिला. ‘हॉल तिकीट’ ही एकांकिका विना स्टुडिओ, कोल्हापूर संघाने सादर केली. सुरज नेवरेकर लिखीत व अर्जुन पिसाळ यांनी ही एकांकीका दिग्दर्शित केली होती. शेवटच्या सत्रात लो. टिळक वाचनालय बामणोली, सांगली संधाने आदिल नूरशेख लिखीत व श्रीनिवास जरंदीकर यांनी दिग्दर्शित केलेली ‘पाऊसपाड्या’ एकांकिका सादर केली. शब्दजा कोल्हापूर संघाने ओंकार वर्णे यांनी लिहिलेली ‘नकाब’ एकांकिका सादर केली.

Published On: Jan 04, 2026 | 06:13 PM

