Mumbai : २० वर्षांनंतर शिवसेना भवनात राज ठाकरे, ठाकरे बंधूंच्या वचननाम्याची राजकीय चर्चा

राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा निर्माण करणाऱ्या घडामोडीत, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे तब्बल २० वर्षांनंतर शिवसेना भवनात दाखल झाले. या ऐतिहासिक भेटीमुळे ठाकरे बंधूंमधील राजकीय संबंध, भविष्यातील दिशा आणि संभाव्य एकत्रित भूमिका याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. या भेटीदरम्यान ठाकरे बंधूंनी एकमेकांप्रती दिलेला वचननामा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. वैचारिक मतभेद आणि दीर्घकाळाची राजकीय दुरावा बाजूला ठेवत, महाराष्ट्रहितासाठी एकत्र येण्याचा संदेश या भेटीतून देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
