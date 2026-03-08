Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Uk07 Rider Anurag Dobhal In Icu Under Observation After Suicide Attempt Manager Gives Health Update

अनुराग डोभाल ICU मध्ये दाखल; इन्स्टाग्राम लाईव्हदरम्यान केला जीव देण्याचा प्रयत्न? मॅनेजरने दिली माहिती

अनुराग डोभालने अलीकडेच इन्स्टाग्रामवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग करताना वेगाने गाडी चालवून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. आता अनुराग गंभीर अवस्थेत असून, त्याला आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 10:21 AM
अनुराग डोभाल ICU मध्ये दाखल; इन्स्टाग्राम लाईव्हदरम्यान केला जीव देण्याचा प्रयत्न? मॅनेजरने दिली माहिती

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अनुराग डोभाल ICU मध्ये दाखल
  • इन्स्टाग्राम लाईव्हदरम्यान आत्महत्येचा प्रयत्न
  • अनुराग डोभालच्या मॅनेजरने दिली माहिती
युट्यूबर आणि “बिग बॉस” स्पर्धक अनुराग डोभालने नुकतेच इन्स्टाग्राम लाईव्ह दरम्यान आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तो वेगाने गाडी चालवत होता. त्याची गाडी डिव्हायडरला धडकली आणि अपघात झाला, ज्यामुळे इन्स्टाग्राम लाईव्ह अचानक थांबले. अनुराग डोभालला पुढे ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि अनुरागने ही “शेवटची भेट” असल्याचे म्हटले. चाहते भयभीत झाले आणि अनुरागच्या प्रकृतीबद्दल जाणून घेण्यासाठी उत्सुक होते. आता, अनुराग डोभालच्या मॅनेजरने त्याच्या आरोग्यविषयक अपडेट दिले आहे, ज्यामध्ये त्यांची सध्याची प्रकृती उघड झाली आहे.

कुटुंबासोबतच्या वादानंतर Anurag Dobhal चा धक्कादायक प्रकार; इन्स्टाग्राम लाईव्हमध्ये केला आत्महत्येचा प्रयत्न?

अनुराग डोभालच्या मॅनेजरने दिली माहिती

अनुराग डोभालचा मॅनेजरने रोहित पांडे याने सांगितले की डोभाल सध्या आयसीयूमध्ये आहेत आणि त्याने चाहत्याकडे त्याच्यासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले आहे. त्याने त्याच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर लिहिले, “त्याला नुकतेच दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. तो सध्या आयसीयूमध्ये आहेत, कृपया त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. आम्ही डॉक्टर आणि इतर सर्वांच्या संपर्कात आहोत.” “आम्हाला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येकाचे, विशेषतः अनुराग डोभाल यांना शोधण्यात आणि त्यांच्यासाठी चिंता व्यक्त करणाऱ्या आणि मदत करणाऱ्या चाहत्यांचे आभार. तुम्ही खरोखरच देवाचे वरदान आहात.” असे त्याने म्हटले आहे.

‘कृपया वारंवार कॉल करणे टाळा’ – मॅनेजर

अनुराग डोभाल याच्या प्रकृतीबद्दल माहिती देण्यापूर्वी, त्याने त्याच्या इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये त्याने UK07 रायडरच्या रुग्णालयात दाखल होण्याची माहिती देण्यात आली होती. त्याने पोस्ट शेअर करताना दिसले, “टीम यूके रायडर्सच्या वतीने, अनुराग डोभाल याचा मॅनेजर म्हणून मी पुष्टी करू इच्छितो की तो सध्या रुग्णालयात डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहेत. कृपया हे अधिकृत विधान म्हणून विचारात घ्या आणि या परिस्थितीबद्दल वारंवार कॉल करणे टाळा. जर आणखी काही अपडेट्स आले तर आम्ही ते योग्य वेळी शेअर करू.”

‘Tateeree’ गाण्याच्या वादानंतर Badshah ने मागितली माफी; सर्व प्लॅटफॉर्मवरून हटवलं हरियाणवी गाणं

लाईव्ह स्ट्रीम दरम्यान अनुराग डोभालचा आत्महत्येचा प्रयत्न

तसेच, अनुराग डोभाल, ज्याला UK07 रायडर आणि बाबू भैया म्हणूनही ओळखले जाते, त्याने नुकतेच इन्स्टाग्राम लाईव्हवर आत्महत्येचा प्रयत्न केला. व्हिडिओमध्ये तो खूप भावनिक दिसत होता. एका क्षणी तो म्हणाला, “आई, जर मी पुढच्या जन्मी आलो तर मला फक्त प्रेम दे.” हे बोलल्यानंतर, अनुरागने त्याच्या गाडीचा वेग वाढवला आणि म्हणाला, “चला आपल्या शेवटच्या प्रवासाला निघुयात.” काही वेळातच, अनुरागची गाडी क्रॅश झाली आणि लाईव्ह स्ट्रीम अचानक बंद झाली. या व्हिडिओमुळे चाहत्यांच्या पाठीत थरकाप उडाला आणि त्यांना भीती वाटली.

Web Title: Uk07 rider anurag dobhal in icu under observation after suicide attempt manager gives health update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 10:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Tateeree’ गाण्याच्या वादानंतर Badshah ने मागितली माफी; सर्व प्लॅटफॉर्मवरून हटवलं हरियाणवी गाणं
1

‘Tateeree’ गाण्याच्या वादानंतर Badshah ने मागितली माफी; सर्व प्लॅटफॉर्मवरून हटवलं हरियाणवी गाणं

कुटुंबासोबतच्या वादानंतर Anurag Dobhal चा धक्कादायक प्रकार; इन्स्टाग्राम लाईव्हमध्ये केला आत्महत्येचा प्रयत्न?
2

कुटुंबासोबतच्या वादानंतर Anurag Dobhal चा धक्कादायक प्रकार; इन्स्टाग्राम लाईव्हमध्ये केला आत्महत्येचा प्रयत्न?

अल्लू अर्जुनने हटक्या अंदाजात पत्नीला दिल्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा;15 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल लिहिली भावुक नोट
3

अल्लू अर्जुनने हटक्या अंदाजात पत्नीला दिल्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा;15 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल लिहिली भावुक नोट

‘Aspirants’ सीझन 3 चा दमदार ट्रेलर रिलीज; जुनी मैत्री आणि नव्या सत्तेमधील उलगडणार रहस्य
4

‘Aspirants’ सीझन 3 चा दमदार ट्रेलर रिलीज; जुनी मैत्री आणि नव्या सत्तेमधील उलगडणार रहस्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अनुराग डोभाल ICU मध्ये दाखल; इन्स्टाग्राम लाईव्हदरम्यान केला जीव देण्याचा प्रयत्न? मॅनेजरने दिली माहिती

अनुराग डोभाल ICU मध्ये दाखल; इन्स्टाग्राम लाईव्हदरम्यान केला जीव देण्याचा प्रयत्न? मॅनेजरने दिली माहिती

Mar 08, 2026 | 10:21 AM
कोबीची भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर नाश्त्यात बनवा कुरकुरीत कोबीचे धिरडे, चवीला लागतील भारी

कोबीची भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर नाश्त्यात बनवा कुरकुरीत कोबीचे धिरडे, चवीला लागतील भारी

Mar 08, 2026 | 10:14 AM
Beed Crime: पत्नीने नांदायला नकार दिल्याने संताप; जावयाने सासरच्या घराला पेट्रोल टाकून आग

Beed Crime: पत्नीने नांदायला नकार दिल्याने संताप; जावयाने सासरच्या घराला पेट्रोल टाकून आग

Mar 08, 2026 | 10:11 AM
Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर

Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर

Mar 08, 2026 | 10:09 AM
Sunday Special : रविवारची मेजवानी करा खास, घरी बनवा मसालेदार आणि खमंग चवीचा ‘चिकन पेपर फ्राय’

Sunday Special : रविवारची मेजवानी करा खास, घरी बनवा मसालेदार आणि खमंग चवीचा ‘चिकन पेपर फ्राय’

Mar 08, 2026 | 10:00 AM
Chandra Gochar: 9 मार्चला चंद्र करणार संक्रमण, करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात येऊ शकतात चढ उतार

Chandra Gochar: 9 मार्चला चंद्र करणार संक्रमण, करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात येऊ शकतात चढ उतार

Mar 08, 2026 | 10:00 AM
मोठी बातमी ! एक कोटीच्या लाचप्रकरणी GST च्या राज्य कर उपायुक्तासह सहाय्यक कर आयुक्ताला अटक

मोठी बातमी ! एक कोटीच्या लाचप्रकरणी GST च्या राज्य कर उपायुक्तासह सहाय्यक कर आयुक्ताला अटक

Mar 08, 2026 | 09:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM