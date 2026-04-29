गौरी इंगवलेची TV क्षेत्रात दमदार Entry! प्राजक्ता गायकवाडसह ‘या’ मालिकेत झळकणार अभिनेत्री

पाठराखीण ही नवी मालिका लवकरच स्टार प्रवाह वर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दोन बहिणींच्या नात्यातील प्रेम, त्याग आणि संघर्षाची भावनिक कहाणी या मालिकेतून उलगडणार आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 05:07 PM
पाठराखीण ही नवी मालिका लवकरच स्टार प्रवाह वर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, दोन बहिणींच्या नात्यातील निस्सीम प्रेम, त्याग आणि संघर्षाची हृदयस्पर्शी कहाणी यातून उलगडणार आहे. भाग्यश्री आणि प्राजक्ता या दोन बहिणींच्या आयुष्यातील चढ-उतार, तसेच संकटांच्या काळात एकमेकींना दिलेला आधार याची प्रभावी मांडणी या मालिकेत पाहायला मिळणार आहे. बदलत्या परिस्थितीसमोर उभ्या ठाकलेल्या या दोघींच्या नात्याची परीक्षा कशी घेतली जाते आणि त्या त्यातून कशा मार्ग काढतात, याची उत्कंठावर्धक मांडणी प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारी ठरेल.

या मालिकेच्या निमित्ताने प्राजक्ता गायकवाड तब्बल पाच वर्षांनंतर छोट्या पडद्यावर दमदार पुनरागमन करत आहे. ‘प्राजक्ता कुलकर्णी’ या भूमिकेत ती एका कुटुंबाशी घट्ट बांधलेली, जबाबदार आणि भावनिक मुलगी साकारताना दिसणार आहे. लहान वयात आई-वडिलांचे छत्र हरवल्यानंतर मामांच्या कुटुंबात वाढलेली ही व्यक्तिरेखा कुटुंबासाठी काहीही करण्यास तत्पर आहे. तिच्या आयुष्यातील प्रत्येक निर्णय कुटुंबाच्या हितासाठी असतो, त्यामुळे तिच्या व्यक्तिमत्त्वात जिद्द आणि संवेदनशीलता यांचा सुंदर संगम दिसून येतो.

दुसरीकडे, चित्रपटसृष्टीतून आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप पाडलेली गौरी इंगवले ‘पाठराखीण’मधून मालिका विश्वात पहिल्यांदाच पाऊल ठेवत आहे. टीव्ही माध्यमातील हा तिचा पहिलाच अनुभव असून, या नव्या प्रवासाबद्दल ती अत्यंत उत्सुक आहे. घराघरात पोहोचण्याची संधी मिळणार असल्यामुळे या मालिकेबद्दल तिच्या अपेक्षा वाढल्या असून, प्रेक्षकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादाची ती आतुरतेने वाट पाहत आहे.

या मालिकेची निर्मिती आदेश बांदेकर यांच्या सोहम प्रोडक्शन मार्फत करण्यात आली आहे. तर मालिकेचे दिग्दर्शन राहुल लिंगायत करणार आहेत. मालिकेत आणखीही अनेक अनुभवी आणि लोकप्रिय कलाकारांची फळी झळकणार असून, त्यांच्या दमदार अभिनयामुळे कथानकाला अधिक बळ मिळणार आहे.

भावनिक नात्यांची गुंफण, नाट्यमय वळणं आणि प्रभावी सादरीकरण यांच्या जोरावर ‘पाठराखीण’ ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कुटुंबासोबत पाहण्यासारखी ही नवी मालिका लवकरच पाहायला विसरू नका, फक्त स्टार प्रवाहवर.

