अनुराग डोभाल ICU मध्ये दाखल; इन्स्टाग्राम लाईव्हदरम्यान केला जीव देण्याचा प्रयत्न? मॅनेजरने दिली माहिती

कुटुंबासोबतच्या वादानंतर Anurag Dobhal चा धक्कादायक प्रकार; इन्स्टाग्राम लाईव्हमध्ये केला आत्महत्येचा प्रयत्न?
अनुराग डोभालच्या मॅनेजरने दिली माहिती
अनुराग डोभालचा मॅनेजरने रोहित पांडे याने सांगितले की डोभाल सध्या आयसीयूमध्ये आहेत आणि त्याने चाहत्याकडे त्याच्यासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले आहे. त्याने त्याच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर लिहिले, “त्याला नुकतेच दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. तो सध्या आयसीयूमध्ये आहेत, कृपया त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. आम्ही डॉक्टर आणि इतर सर्वांच्या संपर्कात आहोत.” “आम्हाला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येकाचे, विशेषतः अनुराग डोभाल यांना शोधण्यात आणि त्यांच्यासाठी चिंता व्यक्त करणाऱ्या आणि मदत करणाऱ्या चाहत्यांचे आभार. तुम्ही खरोखरच देवाचे वरदान आहात.” असे त्याने म्हटले आहे.
‘कृपया वारंवार कॉल करणे टाळा’ – मॅनेजर
अनुराग डोभाल याच्या प्रकृतीबद्दल माहिती देण्यापूर्वी, त्याने त्याच्या इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये त्याने UK07 रायडरच्या रुग्णालयात दाखल होण्याची माहिती देण्यात आली होती. त्याने पोस्ट शेअर करताना दिसले, “टीम यूके रायडर्सच्या वतीने, अनुराग डोभाल याचा मॅनेजर म्हणून मी पुष्टी करू इच्छितो की तो सध्या रुग्णालयात डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहेत. कृपया हे अधिकृत विधान म्हणून विचारात घ्या आणि या परिस्थितीबद्दल वारंवार कॉल करणे टाळा. जर आणखी काही अपडेट्स आले तर आम्ही ते योग्य वेळी शेअर करू.”
‘Tateeree’ गाण्याच्या वादानंतर Badshah ने मागितली माफी; सर्व प्लॅटफॉर्मवरून हटवलं हरियाणवी गाणं
लाईव्ह स्ट्रीम दरम्यान अनुराग डोभालचा आत्महत्येचा प्रयत्न
तसेच, अनुराग डोभाल, ज्याला UK07 रायडर आणि बाबू भैया म्हणूनही ओळखले जाते, त्याने नुकतेच इन्स्टाग्राम लाईव्हवर आत्महत्येचा प्रयत्न केला. व्हिडिओमध्ये तो खूप भावनिक दिसत होता. एका क्षणी तो म्हणाला, “आई, जर मी पुढच्या जन्मी आलो तर मला फक्त प्रेम दे.” हे बोलल्यानंतर, अनुरागने त्याच्या गाडीचा वेग वाढवला आणि म्हणाला, “चला आपल्या शेवटच्या प्रवासाला निघुयात.” काही वेळातच, अनुरागची गाडी क्रॅश झाली आणि लाईव्ह स्ट्रीम अचानक बंद झाली. या व्हिडिओमुळे चाहत्यांच्या पाठीत थरकाप उडाला आणि त्यांना भीती वाटली.