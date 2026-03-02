त्र्यंबकेश्वरात घेतला आशीर्वाद; अक्षया नाईकची नव्या मालिकेसह टेलिव्हिजनवर दमदार पुनरागमन!

नवीन प्रवासाची सुरुवात करताना देवाचं स्मरण करण्याची परंपरा आपल्या मराठी संस्कृतीत खोलवर रुजलेली आहे. अनेक कलाकार आपल्या नव्या प्रोजेक्टपूर्वी मंदिरात जाऊन आशीर्वाद घेताना दिसतात. अभिनेत्री अक्षया नाईक हिनेही आपल्या नव्या प्रवासासाठी त्र्यंबकेश्वर येथे जाऊन देवदर्शन घेत सकारात्मक ऊर्जेने नव्या अध्यायाची सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे ती लवकरच छोट्या पडद्यावर पुनरागमन करत असल्याने तिच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
Bigg Boss Marathi 6: Get Lost! घरात Entry घेताच रेवा घेणार रुचिताशी पंगा, घरात पुढे काय घडणार? पाहा प्रोमो
‘हे भगवान कितना बदल गया इनसान’ या अँड टीव्हीवरील नव्या मालिकेत अक्षया मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. या मालिकेद्वारे ती एका वेगळ्या आणि प्रभावी भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत तिने भावनिक कॅप्शन लिहिले, “देवाचा आशीर्वाद घेऊन आणि आईची सुंदर साडी नेसून केलेलं हे देवदर्शन मला नवी सकारात्मक ऊर्जा देणार आहे. माझ्या नव्या प्रवासाची आणि नव्या भूमिकेची सुरुवात करताना मी खूप आनंदी आहे. स्वप्नांची नगरी असलेल्या मुंबईत नव्या मालिकेचा श्रीगणेशा होत आहे आणि ही संधी माझ्यासाठी अत्यंत खास आहे.”
अक्षयाने याआधी ओटीटी विश्वातही ठसा उमटवला आहे. तस्करी या नेटफ्लिक्सवरील मालिकेत तिने साकारलेली स्वाती साळुंखे ही भूमिका प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली होती. त्या भूमिकेमुळे तिला वेगळी ओळख मिळाली आणि तिच्या अभिनयातील विविध पैलू समोर आले. आता पुन्हा एकदा ती टेलिव्हिजनवर परतत असल्याने तिच्या चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
‘तुंबाड 2’ची कथा अधिक रोमांचक होणार, बहुप्रतीक्षित सिक्वेलमध्ये झळकणार Nawazuddin Siddiqui; लवकरच चित्रिकरण सुरू
अभिनयाबरोबरच अक्षया क्लाउनिंगसारख्या वेगळ्या आणि सर्जनशील कलेतूनही प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत असते. तिच्या अभिनयातील सहजता, सकारात्मक दृष्टिकोन आणि मेहनतीची तयारी यामुळे ती इंडस्ट्रीत आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण करत आहे. नव्या मालिकेत ती कोणत्या भूमिकेत दिसणार, तिचा लूक कसा असेल आणि कथानकात काय ट्विस्ट असतील याबाबत सध्या गुप्तता राखली असली तरी प्रेक्षक तिच्या पुनरागमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अक्षया नाईकच्या या नव्या टप्प्यामुळे तिच्या करिअरला आणखी एक महत्त्वपूर्ण वळण मिळणार आहे, यात शंका नाही. आता छोट्या पडद्यावर तिची ही नवी सुरुवात किती गाजते, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.b