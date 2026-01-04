Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

CM Devendra Fadnavis: ‘विरोधकांनी न्यायालयात गेलं तरी जनतेचा…’, बिनविरोध विजयाबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीसांचे चोख प्रत्युत्तर

Muncipal Election News: निवडणुकीत महायुतीचे ६८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यावर विरोधकांनी कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 06:12 PM
बिनविरोध विजयाबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीसांचे चोख प्रत्युत्तर (Photo Credit - X)

  • ६८ जागांवर बिनविरोध विजय!
  • कोर्टात जाणाऱ्या विरोधकांना मुख्यमंत्री फडणवीसांचे चोख प्रत्युत्तर
  • हा काय म्हणाले…
Maharashtra Politics: राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या २,८६९ जागांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान पार पडणार आहे. मात्र, मतदानापूर्वीच ६८ जागांवर महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी विरोधकांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले असून, “जनतेचा कौल हाच कोणत्याही न्यायालयापेक्षा सर्वोच्च आहे,” असे ठामपणे सांगितले.

६८ जागांवर महायुतीचा झेंडा, विरोधकांचे आरोप

राज्यातील महानगरापालिका निवडणुकीत भाजपने आपल्या मित्रपक्षांसह ६८ जागांवर बिनविरोध विजय मिळवला आहे. या विजयावर आक्षेप घेत विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी आघाडीवर उमेदवारांना धमकावल्याचा आणि पैशांचा वापर केल्याचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) या बिनविरोध निवडींना न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

‘जनतेचे न्यायालय सर्वात मोठे’ – देवेंद्र फडणवीस

चंद्रपूर येथे आयोजित भव्य रोड शो दरम्यान पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “विरोधक खुशाल कोर्टात जाऊ शकतात, पण आम्हाला जनतेच्या न्यायालयाने निवडून दिले आहे. अनेक ठिकाणी अपक्ष आणि मुस्लिम उमेदवारही बिनविरोध निवडून आले आहेत, मग त्यांच्याबद्दल विरोधक गप्प का? विरोधकांना आपला पराभव स्पष्ट दिसत असल्याने ते आतापासूनच सबबी शोधू लागले आहेत.”

हे देखील वाचा: “गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे पोलिसांच्या जीवनात…”; काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?

चंद्रपूरमध्ये विकासाचा ‘रोड शो’

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वरिष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार, हंसराज अहिर, अशोक उईके आणि आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या उपस्थितीत चंद्रपुरात प्रचारसभा घेतली. यावेळी त्यांनी चंद्रपूरच्या विकासासाठी महायुतीलाच मतदान करण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहरांच्या विकासासाठी ५०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, चंद्रपूरच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले. “जर शहराचा पैसा शहराच्याच विकासासाठी वापरला जावा असे वाटत असेल, तर भ्रष्ट लोकांना मनपामध्ये निवडून देऊ नका,” असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले.

“विरोधक पराभवाचे निमित्त शोधत आहेत”

मुख्यमंत्र्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की अनेक अपक्ष आणि मुस्लिम उमेदवार देखील बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यांनी विचारले की विरोधी पक्ष या उमेदवारांबद्दल का बोलत नाहीत कारण त्यांना त्यांचा पराभव स्पष्ट दिसत आहे आणि आता ते निमित्त शोधत आहेत.

हे देखील वाचा: “जोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस आहे तोवर…”; Akhil Bhartiya Sahitya संमेलनात मुख्यमंत्री स्पष्टच बोलले

फडणवीस यांनी महायुतीला (महायुती) सत्तेत आणण्यासाठी जनतेला मतदान करण्याचे आवाहन केले आणि पुढील पाच वर्षे सरकार पारदर्शक प्रशासन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करेल, अशी ग्वाही दिली. शुक्रवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी चंद्रपूरमधील प्राचीन महाकाली मंदिराला भेट दिली आणि अंचलेश्वर गेटपासून सुरू झालेल्या, गांधी चौकातून जाटपुरा गेटवर संपणाऱ्या रोड शोमध्ये भाग घेतला.

