US Iran War : 'आता तुमची गरज नाही…' , ट्रम्प यांचा विनाशकारी अवतार; अमेरिकेच्या सर्वात जुन्या मित्राला थेट धमकी 

US UK Diplomatic Tensions : मध्यपूर्वेतील इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ट्र्म्प यांनी ब्रिटनवर तीव्र टीका केली आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे जाणून घेऊ.

Updated On: Mar 08, 2026 | 12:04 PM
US UK Relations

US Iran War : 'आता तुमची गरज नाही...' , ट्रम्प यांचा विनाशकारी अवतार; अमेरिकेच्या सर्वात जुन्या मित्राला थेट धमकी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्प यांनी ब्रिटनला दिली थेट धमकी
  • मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर युद्धनौका पाठवण्यावरुन वाद
  • ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामुळे जगभरात खळबळ
Donald Trump Keir Starmer Warning : मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाने जगभरात चिंतेचे वातावरण झाले आहे. सलग दुसऱ्या आठवड्यातही अमेरिका-इराण युद्ध सुरु आहे. यामुळे परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि त्याच्या सर्वात जुन्या मित्र राष्ट्र ब्रिटनमध्ये वाद निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ब्रिटनला कठोर शब्दांत फटकारले आहे.

US Iran War : ‘आम्ही जगाच्या शांतेतेसाठी महान कार्य करतोय’ ; इराण युद्धावर ट्रम्प यांचे खळबळजनक विधान, तेलाच्या किंमतीवरही भाष्य

ट्रम्प यांची ब्रिटनवर जोरदार टीका

ट्रम्प यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर (Keir Starmer) यांच्यावर टीका केली आहे. त्यानी म्हटले आहे की, ब्रिटनने एकेकाळी अमेरिकेचा महान मित्र होता, आता त्याची लष्करी किंवा धोरणात्मक गरज आम्हाला नाही. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावरुन ते नाराज असल्याचे स्पष्ट होत आहे. हा वाद मध्यपूर्वेत दोन विमानवाहू जहाजे (Aircraft Carriers) तैनात करण्याच्या निर्णयावरुन झाला आहे.

ट्रम्प यांच्या मते, युद्ध निर्णयाक टप्प्यावर आहे आणि अमेरिकेच्या विजयाची खात्री झाली आहे. परंतु ब्रिटनने अशा वेळी मदतीसाठी पुढे येणे केवळे एक राजकीय दिखावा आहे. यामुळे अशा दिखावा करणाऱ्या लोकांची अमेरिकेला गरज नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.

ब्रिटनची इराण-अमेरिका युद्धात भूमिका

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सायप्रसामधील ब्रिटन तळांवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर सुरक्षा वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, ब्रिटन आपल्या सैनिकांच्या आणि तळांच्या सुरक्षेसाठी वचनबद्ध होते. स्टारमर यांनी मध्यपूर्वेत HMS ड्रॅगन युद्धनौका आणि अँटी-ड्रोन क्षमतेची हेलिकॉप्टर्स तैनात करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र ट्रम्प यांनी ब्रिटनची ही सावधगिरी सुरुवारतीला अमेरिकन तळांवर हल्ला होत असताना दिसून आली नसल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.

दोन्ही देशांच्या संबंधावर परिणाम

ब्रिटन आणि अमेरिका गेल्या अनेक काळापासून चांगले मित्र राष्ट्र आहेत. मात्र सध्या इराण युद्धावरुन युद्धनौका उशीरा पाठवण्याच्या कारणामुळे दोन्ही देशांत ताणाव निर्माण झाला आहे. अगदी ट्रम्प यांनी आम्ही हे लक्षात ठेवू असेही पोस्टमध्ये म्हटले आहे. त्यांची ही भूमिका भविष्यात ब्रिटन-अमेरिकेच्या व्यापार आणि संरक्षण करारांवर परिणाम करु शकते, अशा भिती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.


Middle East War : इराणच्या भात्यात चीनचं ब्रम्ह्मास्त्र! असं तंत्रज्ञान दिलं की अमेरिकेचे रडार निकामी, रशियाही गुप्तपणे करतोय मदत?

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी ब्रिटनला इशारा का दिला?

    Ans: मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनने आपली युद्धनौका तैनात केली आहे, परंतु ही तैनाती अमेरिकेवरील हल्ल्यांदरम्यान दिसून न आल्याने ट्रम्प यांनी ब्रिटनला हे लक्षात ठेवू असे म्हटले आहे.

  • Que: अमेरिका-इराण वादात वादात Keir Starmer यांची भूमिका काय आहे?

    Ans: ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सायप्रसामधील ब्रिटन तळांवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर सुरक्षा वाढवण्यासाठी युद्धनौकांची तैनाती केली आहे.

  • Que: ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचा अमेरिका-ब्रिटन संबंधावर काय परिणाम होईल?

    Ans: ब्रिटन आणि अमेरिका गेल्या अनेक काळापासून चांगले मित्र राष्ट्र आहेत. परंतु ट्रम्प यांची भूमिका भविष्यात ब्रिटन-अमेरिकेच्या व्यापार आणि संरक्षण करारांवर परिणाम करु शकते

Published On: Mar 08, 2026 | 12:03 PM

